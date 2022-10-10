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У Києві повторні вибухи

київ

Зранку 10 жовтня після серії вибухів у Києві прогриміли ще вибухи.

Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Залишайтесь в укриттях, масована ракетна атака на Україну триває!!!

Також читайте: Удар по Києву потрапив в трансляцію ВВС. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4433) Київ (19401)


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Топ коментарі
+40
Сьогодні треба скликати раздбез ООН! І Зеленський має звернутись до світу з проханням надати нам ракети!
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10.10.2022 09:25
+32
на говномарафонє усьо спокойно. які ракети? всі ці світани-жданови та люсі абдрістовічі разрулят ситуацію, всьо всєм аб'яснят, розкажуть що ***** п*да, що перемога уже ось-ось, ще розкажуть, як там погано чмобікам на паРаше і як вони не вплинуть ні на що.
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10.10.2022 09:29
+30
Як на це дивиться цивілізований світ?Це вам не 2 хмарочоси.Це знищується ціла країна!Хуйло ще не терорист N1 в світі?! А чому?!!!
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10.10.2022 09:28
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Сьогодні треба скликати раздбез ООН! І Зеленський має звернутись до світу з проханням надати нам ракети!
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10.10.2022 09:25 Відповісти
на говномарафонє усьо спокойно. які ракети? всі ці світани-жданови та люсі абдрістовічі разрулят ситуацію, всьо всєм аб'яснят, розкажуть що ***** п*да, що перемога уже ось-ось, ще розкажуть, як там погано чмобікам на паРаше і як вони не вплинуть ні на що.
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10.10.2022 09:29 Відповісти
та да. і не тільки навколо Києва, та і не тільки ППО...
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10.10.2022 09:33 Відповісти
Ну да, це ж не мільярди закопати в дорогу миколаїв-кропивницький.
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10.10.2022 09:39 Відповісти
Жартуєте...Стільки рил сидить щоб виготовити якісь ракети....До роботи...Беремо приклад з Ізраілю...
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10.10.2022 09:32 Відповісти
А хто цих "рил" годувати буде?! Гроші потрібні!
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10.10.2022 09:49 Відповісти
Грошей от грома
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10.10.2022 09:52 Відповісти
Сильной и быстрой реакции не будет, кацапы отстреляют до выступления чмони и затем перестанут, именно чтобы не провоцировать такие поставки. Кацапы свои миллиарды направляют на подкуп политиков и вполне успешно, держат очень многих.

Но возможно сделают конфискацию всех резервов у кацапов для прямого использования всех денежных средств. На эти деньги и мы сможем подкупать партии и продажных политиков, подкупить Африку и затем уже на голосованиях иметь преимущество, а дальше военный ответ.

Пока мы только может ответить по Приднестровью и это будет хороший ответ, но их надо обвинить в эскалации, сделав операцию под фальшивым флагом. Очень надеюсь, что есть готовые заготовки, чтобы сейчас их вскрыть, обвинить кацапов из Приднестровья в атаке по нам (пару трупов орков переодеть в нашу форму) и тут же атаковать. Это будет хорошее унижение кацапов, захват некоторого числа вооружений и ликвидирования угрозы на этом направлении.
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10.10.2022 09:33 Відповісти
Який радбез ООН? Будь-які рішення там блокуються постійним його членом - мордором.
Використання площадки радбезу ООН для висловлення прохань - це також не ефективно.
Такі прохання потрібно озвучувати або на площадці «Рамштайну», чергове засідання якого відбудеться 12 жовтня, або в безпосередніх зверненнях до парламентів/президентів/прем'єрів тих країн, які такі системи можуть надати.
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10.10.2022 09:34 Відповісти
А, що, асфальт та шашлики, якими замінили ракетну програму в Україні, не допомагають??
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10.10.2022 09:36 Відповісти
Вася гімно, це ти мені закидаєш? Рот прикрий. Не час.
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10.10.2022 10:20 Відповісти
до сраки твой оон - нужно залужному послать зеленсокго на хер и начать по настоящему
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10.10.2022 09:41 Відповісти
Ракети треба виробляти всупереч саботажу Зеленського.
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10.10.2022 10:06 Відповісти
так вроде пво отработало,там будем посмотреть,на Борщаге точно пво в полдевятого отработало
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10.10.2022 09:26 Відповісти
Але є загиблі.
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10.10.2022 09:27 Відповісти
откуда инфа?
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10.10.2022 09:43 Відповісти
На Быковне видать тоже сработало ПВО, бо звук был громкий, но не взрыва..
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10.10.2022 09:50 Відповісти
Тепер треба бити по Красній площі і Кремлю де Атакамс ???скільки ви можете ще нам обіцяти ???
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10.10.2022 09:27 Відповісти
Як на це дивиться цивілізований світ?Це вам не 2 хмарочоси.Це знищується ціла країна!Хуйло ще не терорист N1 в світі?! А чому?!!!
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10.10.2022 09:28 Відповісти
якби попало в оп, то зе вже би волав на все горло про надання ракет.
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10.10.2022 09:34 Відповісти
він сидить у бункєрі під ОП, по ньому не прилетить, бункер надійний.
Так чого б йому волати на весь світ?
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10.10.2022 10:38 Відповісти
Очень умный ход(нет) от кремлядей бить по Киеву, куда вернулись все посольства.
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10.10.2022 09:28 Відповісти
Маньячела кремлевская вышвырнут тебя с Украины навсегда. путлер капут.
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10.10.2022 09:32 Відповісти
у мацкалів агонія
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10.10.2022 09:31 Відповісти
2 волна пусков ракет с астрахани. Оставайтесь в укрытии

Віталій Кім / Миколаївська ОДА

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10.10.2022 09:32 Відповісти
кожен другий кудахче про ракети ... а якби вони і були, то й що, йшли б у комплекті з яйцями до зешобли? ... до Белгорода можна дістати багато чим і що з того, стоїть собі як і стояв ....
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10.10.2022 09:35 Відповісти
По Москве. По кремлю. И по мавзолею.
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10.10.2022 09:42 Відповісти
из волшебной палки?
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10.10.2022 10:21 Відповісти
По Мавзолею нельзя. Частная собственность. Пыня уже приватизировал.
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10.10.2022 10:32 Відповісти
просто зараз в Україні в церквах РПЦ-ФСБ радіють і моляться за здоров'я путіна.

Земрази! - Не на часі забороняти цю секту, так?
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10.10.2022 09:37 Відповісти
Моль бесится !
Мы его таки достали !
Ещё не вечер.
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10.10.2022 09:40 Відповісти
То де ж те ПВО? Чи воно тільки мопеди збивать спроможне?
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10.10.2022 09:41 Відповісти
ты тупой ботяра - ППО работает как надо
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10.10.2022 09:45 Відповісти
Говори по людські, малорос. Мокшанську не сприймаю.
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10.10.2022 10:09 Відповісти
Якась дивна війна , можна навіть побачити елементи шизофренії від нашої влади - так війну не виграти .
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10.10.2022 09:43 Відповісти
зеленский не шизофреник - он ТРУС с таким перепуганным во главе реально тяжело воевать
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10.10.2022 09:46 Відповісти
герой в бункере сидит ?
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 870 осіб.
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10.10.2022 10:03 Відповісти
не понял к чему ты это написал?
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10.10.2022 10:05 Відповісти
трус я тоже не понял
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10.10.2022 12:39 Відповісти
Шиза скосила как раз хйула: вместо того, чтобы воевать на передке,
он лупит навмання аж до Львова.
Как бы не выпросил удар по Севастополю.
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10.10.2022 09:49 Відповісти
Вопрос в другом - как эти ракеты туда долетают ?
Подлетное время куда больше чем у тех ракет, что каждый день сбивают.
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10.10.2022 10:30 Відповісти
Смотря откуда запуск.
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10.10.2022 10:38 Відповісти
Про сбитые самолёты пока инфы нет.
Не из стратосферы - это точно.
Значит летели через всю Украину.
Моё субъективное мнение.
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10.10.2022 10:54 Відповісти
Глава ведомства Нику Попеску потребовал от посла РФ объяснений по поводу действий российской армии.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску https://twitter.com/nicupopescu/status/1579392919785857026?s=20&t=ZwUxSDNsZ3NBaO1RS8jdzQ сообщил о том, что в МИД вызвали российского посла после сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины. Поводом стал пролет над территорией страны трех ракет.

"Три крылатые ракеты, запущенные по Украине сегодня утром с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы, - подчеркнул Попеску. - Я поручил вызвать посла России для дачи объяснений"
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10.10.2022 16:44 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:44 Відповісти
Пока не будет семмитричного ответа по таким городам как Белгород,до которого Украина прекрасно может достать обычными Ураганами и Смерчами,пока война не прийдет к рядовому кацапу в его дом,безнаказанное убийство мирных Украинцев будет продолжаться.Позиция терпил и жертв с нашей стороны,будет все время приводить к таким вот результатам
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10.10.2022 09:48 Відповісти
Белгород, Курск, Воронеж - это военные базы, законные военные цели, до которых можно и НУЖНО достать.
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10.10.2022 10:22 Відповісти
За обстрелы гражданских объектов на россию накладывают санкции. Какие могут - такие и накладывают и даже за такие санкции под той же Трасс и всей её партией уже шатаются кресла, потому что слишком ухудшается жизнь простых британцев.

За отсутствие обстрелов нами чужих гражданских объектов нам передают оружие. Потому что удары по гражданским - это преступление в глазах Запада. В глазах кацапов это не преступление, когда прилетает по украинским домам, но в этом и разница между Западом и кацапами. Не будем играть по правилам международного права - лишимся поставок оружия, а что в таком случае бывает - вспомните Северодонецк и официальные сообщения, что мы теряем по 500 солдат в день, а ведь "всего лишь" стали иссякать боеприпасы.

К сожалению, такова жизнь. Или играем по правилам, или останемся 1 на 1 против кацапов. Чтобы не зависеть от поставок Запада, надо было не отказываться от ЯО и не уничтожать стратегическую авиацию и ракеты дальностью 2500 км, у нас их было сотни, все отдали или продали.
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10.10.2022 10:37 Відповісти
Ху&ло разбушевалось!
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10.10.2022 09:51 Відповісти
Міст Кличка стоїть!
А Кримський - НІ
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10.10.2022 10:24 Відповісти
https://t.me/news_nn95/7908 - Мимо
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10.10.2022 10:25 Відповісти
Показушный обстрел от чмошника Суровикина. Кацапы ликуют.

Зеленскому пора спросить у НАТО, сколько ещё мирных людей должно погибнуть под обстрелами, сколько жилых домов и объектов критической инфраструктуры должно быть разрушено, чтобы нам передали более эффективное и дальнобойное вооружение?!

Они не передавали такое вооружение во избежание "эскалации". Какая ещё эскалация нужна? Ну хоть после ядерного удара по Украине наконец-то передадут хотя бы засранный ATACMS, который даже до масквы не долетает (300 км дальность, а до масквы - гораздо дальше)?

И не надо про "Гром-2" - его спроектировали для Саудовской Аравии и у нас нет даже прав на использование https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Про покупку западных танков и истребителей тоже не надо ля-ля - у нас никогда не было достаточно денег в бюджете - раз, а в Украину отказывались передавать летальное вооружение после событий 2014 года - два.
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10.10.2022 10:24 Відповісти
Ким об обстрелах: Сейчас третья волна ракет - почти 50 штук
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10.10.2022 10:28 Відповісти
Только сегодня я понял, как важно было подписать указ об отмене футбольного телепула и забрать у армии сто лярдов на дороги для единства нации.
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10.10.2022 11:17 Відповісти
 
 