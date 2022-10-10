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Новости Война
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Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

В Офисе Президента призывают украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сбито 45 из 80 ракет, уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

обстрел (26850) электричка (114) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+17
Уже 9 лет прошу, снимите все налоги, поборы и пошлины на енергосберегающие приборы и материалы. Все ето нам только вылазит боком. Или все еще неначасе? Почему енергосберегающая лампочка или самый простой утеплитель стоит как крыло от самолета? Зато на зеленые тарифы которые не помогают а наоборот забирают деньги из бюджета у нас выделяются миллиарды.
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10.10.2022 14:54
+11
кацапи козли путлєр ***** !
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10.10.2022 14:49
+9
Так москалі і далі будуть гатити.Це не вихід.
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10.10.2022 14:51
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10.10.2022 19:35 Ответить
К тому же у Мосейчучки от недокорма япло опять будет влезать в телевизор, и можно будет купить более экономичные ТВ с меньшей диагональю.
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10.10.2022 19:46 Ответить
А то шо за 2021 рік Зе клоун закупив на 3 млрд долярів електрики у Білорусі/раши то фігня
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10.10.2022 21:33 Ответить
У кого з інтернетом немає проблем і стоїть ПК задурно, не забуваємо ДДосити рашистські сайти. Вкладку з цим сайтом варто залишати відкритою, коли є простій ПК:

https://ban-dera.com/
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10.10.2022 21:43 Ответить
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