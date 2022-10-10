Українців закликали обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00

В Офісі Президента закликають українців обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП