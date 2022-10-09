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Морские пехотинцы на юге захватили российский ПТРК "Корнет"

птрк

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на юге Украины заставили захватчиков покинуть позиции и захватили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщает в телеграме.

"Русский ленд-лиз" продолжает поставки в ряды Вооруженных сил Украины. Среди последних – ПТРК "Корнет", говорится в сообщении.

Отмечается, что когда захватчики увидели наступавших на их позиции на юге Украины морских пехотинцев, то из страха сбежали в "глубокий тыл", покинув ПТРК.

"Морпехи – щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, подбив ими несколько вражеских танков", – добавили в ВМС.

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Автор: 

армия РФ (19123) ВМС (1464) техника (1734)


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Топ комментарии
+19
Морпіхи , Ви Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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09.10.2022 16:56
+8
Стане в нагоді ...
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09.10.2022 16:58
+7
Кремлівському фюреру на@ рати на втрати своєі бидлоти , але цьому
виродку дуже хочеться знищити украінців , яких він ненавидить !

Ні , катюга , ти здохнеш і украінці обсцикатимуть твою могилу , бо нас ти ніколи не зможеш знищити 😡
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09.10.2022 17:13
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Морпіхи , Ви Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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09.10.2022 16:56 Ответить
Стане в нагоді ...
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09.10.2022 16:58 Ответить
До посівної Хліборобам знадобиться !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та зкацапленим їх прихвостням, що крадуть гроші під час війни в Україні
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09.10.2022 17:01 Ответить
«Мы подсчитали, что ожидаемые потери среди мобилизованных за полгода будут составлять 60-70%. 15-20% будут убиты, 45-50% - тяжело ранены. В своих расчетах мы использовали данные западной разведки о потерях среди российских подразделений в Украине до сих пор», экономист Олег Ицхоки.
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09.10.2022 17:04 Ответить
Кремлівському фюреру на@ рати на втрати своєі бидлоти , але цьому
виродку дуже хочеться знищити украінців , яких він ненавидить !

Ні , катюга , ти здохнеш і украінці обсцикатимуть твою могилу , бо нас ти ніколи не зможеш знищити 😡
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09.10.2022 17:13 Ответить
Короче, кацапня пересрала всі свої ватні портки та втекла...
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09.10.2022 17:36 Ответить
Кажуть, жодна країна не постачає Україні стільки зброї, скільки рашка.))))
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09.10.2022 17:39 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Слава нації - смерть росiйськiй федерації!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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09.10.2022 17:40 Ответить
все одно піде в металобрухт. ракет до цього аналоговнєта в України немає.
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09.10.2022 18:00 Ответить
Та есть из трофейных.
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09.10.2022 18:07 Ответить
женіть ворога до ура лу . слава україні !!
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09.10.2022 19:03 Ответить
 
 