Українців закликали обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00
В Офісі Президента закликають українців обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж", - йдеться у повідомленні.
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