У Києві призупинили рух метро, станції працюють як укриття (оновлено)
У Києві тимчасово зупинили роботу червоної гілки метрополітену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота"", - йдеться в повідомленні.
Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.
Пізніше в КМДА заявили, що рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мирних жителів нашоі краіни , бо на полі бою із рашинськоі сторони ,
воюють , наразі , зеки , які тікають з поля бою !
Мразь , ти пуйло і типовий ублюдочний люмпен!😡
Киів , бабахає ....
И намного сильнее.