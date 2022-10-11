ССО ВСУ уничтожают ракетами HIMARS российскую боевую технику. ВИДЕО

В сети показали, как ССО ВСУ ведут контрбатарейную стрельбу ракетами HIMARS по российской боевой технике. Расчет данных и пуск ракет произошел мгновенно после нахождения целей. Вот так воюют настоящие воины.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Захватывающее видео ССО Вооруженных сил: ряд высокоточных ударов ракетами HIMARS по российской боевой технике, самоходным пушкам, реактивным системам залпового огня. Следует обратить внимание на скорость передачи данных для стрельбы из беспилотника по движущимся целям. Очевидно, расчет данных и запуск ракет произошел мгновенно после нахождения целей. Такая качественная контрбатарейная стрельба нужна на каждом участке фронта. Вот так воюют настоящие воины, так не умеют воевать российские террористы, потому и наносят удары по гражданским объектам", - прокомментировал журналист.

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