Морские пехотинцы на юге захватили российский ПТРК "Корнет"

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на юге Украины заставили захватчиков покинуть позиции и захватили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщает в телеграме.

"Русский ленд-лиз" продолжает поставки в ряды Вооруженных сил Украины. Среди последних – ПТРК "Корнет", говорится в сообщении.

Отмечается, что когда захватчики увидели наступавших на их позиции на юге Украины морских пехотинцев, то из страха сбежали в "глубокий тыл", покинув ПТРК.

"Морпехи – щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, подбив ими несколько вражеских танков", – добавили в ВМС.

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