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Новости Война
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В трех районах Киевщины "прилеты" есть пострадавшие, - ОВА

ракета

В результате массированного обстрела в трех районах Киевщины зафиксированы "прилеты".

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты в трех районах области - удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие - люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей".

В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется. Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой".- говорится в сообщении.

Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места прилетов.

Читайте: Враг атаковал четыре района Киева, погибли 5 человек, пострадали 32, - КГВА

Киевская область (4113) обстрел (26850) Кулеба Алексей (108)


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10.10.2022 11:52 Ответить
 
 