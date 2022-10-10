В трех районах Киевщины "прилеты" есть пострадавшие, - ОВА
В результате массированного обстрела в трех районах Киевщины зафиксированы "прилеты".
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Прилеты в трех районах области - удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие - люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей".
В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется. Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой".- говорится в сообщении.
Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места прилетов.
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Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.10.2022 11:52 Ответить Мне нравится 8
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