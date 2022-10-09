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Новини
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Морські піхотинці на півдні захопили російський ПТРК "Корнет"

птрк

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на півдні України змусили загарбників залишити позиції і захопили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Корнет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України повідомляє у телеграмі.

"Російський ленд-ліз" продовжує поставки до лав Збройних сил України. Серед останніх – ПТРК "Корнет", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що коли загарбники побачили морських піхотинців, які наступали на їхні позиції на півдні України, то зі страху втекли у "глибокий тил", покинувши ПТРК.

Дивіться: Морські піхотинці минулої доби знищили понад 50 окупантів, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки, - ВМС

"Морпіхи - щедрі воїни і обов’язково повернуть ракети власникам, спаливши ними кілька ворожих танків", - додали у ВМС.

Автор: 

армія рф (17271) ВМС (1381) техніка (1824)


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Топ коментарі
+19
Морпіхи , Ви Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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09.10.2022 16:56
+8
Стане в нагоді ...
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09.10.2022 16:58
+7
Кремлівському фюреру на@ рати на втрати своєі бидлоти , але цьому
виродку дуже хочеться знищити украінців , яких він ненавидить !

Ні , катюга , ти здохнеш і украінці обсцикатимуть твою могилу , бо нас ти ніколи не зможеш знищити 😡
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09.10.2022 17:13
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Морпіхи , Ви Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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09.10.2022 16:56 Відповісти
Стане в нагоді ...
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09.10.2022 16:58 Відповісти
До посівної Хліборобам знадобиться !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та зкацапленим їх прихвостням, що крадуть гроші під час війни в Україні
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09.10.2022 17:01 Відповісти
«Мы подсчитали, что ожидаемые потери среди мобилизованных за полгода будут составлять 60-70%. 15-20% будут убиты, 45-50% - тяжело ранены. В своих расчетах мы использовали данные западной разведки о потерях среди российских подразделений в Украине до сих пор», экономист Олег Ицхоки.
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09.10.2022 17:04 Відповісти
Кремлівському фюреру на@ рати на втрати своєі бидлоти , але цьому
виродку дуже хочеться знищити украінців , яких він ненавидить !

Ні , катюга , ти здохнеш і украінці обсцикатимуть твою могилу , бо нас ти ніколи не зможеш знищити 😡
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09.10.2022 17:13 Відповісти
Короче, кацапня пересрала всі свої ватні портки та втекла...
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09.10.2022 17:36 Відповісти
Кажуть, жодна країна не постачає Україні стільки зброї, скільки рашка.))))
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09.10.2022 17:39 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Слава нації - смерть росiйськiй федерації!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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09.10.2022 17:40 Відповісти
все одно піде в металобрухт. ракет до цього аналоговнєта в України немає.
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09.10.2022 18:00 Відповісти
Та есть из трофейных.
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09.10.2022 18:07 Відповісти
женіть ворога до ура лу . слава україні !!
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09.10.2022 19:03 Відповісти
 
 