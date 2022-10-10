УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 135 33

Посольство США закликає своїх громадян залишити територію України

сша,посольство

Посольство США закликає своїх громадян залишити територію України через обстріли Росією.

Про це дипломати повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Триваючі удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США укритися на місці та залишити Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, коли це буде безпечним", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В трьох районах Київщини "прильоти", є постраждалі, - ОВА

Автор: 

обстріл (28171) посольство (942) США (22417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Тоесть не давали нам дальнобойные системы и не признавали рашку террористической организацией чтобы небыло ескалации а теперь забираете своих людей с Украины? Вы или трусы оденьте или... или признайте наконец что рашка ето террористическая организация которая кошмарит мир терактами
показати весь коментар
10.10.2022 12:23
+21
Стандартна процедура: коли є потенційна загроза життю громадян посольство закликає їх покинути небезпечну територію. Саме посольство не евакуюється
показати весь коментар
10.10.2022 12:25
+18
Очередной психоз.
Лучше дайте М113 и М109 по три сотни, у вас же их как грязи.
показати весь коментар
10.10.2022 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То вже хрєнова новина.
показати весь коментар
10.10.2022 12:22 Відповісти
Стандартна процедура: коли є потенційна загроза життю громадян посольство закликає їх покинути небезпечну територію. Саме посольство не евакуюється
показати весь коментар
10.10.2022 12:25 Відповісти
Почекай до вечора. Робочий день не розпочався в них ще. Але "сміливці", впевнений, вже пакують манатки.
показати весь коментар
10.10.2022 12:47 Відповісти
Памперси закінчились. Америкоси слабаки.
показати весь коментар
10.10.2022 12:49 Відповісти
Тоесть не давали нам дальнобойные системы и не признавали рашку террористической организацией чтобы небыло ескалации а теперь забираете своих людей с Украины? Вы или трусы оденьте или... или признайте наконец что рашка ето террористическая организация которая кошмарит мир терактами
показати весь коментар
10.10.2022 12:23 Відповісти
Це для нас, українців, то терористична організація. Подивіться на торгівлю США-раша за минулі 6 місяців (про ЄС мовчу) -- у терористів стільки не закуповують.
показати весь коментар
10.10.2022 12:26 Відповісти
США теж нажаль ця війна повинна тривати як найдовше ще мінімум рік щоб повністю підім'яти ринок газу ЕС та умови для продажу корисних копалин з рашкі за безцінь
показати весь коментар
10.10.2022 12:39 Відповісти
Тю... тільки зібрався зжерти "біг тейсті" а тут така фігня...
показати весь коментар
10.10.2022 12:24 Відповісти
Очередной психоз.
Лучше дайте М113 и М109 по три сотни, у вас же их как грязи.
показати весь коментар
10.10.2022 12:25 Відповісти
Відповідь США -- ну ну .
показати весь коментар
10.10.2022 12:27 Відповісти
снова памперсы одели
показати весь коментар
10.10.2022 12:27 Відповісти
То це вже БігМакМеню не замовити ?
показати весь коментар
10.10.2022 12:29 Відповісти
Кацапи будуть сіпатись в агонії,бо здихають!
показати весь коментар
10.10.2022 12:31 Відповісти
Таке враження що вони провокують путина спєцом
показати весь коментар
10.10.2022 12:34 Відповісти
вот это ответили штаты мощно так
показати весь коментар
10.10.2022 12:31 Відповісти
Як завжди.
показати весь коментар
10.10.2022 12:36 Відповісти
Як завжди.
показати весь коментар
10.10.2022 12:39 Відповісти
Стандартная процедура.
Нужно что-то делать с белорусской областью. Без белорусской области запад, центр и частично восток Украины был бы в гораздо большей безопасности.
показати весь коментар
10.10.2022 12:33 Відповісти
Ответка от Байдена)
показати весь коментар
10.10.2022 12:40 Відповісти
О! А я якраз про це подумала: скоро Захід "відповість" на кацапський тероризм закликом до термінового виїзду своїх громадян з України! Почалося! Це міцна відповідь!
показати весь коментар
10.10.2022 12:43 Відповісти
Америко, давай далекобійно зброю та не обмежуй куди стріляти. *уйла зупинить тільки повний розгром!
показати весь коментар
10.10.2022 12:43 Відповісти
Знов сциклива гниль біжить.
Це відповідь на питання чи дадуть нам зброю.

Ні, хто не поняв.
показати весь коментар
10.10.2022 12:45 Відповісти
Що, припинять давати, як вже давно і у великій кількості дають?
показати весь коментар
10.10.2022 13:36 Відповісти
Чувак, давай будем чесні. Те що вони дають, то є крихти. Бляха вони ще навесні лендліз підписали. То де жвін? Де танки? Де літаки? Де гелікоптери? Де далекобійні ракети? В *****. Там де і той лендліз. Якби в 2 світову був такий лендліз, то ми б зараз на дойчі розмовляли і обідали баварськими сосисками.
показати весь коментар
10.10.2022 13:58 Відповісти
Сцикуни ганебні. Тьху.🤮
показати весь коментар
10.10.2022 12:47 Відповісти
Читаю коменти і розумію що або тут зелебобіки набігли або зермак свої ботоферми активізував або у людей нема мозку - бо писати про країну яка ПОВНІСТЮ забезпечує нашу країну у цій війні що вони нічого не роблять може або повний бовдур, або бот, або зелєбобік.
Може треба боло САМИМ признати їх терористами, закрити всі посольства та кордони? Чи може нагадати як до 24 лютого ми самі торгували з кацапією та бульбашами?
Чи може потрібно було наших громадян за пів року до війни попередити про неї? Ви про це не думали? А ось коли нормальна країна вирішила подбати про СВОЇХ громадян так у вас тут істерика що вони чогось не захищають ІНШУ країну!!! Ви довбойо...?
Претензії до зевлади предїявляйте і дивіться як треба робити коли влада країни переймається за здоровья та безпеку СВОЇХ громадян.
показати весь коментар
10.10.2022 12:48 Відповісти
Куньку зараховано, продовжуй.
показати весь коментар
10.10.2022 12:52 Відповісти
Америкоси сцикуни. Тепер це вже точно.
показати весь коментар
10.10.2022 12:53 Відповісти
Обісралися ***** знову...
показати весь коментар
10.10.2022 12:56 Відповісти
Это стандартная процедура и очевидная и ожидаемая. Интересно посольство вывезут из Киева или нет... ну и главное какое еще оружие и сколько дадут.
показати весь коментар
10.10.2022 13:11 Відповісти
А українців?
показати весь коментар
10.10.2022 17:31 Відповісти
 
 