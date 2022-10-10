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Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована, - ОВА

тес,бурштинська

Пожежа на Бурштинській ТЕС, куди сьогодні влучили 4 ворожі ракети, ліквідована.

Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую нашим рятувальникам. Працюємо! Переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Івано-Франківській області 4 російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС. 1 ракету збила ППО, - ОВА

Автор: 

обстріл (28171) Івано-Франківська область (944)


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Топ коментарі
+7
Горіло довго бо влучили в розподільникт і трансформатори, а вони залиті маслом. Гасити складно, бо масло розтікаеться і спливає. Вот такі харошиє руzzкие, тепер розумієте чому оун і упа виникли не самі по собі, за що і чому так довго боролися
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10.10.2022 17:20
+6
русские - говно мира
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10.10.2022 17:26
+2
ТЕЦ працювала на експорт у ЕС..
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10.10.2022 17:26
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Горіло довго бо влучили в розподільникт і трансформатори, а вони залиті маслом. Гасити складно, бо масло розтікаеться і спливає. Вот такі харошиє руzzкие, тепер розумієте чому оун і упа виникли не самі по собі, за що і чому так довго боролися
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10.10.2022 17:20 Відповісти
русские - говно мира
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10.10.2022 17:26 Відповісти
ТЕЦ працювала на експорт у ЕС..
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10.10.2022 17:26 Відповісти
вот так электрика течет в ЭС, а там бирочки - от Бурштинской ТЕС с любовью...
узбагойся куло-электрик с 22 февраля.
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Не виставляйТЕ свою тупість на огляд.
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10.10.2022 19:49 Відповісти
димас - не будь как твой тезка от куйла - вылезай из бронепоизда:
Основная задача ТЕЦ - стабилизировать энергосистему - "сглаживать" пики нагрузки, а ГЛАВНУЮ скрипку играют АЭС.
Потому на экспорт идет АТОМКА.
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10.10.2022 19:57 Відповісти
Для експорту використовувася саме"Бурштинський енергоострів " бо для експорту з АЕС потрібні ЛЕП які є тільки в проєкті.
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10.10.2022 20:03 Відповісти
«Острів» утворювала Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, північного заходу Івано-Франківської та півня Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн людей.Покриття навантаження споживачів «острова» здійснювалось, крім Бурштинської ТЕС,Калуською ТЕЦ (Івано-Франківська обл.) і Теребле-Ріцькою ГЕС(Закарпатська обл.), незначною кількісю СЕС та ВЕС, а загальна наявна генерація яких оцінювалась в 1950 МВт.В «острові» були сформовані електричні зв'язки з країнами UCTE, а також з Румунією на напрузі 220, 400 і 750 кВ, а саме:з угорською енергосистемою:одна ЛЕП750 кВ, одна ЛЕП 400 кВ, дві ЛЕП 220 кВ;зі словацькою енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ;з румунською енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ.
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10.10.2022 20:07 Відповісти
А может не следует рассказывать потушили, не потушили, что повреждено. Какой в этом смысл, чтоб русня еще и еще раз ударила, пока не уничтожат.
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10.10.2022 17:39 Відповісти
так и напишем - не тушили, не тушим и не будем тушить - спите спокойно - главное, что куйло думает
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10.10.2022 17:55 Відповісти
Та вже ова написала що пошкоджене, і купа фоток, бурштинську дрес на всю область видно, особливо стовпи диму. При хорошій ясній погоді мож і труби побачити
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10.10.2022 18:42 Відповісти
 
 