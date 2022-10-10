Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00
В Офисе Президента призывают украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.
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