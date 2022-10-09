Ексдепутата Держдуми Пономарьова оголосили в розшук у РФ
Колишнього депутата Держдуми Іллю Пономарьова, який живе в Україні і закликає до збройної боротьби проти російської влади, оголосили в РФ у розшук.
Відповідні дані з'явилися в базі МВС росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.
Наприкінці серпня Коптевський районний суд Москви на вимогу генпрокуратури заочно заарештував Пономарьова у справі про так звані фейки про російську армію.
Ілля Пономарьов з 2007 року був депутатом Держдуми від фракції "Справедлива Росія". У березні 2014-го він став єдиним російським парламентарієм, який проголосував проти "приєднання" Криму. Після цього виїхав із країни і був позбавлений депутатської недоторканності. 2015-го на Пономарьова завели кримінальну справу про розтрату коштів фонду "Сколково", заочно заарештували й оголосили в розшук.
У червні 2016 року колишній депутат держдуми отримав посвідку на проживання в Україні. Через три роки тодішній президент Петро Порошенко надав Пономарьову українське громадянство.
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останній раз я бачив його в Теробороні
Літературний персонаж Штірліц служив в СД.
ПТН ПНХ.
Илье респект.
Слава Украине!
Смерть ворогам!
Все названные фамилии (пригожин, Лукашенко , Кадыров) не есть Враги Путина.
Это его челядь, мечтающая только об одном- снискать внимание великого Пу.
Эти твари бояться не против Путина, а за своё место рядом с ним.
Тщательнее работать надо, Марина. Тщательнее отмазывать *****.
https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=60s