У Києві повторні вибухи
Зранку 10 жовтня після серії вибухів у Києві прогриміли ще вибухи.
Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Залишайтесь в укриттях, масована ракетна атака на Україну триває!!!
Топ коментарі
+40 Дмитро Карпенко
показати весь коментар10.10.2022 09:25
+32 cimbitep
показати весь коментар10.10.2022 09:29
+30 Кремень
показати весь коментар10.10.2022 09:28
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Но возможно сделают конфискацию всех резервов у кацапов для прямого использования всех денежных средств. На эти деньги и мы сможем подкупать партии и продажных политиков, подкупить Африку и затем уже на голосованиях иметь преимущество, а дальше военный ответ.
Пока мы только может ответить по Приднестровью и это будет хороший ответ, но их надо обвинить в эскалации, сделав операцию под фальшивым флагом. Очень надеюсь, что есть готовые заготовки, чтобы сейчас их вскрыть, обвинить кацапов из Приднестровья в атаке по нам (пару трупов орков переодеть в нашу форму) и тут же атаковать. Это будет хорошее унижение кацапов, захват некоторого числа вооружений и ликвидирования угрозы на этом направлении.
Використання площадки радбезу ООН для висловлення прохань - це також не ефективно.
Такі прохання потрібно озвучувати або на площадці «Рамштайну», чергове засідання якого відбудеться 12 жовтня, або в безпосередніх зверненнях до парламентів/президентів/прем'єрів тих країн, які такі системи можуть надати.
Так чого б йому волати на весь світ?
Віталій Кім / Миколаївська ОДА
Земрази! - Не на часі забороняти цю секту, так?
Мы его таки достали !
Ещё не вечер.
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 870 осіб.
он лупит навмання аж до Львова.
Как бы не выпросил удар по Севастополю.
Подлетное время куда больше чем у тех ракет, что каждый день сбивают.
Не из стратосферы - это точно.
Значит летели через всю Украину.
Моё субъективное мнение.
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску https://twitter.com/nicupopescu/status/1579392919785857026?s=20&t=ZwUxSDNsZ3NBaO1RS8jdzQ сообщил о том, что в МИД вызвали российского посла после сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины. Поводом стал пролет над территорией страны трех ракет.
"Три крылатые ракеты, запущенные по Украине сегодня утром с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы, - подчеркнул Попеску. - Я поручил вызвать посла России для дачи объяснений"
За отсутствие обстрелов нами чужих гражданских объектов нам передают оружие. Потому что удары по гражданским - это преступление в глазах Запада. В глазах кацапов это не преступление, когда прилетает по украинским домам, но в этом и разница между Западом и кацапами. Не будем играть по правилам международного права - лишимся поставок оружия, а что в таком случае бывает - вспомните Северодонецк и официальные сообщения, что мы теряем по 500 солдат в день, а ведь "всего лишь" стали иссякать боеприпасы.
К сожалению, такова жизнь. Или играем по правилам, или останемся 1 на 1 против кацапов. Чтобы не зависеть от поставок Запада, надо было не отказываться от ЯО и не уничтожать стратегическую авиацию и ракеты дальностью 2500 км, у нас их было сотни, все отдали или продали.
А Кримський - НІ
Зеленскому пора спросить у НАТО, сколько ещё мирных людей должно погибнуть под обстрелами, сколько жилых домов и объектов критической инфраструктуры должно быть разрушено, чтобы нам передали более эффективное и дальнобойное вооружение?!
Они не передавали такое вооружение во избежание "эскалации". Какая ещё эскалация нужна? Ну хоть после ядерного удара по Украине наконец-то передадут хотя бы засранный ATACMS, который даже до масквы не долетает (300 км дальность, а до масквы - гораздо дальше)?
И не надо про "Гром-2" - его спроектировали для Саудовской Аравии и у нас нет даже прав на использование https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Про покупку западных танков и истребителей тоже не надо ля-ля - у нас никогда не было достаточно денег в бюджете - раз, а в Украину отказывались передавать летальное вооружение после событий 2014 года - два.