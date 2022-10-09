Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск в РФ
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, живущего в Украине и призывающего к вооруженной борьбе против российских властей, объявили в РФ в розыск.
Соответствующие данные появились в базе МВД России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.
В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарева по делу о так называемых фейках о российской армии.
Илья Пономарев с 2007 года являлся депутатом Госдумы от фракции "Справедливая Россия". В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против "присоединения" Крыма. После этого уехал из страны и был лишен депутатской неприкосновенности. В 2015 году на Пономарева возбудили уголовное дело о растрате средств фонда "Сколково", заочно арестовали и объявили в розыск.
В июне 2016 года бывший депутат госдумы получил вид на жительство в Украине. Через три года тогдашний президент Петр Порошенко предоставил Пономареву украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
останній раз я бачив його в Теробороні
Літературний персонаж Штірліц служив в СД.
ПТН ПНХ.
Илье респект.
Слава Украине!
Смерть ворогам!
Все названные фамилии (пригожин, Лукашенко , Кадыров) не есть Враги Путина.
Это его челядь, мечтающая только об одном- снискать внимание великого Пу.
Эти твари бояться не против Путина, а за своё место рядом с ним.
Тщательнее работать надо, Марина. Тщательнее отмазывать *****.
https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=60s