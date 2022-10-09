Морські піхотинці на півдні захопили російський ПТРК "Корнет"

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на півдні України змусили загарбників залишити позиції і захопили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Корнет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України повідомляє у телеграмі.

"Російський ленд-ліз" продовжує поставки до лав Збройних сил України. Серед останніх – ПТРК "Корнет", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що коли загарбники побачили морських піхотинців, які наступали на їхні позиції на півдні України, то зі страху втекли у "глибокий тил", покинувши ПТРК.

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"Морпіхи - щедрі воїни і обов’язково повернуть ракети власникам, спаливши ними кілька ворожих танків", - додали у ВМС.