Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована, - ОВА
Пожежа на Бурштинській ТЕС, куди сьогодні влучили 4 ворожі ракети, ліквідована.
Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую нашим рятувальникам. Працюємо! Переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Advokat Savchuk
показати весь коментар10.10.2022 17:20
+6 Pure Soul
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+2 Dima30
показати весь коментар10.10.2022 17:26
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узбагойся куло-электрик с 22 февраля.
Основная задача ТЕЦ - стабилизировать энергосистему - "сглаживать" пики нагрузки, а ГЛАВНУЮ скрипку играют АЭС.
Потому на экспорт идет АТОМКА.