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В трьох районах Київщини "прильоти", є постраждалі, - ОВА

ракета

Внаслідок масованого обстрілу у трьох районах Київщини зафіксовано "прильоти".

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти в трьох районах області - удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі - люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей.

В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється. Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою" .- йдеться в повідомленні.

Будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження.

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Автор: 

Київська область (4001) обстріл (28171) Кулеба Олексій (178)


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10.10.2022 11:52 Відповісти
 
 