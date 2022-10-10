Враг атаковал четыре района Киева, погибли 5 человек, пострадали 32, - КГВА

Враг атаковал четыре района Киева, есть попадания в разные объекты критические инфраструктуры, погибли пять человек, пострадали – 32.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченковский район. Три попадания по району. Повреждена проезжая часть. Шесть автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации, пять человек погибли, 24 травмированы. Также два попадания в различные объекты инфраструктуры. Пострадали три человека", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

В Святошинском районе есть попадание в одноэтажный дом - травмированы три человека.

В Голосеевском районе зафиксировано два попадания в разные объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Деснянском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадал один человек. Последствия уточняются.

На всех местах и ​​объектах работают спасательные службы.

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