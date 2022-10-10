Посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины из-за обстрелов Россией.

Об этом дипломаты сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Длящиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасным", - говорится в сообщении.

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