В Киеве приостановили движение метро, ​​станции работают как укрытие (обновлено)

В Киеве временно приостановили работу красной ветки метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу КГГА.

"Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота"", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Позже в КГГА заявили, что движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытие.

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