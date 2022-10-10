В Киеве приостановили движение метро, станции работают как укрытие (обновлено)
В Киеве временно приостановили работу красной ветки метрополитена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу КГГА.
"Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота"", - говорится в сообщении.
О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.
Позже в КГГА заявили, что движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытие.
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мирних жителів нашоі краіни , бо на полі бою із рашинськоі сторони ,
воюють , наразі , зеки , які тікають з поля бою !
Мразь , ти пуйло і типовий ублюдочний люмпен!😡
Киів , бабахає ....
И намного сильнее.