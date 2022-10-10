В трьох районах Київщини "прильоти", є постраждалі, - ОВА

Внаслідок масованого обстрілу у трьох районах Київщини зафіксовано "прильоти".

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти в трьох районах області - удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі - люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей.



В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється. Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою" .- йдеться в повідомленні.

Будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження.

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