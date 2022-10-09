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Новини
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Ексдепутата Держдуми Пономарьова оголосили в розшук у РФ

пономарьов

Колишнього депутата Держдуми Іллю Пономарьова, який живе в Україні і закликає до збройної боротьби проти російської влади, оголосили в РФ у розшук.

Відповідні дані з'явилися в базі МВС росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

Наприкінці серпня Коптевський районний суд Москви на вимогу генпрокуратури заочно заарештував Пономарьова у справі про так звані фейки про російську армію.

Ілля Пономарьов з 2007 року був депутатом Держдуми від фракції "Справедлива Росія". У березні 2014-го він став єдиним російським парламентарієм, який проголосував проти "приєднання" Криму. Після цього виїхав із країни і був позбавлений депутатської недоторканності. 2015-го на Пономарьова завели кримінальну справу про розтрату коштів фонду "Сколково", заочно заарештували й оголосили в розшук.

У червні 2016 року колишній депутат держдуми отримав посвідку на проживання в Україні. Через три роки тодішній президент Петро Порошенко надав Пономарьову українське громадянство.

Також читайте: Ексдепутат Держдуми РФ Пономарьов пішов в тероборону Києва

Автор: 

МВС рф (64) розшук (650) росія (65007) Пономарьов Ілля (49)


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Топ коментарі
+13
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09.10.2022 14:02
+11
та непоганий

останній раз я бачив його в Теробороні
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09.10.2022 14:05
+10
Он хороший малый. Не гоните на него. Один из 2-х депутатов ГД, что голосовал против присоединения крыма и единственный из рус.опозиции - сторонник свержения власти не стоя босиком на скамейках и цветами во время митингов, а более радикальным способом.
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09.10.2022 14:41
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Зачем нам об этом знать? Хароше рюзьге?
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09.10.2022 13:57 Відповісти
та непоганий

останній раз я бачив його в Теробороні
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09.10.2022 14:05 Відповісти
Штирлиц в гестапо служил
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09.10.2022 14:10 Відповісти
Точніше, Віллі Леман служив в Гестапо.
Літературний персонаж Штірліц служив в СД.
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09.10.2022 14:39 Відповісти
а те, що він був проти приєднання Крима такими дурацкими методами, коли можна було все розумніше обстряпати, він вже не говорить?
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09.10.2022 15:23 Відповісти
Важко зрозуміти логіку "товариша", я про того, кому ви адресуєте своє послання в м'якій формі, він спеціально гадить, а точніше виконує поставлене йому завдання кураторами ,на багатьох гілках, найкраще ігнорувати або посилати подібних ботiв і обов'язково кидати в спам
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09.10.2022 16:15 Відповісти
Он пока единственный который требует вооруженного сопротивления,остальные либералы ждут победы ВСУ и уже делят портфели.
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09.10.2022 15:35 Відповісти
Поп Гапон вообще во главе толпы пошел.
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09.10.2022 15:45 Відповісти
Депутат має себе поберегти, бо Київ, як і інші міста напічканий агентурою.
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09.10.2022 13:58 Відповісти
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09.10.2022 14:02 Відповісти
за цією логікою, всі радянські люди винні в злодіяннях радянського союзу - ти чи твої батьки звідти, розберися спочатку з цим.
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09.10.2022 14:16 Відповісти
і що, розплачуємося досі за совкодрочерство за "совєтскіх школьніков" які багатьом і досі здаються харизматичними і класними, ще й за невзорова будемо розплачуватися, бо багато хто цю наволоч читає і розповсюджує її висери, за "колишнього" фсб-ка швєца. Розберіться з цим, щоб потім дітям хоч не розплачуватися.
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09.10.2022 15:26 Відповісти
Конечно. Совки(ныне ватники). Наберите в поисковике *коллективная вина* и узнаете, что это означает.
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09.10.2022 16:53 Відповісти
Враг моего врага-мой друг.
ПТН ПНХ.
Илье респект.

Слава Украине!
Смерть ворогам!
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09.10.2022 14:04 Відповісти
пригожин ворог путіна, бо мітить на його місце, лукашенко теж не відмовився, да й кадиров теж, там ціла зграя, яка готова рвати путіна зубами щоб здобути москву ...а потім Україну. Хто з них ваш друг?
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09.10.2022 15:28 Відповісти
Maryna, учи матчасть.

Все названные фамилии (пригожин, Лукашенко , Кадыров) не есть Враги Путина.

Это его челядь, мечтающая только об одном- снискать внимание великого Пу.

Эти твари бояться не против Путина, а за своё место рядом с ним.

Тщательнее работать надо, Марина. Тщательнее отмазывать *****.
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09.10.2022 20:39 Відповісти
у пана мабуть великий досвід у відмазуванні.
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09.10.2022 22:15 Відповісти
Уверен прочитаем ......ген прокуратура РФ огласила в розшук Путина В.В......
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09.10.2022 14:09 Відповісти
..шось подумалось, що Пономарьов - наступний президент зменшеної Московії.. може його навіть тАк готують на царствіє
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09.10.2022 14:10 Відповісти
чому б ні, але результат буде або його самі русскіє зроблять хорошім, або він як путін почне всіх вбивати дооколо себе.
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09.10.2022 15:29 Відповісти
Ukrainci , perebroste etih "haroshih "ruskih cherez kardon , nafiga vam eto laino ? 🤮
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09.10.2022 14:30 Відповісти
у нас блаЗЄнський надав громадянство "нЄвзорову_с_жОной", військовому злочинцю (я пам'ятаю його "Наши", про події саме в Ризі). Причому паспорти йому завезли аж в Ізраїль. І це в той час, коли латиші підтримують Україну всіма засобами.
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09.10.2022 14:34 Відповісти
і ця стараша фешемебельна шльондра ще й дякувала українцям, ніби це ми йому громадянство дали, коли він чудово знав, що ми про це вже по факту дізналися. Як був цинічним покидьком так і зостався.
https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=60s
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09.10.2022 15:31 Відповісти
Дуже підозрілий цей прикомунячений русскій. Мабуть саме для створення йому легенди "опозиціонера_режиму" й оголошено в розшук.
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09.10.2022 14:31 Відповісти
Он хороший малый. Не гоните на него. Один из 2-х депутатов ГД, что голосовал против присоединения крыма и единственный из рус.опозиции - сторонник свержения власти не стоя босиком на скамейках и цветами во время митингов, а более радикальным способом.
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09.10.2022 14:41 Відповісти
супер, русскій революціонер, на дідько нам це лайно? він був проти приєднання Криму, саме такими тупими методами, які виволали санкції, і тільки. Не переймайтеся, він за приєднання Криму, і за приєднання України до рашки, просто він вважав що треба було "мягкою силою, по-тихому брать", своїх поставити при владі, і так щоб там тільки свої були, а терор треба було розпочати, коли вже Україна втратила державність, тоді можна було хоч шашлики робити з українців кожен день ніхто би нічого не зробив би. Цей хороший малий - хороший поки спить зубами до стінки.
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09.10.2022 15:34 Відповісти
зуби болять від твого невігластва, ти що заслана, що таке лайно л'єш?
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09.10.2022 15:50 Відповісти
Або 100% як ви стверджуєте, або дурна і не аналізує факти не цікавиться подіями, ляпає аби ляпнути
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09.10.2022 16:22 Відповісти
Не забувайте тут є так звані"товариші-шакали "можливо на додатковій зарплаті до пенсії у проросійських кураторів і це їхній пенсіонерський хліб, або вони просто ідіоти чи колаборанти, до речі громадянство Іллі дав Петро Олексійович, на даний момент Понамарьов очолює легіон "Свобода Росії," який воює на боці України , від початку повномасштабної війни
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09.10.2022 15:56 Відповісти
Розумієте, розмова має бути коротка, ботів у спам, а то вони кайф ловлять від того, що з ними заводять бесіди та суперечки.
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09.10.2022 16:31 Відповісти
Знову свій ідіотизм демонструє?
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09.10.2022 15:35 Відповісти
Тупо коли люди необізнані і хейтять на хвилі моди, не розуміючи ні грама в суті питань...багато в Україні проблем через таких "гоп, гей, лалей!"
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09.10.2022 15:49 Відповісти
Його антиросійський пропогандистськи канал Утро Февраля дуже дратує фашисторосів
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09.10.2022 16:00 Відповісти
 
 