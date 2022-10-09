Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск в РФ

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, живущего в Украине и призывающего к вооруженной борьбе против российских властей, объявили в РФ в розыск.

Соответствующие данные появились в базе МВД России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарева по делу о так называемых фейках о российской армии.

Илья Пономарев с 2007 года являлся депутатом Госдумы от фракции "Справедливая Россия". В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против "присоединения" Крыма. После этого уехал из страны и был лишен депутатской неприкосновенности. В 2015 году на Пономарева возбудили уголовное дело о растрате средств фонда "Сколково", заочно арестовали и объявили в розыск.

В июне 2016 года бывший депутат госдумы получил вид на жительство в Украине. Через три года тогдашний президент Петр Порошенко предоставил Пономареву украинское гражданство.

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