Ексдепутата Держдуми Пономарьова оголосили в розшук у РФ

Колишнього депутата Держдуми Іллю Пономарьова, який живе в Україні і закликає до збройної боротьби проти російської влади, оголосили в РФ у розшук.

Відповідні дані з'явилися в базі МВС росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

Наприкінці серпня Коптевський районний суд Москви на вимогу генпрокуратури заочно заарештував Пономарьова у справі про так звані фейки про російську армію.

Ілля Пономарьов з 2007 року був депутатом Держдуми від фракції "Справедлива Росія". У березні 2014-го він став єдиним російським парламентарієм, який проголосував проти "приєднання" Криму. Після цього виїхав із країни і був позбавлений депутатської недоторканності. 2015-го на Пономарьова завели кримінальну справу про розтрату коштів фонду "Сколково", заочно заарештували й оголосили в розшук.

У червні 2016 року колишній депутат держдуми отримав посвідку на проживання в Україні. Через три роки тодішній президент Петро Порошенко надав Пономарьову українське громадянство.

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