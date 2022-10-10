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Новости Война
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Посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины

сша,посольство

Посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины из-за обстрелов Россией.

Об этом дипломаты сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Длящиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасным", - говорится в сообщении.

Читайте: Россия выпустила ракеты и дроны по Украине из Каспийского моря, Нижнего Новгорода, АР Крым и Беларуси, - Маляр

обстрел (26850) посольство (1079) США (26336)


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Топ комментарии
+29
Тоесть не давали нам дальнобойные системы и не признавали рашку террористической организацией чтобы небыло ескалации а теперь забираете своих людей с Украины? Вы или трусы оденьте или... или признайте наконец что рашка ето террористическая организация которая кошмарит мир терактами
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10.10.2022 12:23
+21
Стандартна процедура: коли є потенційна загроза життю громадян посольство закликає їх покинути небезпечну територію. Саме посольство не евакуюється
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10.10.2022 12:25
+18
Очередной психоз.
Лучше дайте М113 и М109 по три сотни, у вас же их как грязи.
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10.10.2022 12:25
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Правила форума Совет форумчан
То вже хрєнова новина.
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10.10.2022 12:22 Ответить
Стандартна процедура: коли є потенційна загроза життю громадян посольство закликає їх покинути небезпечну територію. Саме посольство не евакуюється
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10.10.2022 12:25 Ответить
Почекай до вечора. Робочий день не розпочався в них ще. Але "сміливці", впевнений, вже пакують манатки.
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10.10.2022 12:47 Ответить
Памперси закінчились. Америкоси слабаки.
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10.10.2022 12:49 Ответить
Тоесть не давали нам дальнобойные системы и не признавали рашку террористической организацией чтобы небыло ескалации а теперь забираете своих людей с Украины? Вы или трусы оденьте или... или признайте наконец что рашка ето террористическая организация которая кошмарит мир терактами
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10.10.2022 12:23 Ответить
Це для нас, українців, то терористична організація. Подивіться на торгівлю США-раша за минулі 6 місяців (про ЄС мовчу) -- у терористів стільки не закуповують.
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10.10.2022 12:26 Ответить
США теж нажаль ця війна повинна тривати як найдовше ще мінімум рік щоб повністю підім'яти ринок газу ЕС та умови для продажу корисних копалин з рашкі за безцінь
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10.10.2022 12:39 Ответить
Тю... тільки зібрався зжерти "біг тейсті" а тут така фігня...
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10.10.2022 12:24 Ответить
Очередной психоз.
Лучше дайте М113 и М109 по три сотни, у вас же их как грязи.
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10.10.2022 12:25 Ответить
Відповідь США -- ну ну .
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10.10.2022 12:27 Ответить
снова памперсы одели
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10.10.2022 12:27 Ответить
То це вже БігМакМеню не замовити ?
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10.10.2022 12:29 Ответить
Кацапи будуть сіпатись в агонії,бо здихають!
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10.10.2022 12:31 Ответить
Таке враження що вони провокують путина спєцом
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10.10.2022 12:34 Ответить
вот это ответили штаты мощно так
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10.10.2022 12:31 Ответить
Як завжди.
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10.10.2022 12:36 Ответить
Як завжди.
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10.10.2022 12:39 Ответить
Стандартная процедура.
Нужно что-то делать с белорусской областью. Без белорусской области запад, центр и частично восток Украины был бы в гораздо большей безопасности.
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10.10.2022 12:33 Ответить
Ответка от Байдена)
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10.10.2022 12:40 Ответить
О! А я якраз про це подумала: скоро Захід "відповість" на кацапський тероризм закликом до термінового виїзду своїх громадян з України! Почалося! Це міцна відповідь!
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10.10.2022 12:43 Ответить
Америко, давай далекобійно зброю та не обмежуй куди стріляти. *уйла зупинить тільки повний розгром!
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10.10.2022 12:43 Ответить
Знов сциклива гниль біжить.
Це відповідь на питання чи дадуть нам зброю.

Ні, хто не поняв.
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10.10.2022 12:45 Ответить
Що, припинять давати, як вже давно і у великій кількості дають?
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10.10.2022 13:36 Ответить
Чувак, давай будем чесні. Те що вони дають, то є крихти. Бляха вони ще навесні лендліз підписали. То де жвін? Де танки? Де літаки? Де гелікоптери? Де далекобійні ракети? В *****. Там де і той лендліз. Якби в 2 світову був такий лендліз, то ми б зараз на дойчі розмовляли і обідали баварськими сосисками.
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10.10.2022 13:58 Ответить
Сцикуни ганебні. Тьху.🤮
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10.10.2022 12:47 Ответить
Читаю коменти і розумію що або тут зелебобіки набігли або зермак свої ботоферми активізував або у людей нема мозку - бо писати про країну яка ПОВНІСТЮ забезпечує нашу країну у цій війні що вони нічого не роблять може або повний бовдур, або бот, або зелєбобік.
Може треба боло САМИМ признати їх терористами, закрити всі посольства та кордони? Чи може нагадати як до 24 лютого ми самі торгували з кацапією та бульбашами?
Чи може потрібно було наших громадян за пів року до війни попередити про неї? Ви про це не думали? А ось коли нормальна країна вирішила подбати про СВОЇХ громадян так у вас тут істерика що вони чогось не захищають ІНШУ країну!!! Ви довбойо...?
Претензії до зевлади предїявляйте і дивіться як треба робити коли влада країни переймається за здоровья та безпеку СВОЇХ громадян.
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10.10.2022 12:48 Ответить
Куньку зараховано, продовжуй.
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10.10.2022 12:52 Ответить
Америкоси сцикуни. Тепер це вже точно.
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10.10.2022 12:53 Ответить
Обісралися ***** знову...
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10.10.2022 12:56 Ответить
Это стандартная процедура и очевидная и ожидаемая. Интересно посольство вывезут из Киева или нет... ну и главное какое еще оружие и сколько дадут.
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10.10.2022 13:11 Ответить
А українців?
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10.10.2022 17:31 Ответить
 
 