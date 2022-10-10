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В Киеве приостановили движение метро, ​​станции работают как укрытие (обновлено)

метро,київ

В Киеве временно приостановили работу красной ветки метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу КГГА.

"Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота"", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Позже в КГГА заявили, что движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытие.

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Автор: 

Киев (25466) Метрополитен (1014)


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Кремлівський недопалок , хоче нам показати всю свою міць , вбиваючи
мирних жителів нашоі краіни , бо на полі бою із рашинськоі сторони ,
воюють , наразі , зеки , які тікають з поля бою !

Мразь , ти пуйло і типовий ублюдочний люмпен!😡

Киів , бабахає ....
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10.10.2022 09:35 Ответить
И в Москве будет бабахать.
И намного сильнее.
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10.10.2022 09:44 Ответить
 
 