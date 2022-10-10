РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10832 посетителя онлайн
Новости Война
6 950 10

Враг атаковал четыре района Киева, погибли 5 человек, пострадали 32, - КГВА

вибух

Враг атаковал четыре района Киева, есть попадания в разные объекты критические инфраструктуры, погибли пять человек, пострадали – 32.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченковский район. Три попадания по району. Повреждена проезжая часть. Шесть автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации, пять человек погибли, 24 травмированы. Также два попадания в различные объекты инфраструктуры. Пострадали три человека", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

В Святошинском районе есть попадание в одноэтажный дом - травмированы три человека.

В Голосеевском районе зафиксировано два попадания в разные объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Деснянском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадал один человек. Последствия уточняются.

На всех местах и ​​объектах работают спасательные службы.

Читайте: В Киеве снова слышны взрывы, - телеграм-каналы

КГГА (2977) Киев (25466) обстрел (26850) жертвы (2056) Воздушные атаки на Киев (678)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Что ты несешь?
показать весь комментарий
10.10.2022 11:47
+1
А тебе , кацапня, не питають . Це наші українські справи



Реєстрація: 07 березня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
показать весь комментарий
10.10.2022 11:48
+1
А куда на Троешке прилетело, ориентировочно хотя би
показать весь комментарий
10.10.2022 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
‼️‼️Пора Зе повернути льготне розмитнення авто із ЕС. Надайте родинам можливість покупати дешеви авто, щоб берегти своїх дітей
показать весь комментарий
10.10.2022 11:38 Ответить
Что ты несешь?
показать весь комментарий
10.10.2022 11:47 Ответить
А тебе , кацапня, не питають . Це наші українські справи



Реєстрація: 07 березня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
показать весь комментарий
10.10.2022 11:48 Ответить
Ты полудурок отбитый рот гнилой закрой!
показать весь комментарий
10.10.2022 11:59 Ответить
Точнее manda отбитая!!
показать весь комментарий
10.10.2022 12:00 Ответить
А куда на Троешке прилетело, ориентировочно хотя би
показать весь комментарий
10.10.2022 12:30 Ответить
Над Погребами ракеты сбили, возле тец 6.
показать весь комментарий
10.10.2022 14:35 Ответить
Її не збили.... Горіло понад 2 години
показать весь комментарий
10.10.2022 16:13 Ответить
Їх там було три, одну сбили на моїх очах, на шматки розлітилася.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:38 Ответить
Так було по звуку три, але одну таки ні, на жаль, не збили... коли вони, падли, йдуть купно, не завжди є можливість збити всі .
показать весь комментарий
13.10.2022 10:00 Ответить
 
 