Морські піхотинці на півдні захопили російський ПТРК "Корнет"
Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на півдні України змусили загарбників залишити позиції і захопили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Корнет".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України повідомляє у телеграмі.
"Російський ленд-ліз" продовжує поставки до лав Збройних сил України. Серед останніх – ПТРК "Корнет", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що коли загарбники побачили морських піхотинців, які наступали на їхні позиції на півдні України, то зі страху втекли у "глибокий тил", покинувши ПТРК.
"Морпіхи - щедрі воїни і обов’язково повернуть ракети власникам, спаливши ними кілька ворожих танків", - додали у ВМС.
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Смерть рашистам ***** в Україні та зкацапленим їх прихвостням, що крадуть гроші під час війни в Україні
виродку дуже хочеться знищити украінців , яких він ненавидить !
Ні , катюга , ти здохнеш і украінці обсцикатимуть твою могилу , бо нас ти ніколи не зможеш знищити 😡
Слава нації - смерть росiйськiй федерації!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!