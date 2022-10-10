Посольство США закликає своїх громадян залишити територію України через обстріли Росією.

Про це дипломати повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Триваючі удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США укритися на місці та залишити Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, коли це буде безпечним", - йдеться в повідомленні.

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