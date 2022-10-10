В Киеве повторные взрывы

Утром 10 октября после серии взрывов в Киеве прогремели еще взрывы.

Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Оставайтесь в укрытиях, массированная ракетная атака на Украину продолжается!!!

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