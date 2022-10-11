РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10583 посетителя онлайн
Новости Война
39 777 70

ССО ВСУ уничтожают ракетами HIMARS российскую боевую технику. ВИДЕО

В сети показали, как ССО ВСУ ведут контрбатарейную стрельбу ракетами HIMARS по российской боевой технике. Расчет данных и пуск ракет произошел мгновенно после нахождения целей. Вот так воюют настоящие воины.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Захватывающее видео ССО Вооруженных сил: ряд высокоточных ударов ракетами HIMARS по российской боевой технике, самоходным пушкам, реактивным системам залпового огня. Следует обратить внимание на скорость передачи данных для стрельбы из беспилотника по движущимся целям. Очевидно, расчет данных и запуск ракет произошел мгновенно после нахождения целей. Такая качественная контрбатарейная стрельба нужна на каждом участке фронта. Вот так воюют настоящие воины, так не умеют воевать российские террористы, потому и наносят удары по гражданским объектам", - прокомментировал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника и ракету над Черкасской областью, - ОВА. ФОТО

армия РФ (19047) уничтожение (6826) Бутусов Юрий (4347) ССО (522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+61
Слава ЗСУ !!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:17
+60
показать весь комментарий
10.10.2022 23:20
+34
Во-первых, это красиво.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ !!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2022 23:20 Ответить
ух, як влучно!!! неймовірно!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:23 Ответить
Мене теж це вражає. Снаряди від будь-якої СЗВ, яка залишилась від Совка, були б розкидані по всьому полю.
показать весь комментарий
11.10.2022 08:19 Ответить
щось мені здається, що ніякий це не хаймарс
скоріж за все це барражуючий **********, типу switchblade наприклад
показать весь комментарий
11.10.2022 09:04 Ответить
як сказав хрипатий класик: "а какая разніца"....
показать весь комментарий
11.10.2022 09:28 Ответить
Три сокири.
показать весь комментарий
11.10.2022 09:51 Ответить
Нее, самолеты беспилотники в кустах летать не могут, тем более между деревьев. Кроме того, switchblabe-300 полное фуфло и на такое не способен, а 600 модель помощнее, но ее дали только 10 штук.
показать весь комментарий
11.10.2022 12:30 Ответить
Бабах! И нет смердючих!
показать весь комментарий
11.10.2022 09:43 Ответить
👍 Три кити.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:33 Ответить
Армія, Мова, Віра!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:40 Ответить
Це вам не Zечмоня.
показать весь комментарий
11.10.2022 01:01 Ответить
Феєрично!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:20 Ответить
"Добре, синку, .. добре" (с)
показать весь комментарий
10.10.2022 23:20 Ответить
"Ось так, копічка до копійочки..."
показать весь комментарий
11.10.2022 01:38 Ответить
Seems like a combination of both HIMARS and Excalibur rounds. Still, very impressive accuracy and lethality. Need more such footages daily.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:20 Ответить
Во-первых, это красиво.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:21 Ответить
А во-вторых - тоже красиво.. )
показать весь комментарий
11.10.2022 09:07 Ответить
После сегодняшней ракетной атаки, мацквабаду - трында, А ХУТИН СДОХ... дай, Бог. АМИНЬ
показать весь комментарий
10.10.2022 23:22 Ответить
Ювелирная бавовна, ааднака.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:24 Ответить
вата в агнє
показать весь комментарий
10.10.2022 23:30 Ответить
Чомусь більше око радіє коли біля спаленої техніки валяються дохлі кацапи.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:25 Ответить
нехай тебе втішить то що вони тупо не встигли вилізти, техніка стала їх мобільними крематоріями.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:39 Ответить
Они на деревьях. Одна нога тут, другая там.
показать весь комментарий
11.10.2022 08:17 Ответить
Чудове кіно. Фантастична робота! Слава ЗСУ! Хай вас Бог береже!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:25 Ответить
орки остановились перекурить. и перекур удался!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:31 Ответить
не доходить - черговий раз нагадали - куріння вбиває
показать весь комментарий
11.10.2022 09:45 Ответить
сколько ж их там
показать весь комментарий
10.10.2022 23:31 Ответить
У повітряний простір Молдови залетіли три російські ракети: МЗС викликало посла Росії


Над Молдовою під час масових ударів окупантів по Україні вранці 10 жовтня помітили три російські ракети. Після цього МЗС країни викликало посла Росії "на килим".
Спеціалізовані структури Міністерства оборони (МО) Молдови підтвердили, що з 8:33 до 9:02 в небі перебували три повітряні цілі. Як повідомляється на https://www.facebook.com/MDAarmy/posts/pfbid0SQpVDiNymZYmvKUpfzdQyMnZZjfXhBpsDQV5z93w9quAU3MxXWUz2zj6qRA8KchLl Facebook-сторінці оборонного відомства, ракети рухалися за такими напрямками:
1. м. Чорна - Могилів-Подільськ (Україна) - Рибниця - Сороки - Могилів-Подільськ;
2. Чорна - Воронівка (Україна) - Рибниця - Руді (Сороки);
3. Чорна (Україна) - с. Попенку (Республіка Молдова) - Чинешкуць (Флорешти) - у напрямку України.
"Цілі представляли небезпеку для інфраструктури Республіки Молдова і, зокрема, для цивільних літаків, що літають у повітряному просторі країни", - підкреслили в МО. Представники уряду зазначили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні й рішуче засуджують атаки російської армії на міста України, які спричинили людські жертви."Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним та сумним, і, безсумнівно, таким, який викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - заявили в Кишиневі.
https://war.obozrevatel.com/ukr/u-povitryanij-prostir-moldovi-zaletili-tri-rosijski-raketi-mzs-viklikalo-posla-rosii.htm
показать весь комментарий
10.10.2022 23:32 Ответить
Рашисты молдован за людей не держат. Как и саму Молдову за страну. Молдованам давно нужно искать к кому примкнуть пока не поздно. Пока ее не схавали как волки в лесу болонку
показать весь комментарий
10.10.2022 23:36 Ответить
Пусть входят в состав Украины, за одно проблему с приднестровем решится сама собой.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:22 Ответить
Найрозумніший варіант для Молдови - відмовиться від Придністров"я, як такого Воно й Україні (таке "ватяне") не дуже й потрібне, однак (на відміну від Молдови) Україна зможе цю "вату" "переварить" А от молдовани створять собі протистояння в країні на десятки років Назарбаєв був розумнішим у політиці стримування радикалів у Казахстані цілих тридцять років Тихесеньке "обказашення" "русскаязичнава насєлєния" пройшло відносно безболісно А Росія зараз ослабла і не може підтримувать "прарасейських" відкрито та "бикувать" проти Казахстану серйозно
А молдованам захотілося "всього" і "відразу" (як і деяким нашим придуркам) В результаті не стали ні складовою частиною Румунії, ні "Великою Молдовою" (за рахунок приєднання південного заходу Одещини - "Буджацького трикутника") Та ще й частину власних громадян проти себе налаштували І створили "Придністров"я" А зараз сидять, як собака з великою кісткою в пащі - і розгризти не можуть і покинуть жаль! Чекають: може "розсмокчеться" - Україна переможе у війні і ПМР (без підтримки Росії) "здасться"? Але ж в головах жителів ПМР "капітуляції" не станеться! І молдован вони любить не почнуть! Тобто протистояння так і залишиться на довгий час Просто конфлікт з державного рівня стане "місцевим"- молдовани стануть дивиться на "русскаязичних" зверхньо : як-не як - "домінуюча" нація в державі (і це буде посилено застарілою "нелюбов"ю" до "русских" - своєрідною "помстою" за "анекдоти про молдаван" (фігурально висловлюючись) А "русскаязичниє", знаючи це, будуть "в штики" сприймать будь-які дії молдовської влади стосовно них І якими-б "демократами" влада Кишинева себе не виставляла - на ближчі років 20-30 любові від жителів Придністров"я вона не доб"ється
показать весь комментарий
11.10.2022 06:51 Ответить
Moldovanje i Rumini - eto bila i jestj ODNA Nacija, iskusstveno razdjeljennaja sovkom v nachalje 2-oij Mirovoij voini.
показать весь комментарий
11.10.2022 12:38 Ответить
судя по графической визуализации трека пролета, одна из ракет вообще прошла через всю страну и над Кишинёвом (!) ... фактически рашисты провели по губам молдаванам, а те утерлись
показать весь комментарий
10.10.2022 23:47 Ответить
Ты менеджер или тролль зарегистрированный после начала войны? У Кишинева нет ПВО кроме Шилок и неработоспособных ОС. Они как и Украина до 14-го года разваливали свои вооруженные силы.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:03 Ответить
Что значит высоко точное оружие. В итоге выходит даже намного дешевле чем засыпать поля десятками тонн боеприпасов пока во что то попадешь. Уже не говорю про износ орудий.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:33 Ответить
Учтите еще стоимость и сложность транспортировки. То ли один снаряд к полю боя подвезти, то ли грузовик.
показать весь комментарий
11.10.2022 03:31 Ответить
Чисто ради интереса, скорость полета ракеты Химарс - 800 м/с, допустим расстояние до цели 30 км, итого подлетное время около 40с. + время на передачу и ввод координат цели допустим 20с, итого - от того как цель определена, прилет через 1 минуту.
Чертовски эффективно получается.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:36 Ответить
Соколи
показать весь комментарий
10.10.2022 23:37 Ответить
Выпускаем "Весёлых енотиков" и "Белые Жигули". Они друг без друга не могут жить!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:41 Ответить
Будь ласка ))

показать весь комментарий
11.10.2022 01:04 Ответить
Це вже не хаймарси, це круче )
показать весь комментарий
10.10.2022 23:48 Ответить
Vot eto otlycno.Ja uze zametil sto ne pervy raz takoje
показать весь комментарий
10.10.2022 23:50 Ответить
Vielen Dank, ЗСУ!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:51 Ответить
Ось так кацапи.Навіть і білий прапор не допоможе.
показать весь комментарий
10.10.2022 23:53 Ответить
Гарнюче.... дивився б й дивився на таке відео.
Слава Захисникам України!
показать весь комментарий
10.10.2022 23:57 Ответить
зауваження для редакторів
по самохідниХ гарматаХ, реактивниХ системаХ залпового вогню... по рухомиХ ціляХ і по цивільниХ об'єктаХ
показать весь комментарий
11.10.2022 00:00 Ответить
Видео классное, непонятно только зачем ССО приданы РСЗО?
показать весь комментарий
11.10.2022 00:04 Ответить
Вы разве не видели зачем?
показать весь комментарий
11.10.2022 03:33 Ответить
Пояснюю "на пальцях": ССО закидають диверсійно-розвідувальні групи в тил противника В ході розвідки виявляють батарею РСЗВ чи ствольної артилерії, колону противника, табір, склад пального чи *********** Що робить? Виконувать далі завдання розвідки? А як же виявлені цілі? Йти на штурм? З чим? Зі стрілецькою зброєю та парою "Мух"? Адже подібні цілі непогано охороняться повинні! Передавать інформацію своєму командуванню, а воно потім зв"яжеться з армійцями, а ті потім приведуть у дію свої сили і нанесуть удар? Але це ЧАС!!! А за цей час техніка та особовий склад і передислокуваться можуть! А тут "рішення на залп" приймається на рівні командування ССО - швидко і без "тасування по додаткових інстанціях"
Надіюся - пояснив зрозуміло?
показать весь комментарий
11.10.2022 07:04 Ответить
СУПЕР...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
Х*ЯРИТИ УСІХ ЦИХ ПІДОРОСІВ ДЕ ТІЛЬКИ ЗНАЙДЕТЕ...!!!
ЗА НАШИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ЗА НАШИХ ДІТЕЙ, ДРУЖИН, БАТЬКІВ, РОДИЧІВ, ТА ЗА НЕВИННО УБІЄННИХ...!!!
ВБИВАТИ ТА ЗНИЩУВАТИ УСІХ ЦИХ кацапомордих підоросів ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВ ГЕРОЯМ...!!!
показать весь комментарий
11.10.2022 00:10 Ответить
Чотко☝ підсмажили 💀свинособак😄
показать весь комментарий
11.10.2022 00:13 Ответить
Це ж асфальтом ********, чи шашликами?
показать весь комментарий
11.10.2022 01:36 Ответить
это ракетами, которых у нас нет, но могли бы быть. своих, заметь. теперь своего ни асфальта, ни ракет. все просим милостыню и обвиняем тех, кто не хочет ее давать.
показать весь комментарий
11.10.2022 07:25 Ответить
Во время Второй Мировой СССР тоже просила милостыню у США, иначе бы она не выжила, а Украине и то количество вооружения не помогло бы в должной мере..
показать весь комментарий
11.10.2022 09:14 Ответить
Вопрос не в помощи, а в качестве управления своими ресурсами. А оно оказалось нулевым, и даже негативным. При вменяемом руководстве, скорее всего, просить бы милостыни не пришлось в силу того, что и войны вполне могло бы и не быть.
показать весь комментарий
11.10.2022 09:29 Ответить
Великая Отечественная - это и есть часть кремлевской пропаганды. Я же предпочитаю войну называть Второй Мировой, поскольку то, о чем ты говоришь - это ее неотъемлемая часть, а не нечто отдельно взятое.
По поводу того, что могло бы быть, а чего нет. Когда путин оценивал ситуацию, он смотрел не только на запасы снарядов. Он смотрел еще и на психологический портрет оппонента. И когда он видел то, чем занимается Зеленский, он просто не мог не напасть. Поведение Зеленского, то что он делал и не делал дали путину понять, что можно нападать. Пороха путин ненавидел, но уважал. И эта могло бы стать стопером для путина. Зеленского же он тупо презирал, что прямо повлияло на то, чтобы решиться на широкомасштабную войну. Путин всю жизнь провел в системе уголовных понятий, а не законов. Там решающую(или очень серьезную, как минимум) роль играет уважение к противнику. Уважения нет, все, нападение неизбежно.
показать весь комментарий
11.10.2022 10:47 Ответить
верно, не стоит.
показать весь комментарий
11.10.2022 11:13 Ответить
Uvazhejemij, davaij na prjamuju: jeslji Ukraina/inci brosit Zeljenskovo, vsja Zapadnaja poddjerzhka Ukrainje budjet MGNOVENNO priostanovljena. MGNOVENNO!!! Tozhe samoje, jeslji hrjusskije svinji/vanjki unjichtozhit Zeljenskovo! Mgnovenno! Zapadnaja pomosch Ukrainje sevodnja zavisit toljko ot Zeljonskovo, njekovo drugovo Mi, Zapad, njepoddjerzhim!!!
показать весь комментарий
11.10.2022 12:47 Ответить
Не преувеличивай значимость Зеленского. Запад Зеленского трогать не будет. До окончания войны по крайней мере. Внутри Украины сейчас тоже есть некий негласный мораторий на борьбу друг с другом. Но если сложится так, что Зеленского не станет(по любым причинам) помощь от этого не остановится. И возможно, даже, наоборот.
показать весь комментарий
11.10.2022 12:52 Ответить
Нам би таку зброю та на початок війни.... і ми не мали б стільки втрачених життів українців...Але щоб ми мали таку зброю, не потрібно було голосувати "по пріколу" і за " какая разніца"....
показать весь комментарий
11.10.2022 06:25 Ответить
Краса, аж гай шумить!👍
показать весь комментарий
11.10.2022 08:09 Ответить
Красота!!! Но..... мало ракет, мало!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.10.2022 08:58 Ответить
Да это просто праздник какой

-то.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:31 Ответить
 
 