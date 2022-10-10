В трех районах Киевщины "прилеты" есть пострадавшие, - ОВА

В результате массированного обстрела в трех районах Киевщины зафиксированы "прилеты".

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты в трех районах области - удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие - люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей".



В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется. Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой".- говорится в сообщении.

Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места прилетов.

Читайте: Враг атаковал четыре района Киева, погибли 5 человек, пострадали 32, - КГВА