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У Києві призупинили рух метро, станції працюють як укриття (оновлено)

метро,київ

У Києві тимчасово зупинили роботу червоної гілки метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота"", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Пізніше в КМДА заявили, що рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття.

Також дивіться: Удар по Києву потрапив в трансляцію ВВС. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19401) Метрополітен (1413) Повітряні атаки на Київ (735)


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Кремлівський недопалок , хоче нам показати всю свою міць , вбиваючи
мирних жителів нашоі краіни , бо на полі бою із рашинськоі сторони ,
воюють , наразі , зеки , які тікають з поля бою !

Мразь , ти пуйло і типовий ублюдочний люмпен!😡

Киів , бабахає ....
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10.10.2022 09:35 Відповісти
И в Москве будет бабахать.
И намного сильнее.
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10.10.2022 09:44 Відповісти
 
 