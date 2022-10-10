Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован, - ОВА
Пожар на Бурштынской ТЭС, куда сегодня попали 4 вражеских ракеты, ликвидирован.
Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарю наших спасателей. Работаем! Победим!" - говорится в сообщении.
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+7 Advokat Savchuk
показать весь комментарий10.10.2022 17:20
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+2 Dima30
показать весь комментарий10.10.2022 17:26
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узбагойся куло-электрик с 22 февраля.
Основная задача ТЕЦ - стабилизировать энергосистему - "сглаживать" пики нагрузки, а ГЛАВНУЮ скрипку играют АЭС.
Потому на экспорт идет АТОМКА.