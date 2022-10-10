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Українців закликали обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

В Офісі Президента закликають українців обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП

Автор: 

обстріл (28171) електричка (204) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+17
Уже 9 лет прошу, снимите все налоги, поборы и пошлины на енергосберегающие приборы и материалы. Все ето нам только вылазит боком. Или все еще неначасе? Почему енергосберегающая лампочка или самый простой утеплитель стоит как крыло от самолета? Зато на зеленые тарифы которые не помогают а наоборот забирают деньги из бюджета у нас выделяются миллиарды.
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10.10.2022 14:54
+11
кацапи козли путлєр ***** !
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10.10.2022 14:49
+9
Так москалі і далі будуть гатити.Це не вихід.
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10.10.2022 14:51
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10.10.2022 19:35 Відповісти
К тому же у Мосейчучки от недокорма япло опять будет влезать в телевизор, и можно будет купить более экономичные ТВ с меньшей диагональю.
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10.10.2022 19:46 Відповісти
А то шо за 2021 рік Зе клоун закупив на 3 млрд долярів електрики у Білорусі/раши то фігня
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10.10.2022 21:33 Відповісти
У кого з інтернетом немає проблем і стоїть ПК задурно, не забуваємо ДДосити рашистські сайти. Вкладку з цим сайтом варто залишати відкритою, коли є простій ПК:

https://ban-dera.com/
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10.10.2022 21:43 Відповісти
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