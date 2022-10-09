Морские пехотинцы на юге захватили российский ПТРК "Корнет"
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на юге Украины заставили захватчиков покинуть позиции и захватили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Корнет".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщает в телеграме.
"Русский ленд-лиз" продолжает поставки в ряды Вооруженных сил Украины. Среди последних – ПТРК "Корнет", говорится в сообщении.
Отмечается, что когда захватчики увидели наступавших на их позиции на юге Украины морских пехотинцев, то из страха сбежали в "глубокий тыл", покинув ПТРК.
"Морпехи – щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, подбив ими несколько вражеских танков", – добавили в ВМС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть рашистам ***** в Україні та зкацапленим їх прихвостням, що крадуть гроші під час війни в Україні
виродку дуже хочеться знищити украінців , яких він ненавидить !
Ні , катюга , ти здохнеш і украінці обсцикатимуть твою могилу , бо нас ти ніколи не зможеш знищити 😡
Слава нації - смерть росiйськiй федерації!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!