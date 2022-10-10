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Новости Агрессия России против Украины
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Громкие взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

мелітополь

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе раздаются громкие взрывы.

Об этом в Telegram сообщает мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Просто сейчас: громкие взрывы в Мелитополе, которые слышат в центре и восточных районах города", – написал Федоров.

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Автор: 

взрыв (6721) Мелитополь (612) оккупация (10108) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+19
Бийте кацапів так, щоб у них оці через вуха вилазили. В Україні не має бути жодного живого кацапа!
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10.10.2022 21:49
+9
Я б самою Україною не обмежувався...
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10.10.2022 21:52
+5
А один кацап, еще до 14-го года, на торце крыши своего дома намалював двуглавую птицу-мутанта... Больше ею не любуется, бо крыша с пол хатой заказали долго жить , после всего одного коктейля молотова.
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10.10.2022 22:03
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Бийте кацапів так, щоб у них оці через вуха вилазили. В Україні не має бути жодного живого кацапа!
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10.10.2022 21:49 Ответить
Я б самою Україною не обмежувався...
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10.10.2022 21:52 Ответить
Та то хлопочки
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11.10.2022 08:09 Ответить
Шутки-шутками , но кацапы знают, шо виноваты... Еще в 14-ом году бабка-кацапка , соседка не на шутку засуетилась стать на лыжи...заистерила. Начал расспрашивать , мол шо и к чему. она заплакала, выдавив из себя, шо украинцы ща начнут изничтожать россиян... Я тогда ее успокоил... типо, вас то за что... А с другой стороны, и хорошо, земля ей пухом, не дожила до настоящей анафемы.
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10.10.2022 21:57 Ответить
А один кацап, еще до 14-го года, на торце крыши своего дома намалював двуглавую птицу-мутанта... Больше ею не любуется, бо крыша с пол хатой заказали долго жить , после всего одного коктейля молотова.
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10.10.2022 22:03 Ответить
Це вам презервативам атвєтка.
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10.10.2022 21:53 Ответить
Бей кацапа молотом будет кацап золотом
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10.10.2022 22:07 Ответить
Це тріпло три місяці поспіль пише про вибухи, там вже того Мілітополя не лишилось з його слів
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10.10.2022 22:16 Ответить
 
 