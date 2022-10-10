Посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины
Посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины из-за обстрелов Россией.
Об этом дипломаты сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Длящиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасным", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+29 Valter Valter
показать весь комментарий10.10.2022 12:23
+21 Виктор Стеценко #457307
показать весь комментарий10.10.2022 12:25
+18 Urs
показать весь комментарий10.10.2022 12:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лучше дайте М113 и М109 по три сотни, у вас же их как грязи.
Нужно что-то делать с белорусской областью. Без белорусской области запад, центр и частично восток Украины был бы в гораздо большей безопасности.
Це відповідь на питання чи дадуть нам зброю.
Ні, хто не поняв.
Може треба боло САМИМ признати їх терористами, закрити всі посольства та кордони? Чи може нагадати як до 24 лютого ми самі торгували з кацапією та бульбашами?
Чи може потрібно було наших громадян за пів року до війни попередити про неї? Ви про це не думали? А ось коли нормальна країна вирішила подбати про СВОЇХ громадян так у вас тут істерика що вони чогось не захищають ІНШУ країну!!! Ви довбойо...?
Претензії до зевлади предїявляйте і дивіться як треба робити коли влада країни переймається за здоровья та безпеку СВОЇХ громадян.