Посольство США закликає своїх громадян залишити територію України
Посольство США закликає своїх громадян залишити територію України через обстріли Росією.
Про це дипломати повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Триваючі удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США укритися на місці та залишити Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, коли це буде безпечним", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Valter Valter
показати весь коментар10.10.2022 12:23
+21 Виктор Стеценко #457307
показати весь коментар10.10.2022 12:25
+18 Urs
показати весь коментар10.10.2022 12:25
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Лучше дайте М113 и М109 по три сотни, у вас же их как грязи.
Нужно что-то делать с белорусской областью. Без белорусской области запад, центр и частично восток Украины был бы в гораздо большей безопасности.
Це відповідь на питання чи дадуть нам зброю.
Ні, хто не поняв.
Може треба боло САМИМ признати їх терористами, закрити всі посольства та кордони? Чи може нагадати як до 24 лютого ми самі торгували з кацапією та бульбашами?
Чи може потрібно було наших громадян за пів року до війни попередити про неї? Ви про це не думали? А ось коли нормальна країна вирішила подбати про СВОЇХ громадян так у вас тут істерика що вони чогось не захищають ІНШУ країну!!! Ви довбойо...?
Претензії до зевлади предїявляйте і дивіться як треба робити коли влада країни переймається за здоровья та безпеку СВОЇХ громадян.