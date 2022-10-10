Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован, - ОВА

Пожар на Бурштынской ТЭС, куда сегодня попали 4 вражеских ракеты, ликвидирован.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарю наших спасателей. Работаем! Победим!" - говорится в сообщении.

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