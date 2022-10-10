Громкие взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе раздаются громкие взрывы.

Об этом в Telegram сообщает мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Просто сейчас: громкие взрывы в Мелитополе, которые слышат в центре и восточных районах города", – написал Федоров.

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