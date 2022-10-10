РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Война
8 305 13

Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован, - ОВА

тес,бурштинська

Пожар на Бурштынской ТЭС, куда сегодня попали 4 вражеских ракеты, ликвидирован.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарю наших спасателей. Работаем! Победим!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области 4 российские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС. 1 ракету сбила ПВО, - ОВА

Автор: 

обстрел (26850) Ивано-Франковская область (915)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Горіло довго бо влучили в розподільникт і трансформатори, а вони залиті маслом. Гасити складно, бо масло розтікаеться і спливає. Вот такі харошиє руzzкие, тепер розумієте чому оун і упа виникли не самі по собі, за що і чому так довго боролися
показать весь комментарий
10.10.2022 17:20
+6
русские - говно мира
показать весь комментарий
10.10.2022 17:26
+2
ТЕЦ працювала на експорт у ЕС..
показать весь комментарий
10.10.2022 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіло довго бо влучили в розподільникт і трансформатори, а вони залиті маслом. Гасити складно, бо масло розтікаеться і спливає. Вот такі харошиє руzzкие, тепер розумієте чому оун і упа виникли не самі по собі, за що і чому так довго боролися
показать весь комментарий
10.10.2022 17:20 Ответить
русские - говно мира
показать весь комментарий
10.10.2022 17:26 Ответить
ТЕЦ працювала на експорт у ЕС..
показать весь комментарий
10.10.2022 17:26 Ответить
вот так электрика течет в ЭС, а там бирочки - от Бурштинской ТЕС с любовью...
узбагойся куло-электрик с 22 февраля.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:54 Ответить
Не виставляйТЕ свою тупість на огляд.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:49 Ответить
димас - не будь как твой тезка от куйла - вылезай из бронепоизда:
Основная задача ТЕЦ - стабилизировать энергосистему - "сглаживать" пики нагрузки, а ГЛАВНУЮ скрипку играют АЭС.
Потому на экспорт идет АТОМКА.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:57 Ответить
Для експорту використовувася саме"Бурштинський енергоострів " бо для експорту з АЕС потрібні ЛЕП які є тільки в проєкті.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:03 Ответить
«Острів» утворювала Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, північного заходу Івано-Франківської та півня Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн людей.Покриття навантаження споживачів «острова» здійснювалось, крім Бурштинської ТЕС,Калуською ТЕЦ (Івано-Франківська обл.) і Теребле-Ріцькою ГЕС(Закарпатська обл.), незначною кількісю СЕС та ВЕС, а загальна наявна генерація яких оцінювалась в 1950 МВт.В «острові» були сформовані електричні зв'язки з країнами UCTE, а також з Румунією на напрузі 220, 400 і 750 кВ, а саме:з угорською енергосистемою:одна ЛЕП750 кВ, одна ЛЕП 400 кВ, дві ЛЕП 220 кВ;зі словацькою енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ;з румунською енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:07 Ответить
А может не следует рассказывать потушили, не потушили, что повреждено. Какой в этом смысл, чтоб русня еще и еще раз ударила, пока не уничтожат.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:39 Ответить
так и напишем - не тушили, не тушим и не будем тушить - спите спокойно - главное, что куйло думает
показать весь комментарий
10.10.2022 17:55 Ответить
Та вже ова написала що пошкоджене, і купа фоток, бурштинську дрес на всю область видно, особливо стовпи диму. При хорошій ясній погоді мож і труби побачити
показать весь комментарий
10.10.2022 18:42 Ответить
 
 