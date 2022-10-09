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Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск в РФ

пономарьов

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, живущего в Украине и призывающего к вооруженной борьбе против российских властей, объявили в РФ в розыск.

Соответствующие данные появились в базе МВД России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарева по делу о так называемых фейках о российской армии.

Илья Пономарев с 2007 года являлся депутатом Госдумы от фракции "Справедливая Россия". В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против "присоединения" Крыма. После этого уехал из страны и был лишен депутатской неприкосновенности. В 2015 году на Пономарева возбудили уголовное дело о растрате средств фонда "Сколково", заочно арестовали и объявили в розыск.

В июне 2016 года бывший депутат госдумы получил вид на жительство в Украине. Через три года тогдашний президент Петр Порошенко предоставил Пономареву украинское гражданство.

Читайте также: В Киеве презентовали центр вооруженной борьбы российской оппозиции, который координирует экс-депутат Госдумы Пономарев

Автор: 

МВД РФ (190) розыск (840) россия (95418) Пономарев Илья (58)


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Топ комментарии
+13
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09.10.2022 14:02
+11
та непоганий

останній раз я бачив його в Теробороні
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09.10.2022 14:05
+10
Он хороший малый. Не гоните на него. Один из 2-х депутатов ГД, что голосовал против присоединения крыма и единственный из рус.опозиции - сторонник свержения власти не стоя босиком на скамейках и цветами во время митингов, а более радикальным способом.
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09.10.2022 14:41
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Зачем нам об этом знать? Хароше рюзьге?
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09.10.2022 13:57 Ответить
та непоганий

останній раз я бачив його в Теробороні
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09.10.2022 14:05 Ответить
Штирлиц в гестапо служил
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09.10.2022 14:10 Ответить
Точніше, Віллі Леман служив в Гестапо.
Літературний персонаж Штірліц служив в СД.
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09.10.2022 14:39 Ответить
а те, що він був проти приєднання Крима такими дурацкими методами, коли можна було все розумніше обстряпати, він вже не говорить?
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09.10.2022 15:23 Ответить
Важко зрозуміти логіку "товариша", я про того, кому ви адресуєте своє послання в м'якій формі, він спеціально гадить, а точніше виконує поставлене йому завдання кураторами ,на багатьох гілках, найкраще ігнорувати або посилати подібних ботiв і обов'язково кидати в спам
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09.10.2022 16:15 Ответить
Он пока единственный который требует вооруженного сопротивления,остальные либералы ждут победы ВСУ и уже делят портфели.
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09.10.2022 15:35 Ответить
Поп Гапон вообще во главе толпы пошел.
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09.10.2022 15:45 Ответить
Депутат має себе поберегти, бо Київ, як і інші міста напічканий агентурою.
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09.10.2022 13:58 Ответить
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09.10.2022 14:02 Ответить
за цією логікою, всі радянські люди винні в злодіяннях радянського союзу - ти чи твої батьки звідти, розберися спочатку з цим.
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09.10.2022 14:16 Ответить
і що, розплачуємося досі за совкодрочерство за "совєтскіх школьніков" які багатьом і досі здаються харизматичними і класними, ще й за невзорова будемо розплачуватися, бо багато хто цю наволоч читає і розповсюджує її висери, за "колишнього" фсб-ка швєца. Розберіться з цим, щоб потім дітям хоч не розплачуватися.
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09.10.2022 15:26 Ответить
Конечно. Совки(ныне ватники). Наберите в поисковике *коллективная вина* и узнаете, что это означает.
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09.10.2022 16:53 Ответить
Враг моего врага-мой друг.
ПТН ПНХ.
Илье респект.

Слава Украине!
Смерть ворогам!
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09.10.2022 14:04 Ответить
пригожин ворог путіна, бо мітить на його місце, лукашенко теж не відмовився, да й кадиров теж, там ціла зграя, яка готова рвати путіна зубами щоб здобути москву ...а потім Україну. Хто з них ваш друг?
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09.10.2022 15:28 Ответить
Maryna, учи матчасть.

Все названные фамилии (пригожин, Лукашенко , Кадыров) не есть Враги Путина.

Это его челядь, мечтающая только об одном- снискать внимание великого Пу.

Эти твари бояться не против Путина, а за своё место рядом с ним.

Тщательнее работать надо, Марина. Тщательнее отмазывать *****.
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09.10.2022 20:39 Ответить
у пана мабуть великий досвід у відмазуванні.
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09.10.2022 22:15 Ответить
Уверен прочитаем ......ген прокуратура РФ огласила в розшук Путина В.В......
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09.10.2022 14:09 Ответить
..шось подумалось, що Пономарьов - наступний президент зменшеної Московії.. може його навіть тАк готують на царствіє
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09.10.2022 14:10 Ответить
чому б ні, але результат буде або його самі русскіє зроблять хорошім, або він як путін почне всіх вбивати дооколо себе.
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09.10.2022 15:29 Ответить
Ukrainci , perebroste etih "haroshih "ruskih cherez kardon , nafiga vam eto laino ? 🤮
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09.10.2022 14:30 Ответить
у нас блаЗЄнський надав громадянство "нЄвзорову_с_жОной", військовому злочинцю (я пам'ятаю його "Наши", про події саме в Ризі). Причому паспорти йому завезли аж в Ізраїль. І це в той час, коли латиші підтримують Україну всіма засобами.
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09.10.2022 14:34 Ответить
і ця стараша фешемебельна шльондра ще й дякувала українцям, ніби це ми йому громадянство дали, коли він чудово знав, що ми про це вже по факту дізналися. Як був цинічним покидьком так і зостався.
https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=60s
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09.10.2022 15:31 Ответить
Дуже підозрілий цей прикомунячений русскій. Мабуть саме для створення йому легенди "опозиціонера_режиму" й оголошено в розшук.
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09.10.2022 14:31 Ответить
Он хороший малый. Не гоните на него. Один из 2-х депутатов ГД, что голосовал против присоединения крыма и единственный из рус.опозиции - сторонник свержения власти не стоя босиком на скамейках и цветами во время митингов, а более радикальным способом.
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09.10.2022 14:41 Ответить
супер, русскій революціонер, на дідько нам це лайно? він був проти приєднання Криму, саме такими тупими методами, які виволали санкції, і тільки. Не переймайтеся, він за приєднання Криму, і за приєднання України до рашки, просто він вважав що треба було "мягкою силою, по-тихому брать", своїх поставити при владі, і так щоб там тільки свої були, а терор треба було розпочати, коли вже Україна втратила державність, тоді можна було хоч шашлики робити з українців кожен день ніхто би нічого не зробив би. Цей хороший малий - хороший поки спить зубами до стінки.
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09.10.2022 15:34 Ответить
зуби болять від твого невігластва, ти що заслана, що таке лайно л'єш?
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09.10.2022 15:50 Ответить
Або 100% як ви стверджуєте, або дурна і не аналізує факти не цікавиться подіями, ляпає аби ляпнути
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09.10.2022 16:22 Ответить
Не забувайте тут є так звані"товариші-шакали "можливо на додатковій зарплаті до пенсії у проросійських кураторів і це їхній пенсіонерський хліб, або вони просто ідіоти чи колаборанти, до речі громадянство Іллі дав Петро Олексійович, на даний момент Понамарьов очолює легіон "Свобода Росії," який воює на боці України , від початку повномасштабної війни
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09.10.2022 15:56 Ответить
Розумієте, розмова має бути коротка, ботів у спам, а то вони кайф ловлять від того, що з ними заводять бесіди та суперечки.
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09.10.2022 16:31 Ответить
Знову свій ідіотизм демонструє?
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09.10.2022 15:35 Ответить
Тупо коли люди необізнані і хейтять на хвилі моди, не розуміючи ні грама в суті питань...багато в Україні проблем через таких "гоп, гей, лалей!"
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09.10.2022 15:49 Ответить
Його антиросійський пропогандистськи канал Утро Февраля дуже дратує фашисторосів
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09.10.2022 16:00 Ответить
 
 