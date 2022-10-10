У Києві призупинили рух метро, станції працюють як укриття (оновлено)

У Києві тимчасово зупинили роботу червоної гілки метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота"", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Пізніше в КМДА заявили, що рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття.

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