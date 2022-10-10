Громкие взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров
Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе раздаются громкие взрывы.
Об этом в Telegram сообщает мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Просто сейчас: громкие взрывы в Мелитополе, которые слышат в центре и восточных районах города", – написал Федоров.
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