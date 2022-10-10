Гучні вибухи лунають в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі лунають гучні вибухи.

Про це у Telegram повідомляє міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз: гучні вибухи у Мелітополі, які чують у центрі та східних районах міста", - написав Федоров.

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