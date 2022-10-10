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Новини Війна
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ССО ЗСУ знищують ракетами HIMARS російську бойову техніку. ВIДЕО

У мережі показали, як ССО ЗСУ ведуть контрбатарейну стрільбу ракетами HIMARS по російській бойовій техніці. Розрахунок даних та пуск ракет відбувся миттєво після знаходження цілей. Ось так воюють справжні воїни.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Захоплююче відео ССО Збройних сил: низка високоточних страйків ракетами HIMARS по російській бойовій техніці, самохідним гарматам, реактивним системам залпового вогню. Варто звернути увагу на швидкість передачі даних для стрільби з безпілотника по рухомим цілям. Очевидно, розрахунок даних та пуск ракет відбувся миттєво після знаходження цілей. Така якісна контрбатарейна стрільба потрібна на кожній ділянці фронту. Ось так воюють справжні воїни, так не вміють воювати російські терористи, тому і завдають ударів по цивільним об'єктам", - прокоментував відео журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО збили російський безпілотник на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17185) знищення (7135) Бутусов Юрій (3577) ССО (515)


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Топ коментарі
+61
Слава ЗСУ !!
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10.10.2022 23:17
+60
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10.10.2022 23:20
+34
Во-первых, это красиво.
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10.10.2022 23:21
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Слава ЗСУ !!
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10.10.2022 23:17 Відповісти
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10.10.2022 23:20 Відповісти
ух, як влучно!!! неймовірно!
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10.10.2022 23:23 Відповісти
Мене теж це вражає. Снаряди від будь-якої СЗВ, яка залишилась від Совка, були б розкидані по всьому полю.
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11.10.2022 08:19 Відповісти
щось мені здається, що ніякий це не хаймарс
скоріж за все це барражуючий **********, типу switchblade наприклад
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11.10.2022 09:04 Відповісти
як сказав хрипатий класик: "а какая разніца"....
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11.10.2022 09:28 Відповісти
Три сокири.
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11.10.2022 09:51 Відповісти
Нее, самолеты беспилотники в кустах летать не могут, тем более между деревьев. Кроме того, switchblabe-300 полное фуфло и на такое не способен, а 600 модель помощнее, но ее дали только 10 штук.
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11.10.2022 12:30 Відповісти
Бабах! И нет смердючих!
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11.10.2022 09:43 Відповісти
👍 Три кити.
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10.10.2022 23:33 Відповісти
Армія, Мова, Віра!!!
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10.10.2022 23:40 Відповісти
Це вам не Zечмоня.
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11.10.2022 01:01 Відповісти
Феєрично!!!
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10.10.2022 23:20 Відповісти
"Добре, синку, .. добре" (с)
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10.10.2022 23:20 Відповісти
"Ось так, копічка до копійочки..."
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11.10.2022 01:38 Відповісти
Seems like a combination of both HIMARS and Excalibur rounds. Still, very impressive accuracy and lethality. Need more such footages daily.
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10.10.2022 23:20 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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10.10.2022 23:21 Відповісти
А во-вторых - тоже красиво.. )
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11.10.2022 09:07 Відповісти
После сегодняшней ракетной атаки, мацквабаду - трында, А ХУТИН СДОХ... дай, Бог. АМИНЬ
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10.10.2022 23:22 Відповісти
Ювелирная бавовна, ааднака.
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10.10.2022 23:24 Відповісти
вата в агнє
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10.10.2022 23:30 Відповісти
Чомусь більше око радіє коли біля спаленої техніки валяються дохлі кацапи.
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10.10.2022 23:25 Відповісти
нехай тебе втішить то що вони тупо не встигли вилізти, техніка стала їх мобільними крематоріями.
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10.10.2022 23:39 Відповісти
Они на деревьях. Одна нога тут, другая там.
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11.10.2022 08:17 Відповісти
Чудове кіно. Фантастична робота! Слава ЗСУ! Хай вас Бог береже!
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10.10.2022 23:25 Відповісти
орки остановились перекурить. и перекур удался!
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10.10.2022 23:31 Відповісти
не доходить - черговий раз нагадали - куріння вбиває
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11.10.2022 09:45 Відповісти
сколько ж их там
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10.10.2022 23:31 Відповісти
У повітряний простір Молдови залетіли три російські ракети: МЗС викликало посла Росії


Над Молдовою під час масових ударів окупантів по Україні вранці 10 жовтня помітили три російські ракети. Після цього МЗС країни викликало посла Росії "на килим".
Спеціалізовані структури Міністерства оборони (МО) Молдови підтвердили, що з 8:33 до 9:02 в небі перебували три повітряні цілі. Як повідомляється на https://www.facebook.com/MDAarmy/posts/pfbid0SQpVDiNymZYmvKUpfzdQyMnZZjfXhBpsDQV5z93w9quAU3MxXWUz2zj6qRA8KchLl Facebook-сторінці оборонного відомства, ракети рухалися за такими напрямками:
1. м. Чорна - Могилів-Подільськ (Україна) - Рибниця - Сороки - Могилів-Подільськ;
2. Чорна - Воронівка (Україна) - Рибниця - Руді (Сороки);
3. Чорна (Україна) - с. Попенку (Республіка Молдова) - Чинешкуць (Флорешти) - у напрямку України.
"Цілі представляли небезпеку для інфраструктури Республіки Молдова і, зокрема, для цивільних літаків, що літають у повітряному просторі країни", - підкреслили в МО. Представники уряду зазначили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні й рішуче засуджують атаки російської армії на міста України, які спричинили людські жертви."Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним та сумним, і, безсумнівно, таким, який викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - заявили в Кишиневі.
https://war.obozrevatel.com/ukr/u-povitryanij-prostir-moldovi-zaletili-tri-rosijski-raketi-mzs-viklikalo-posla-rosii.htm
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10.10.2022 23:32 Відповісти
Рашисты молдован за людей не держат. Как и саму Молдову за страну. Молдованам давно нужно искать к кому примкнуть пока не поздно. Пока ее не схавали как волки в лесу болонку
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10.10.2022 23:36 Відповісти
Пусть входят в состав Украины, за одно проблему с приднестровем решится сама собой.
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11.10.2022 00:22 Відповісти
Найрозумніший варіант для Молдови - відмовиться від Придністров"я, як такого Воно й Україні (таке "ватяне") не дуже й потрібне, однак (на відміну від Молдови) Україна зможе цю "вату" "переварить" А от молдовани створять собі протистояння в країні на десятки років Назарбаєв був розумнішим у політиці стримування радикалів у Казахстані цілих тридцять років Тихесеньке "обказашення" "русскаязичнава насєлєния" пройшло відносно безболісно А Росія зараз ослабла і не може підтримувать "прарасейських" відкрито та "бикувать" проти Казахстану серйозно
А молдованам захотілося "всього" і "відразу" (як і деяким нашим придуркам) В результаті не стали ні складовою частиною Румунії, ні "Великою Молдовою" (за рахунок приєднання південного заходу Одещини - "Буджацького трикутника") Та ще й частину власних громадян проти себе налаштували І створили "Придністров"я" А зараз сидять, як собака з великою кісткою в пащі - і розгризти не можуть і покинуть жаль! Чекають: може "розсмокчеться" - Україна переможе у війні і ПМР (без підтримки Росії) "здасться"? Але ж в головах жителів ПМР "капітуляції" не станеться! І молдован вони любить не почнуть! Тобто протистояння так і залишиться на довгий час Просто конфлікт з державного рівня стане "місцевим"- молдовани стануть дивиться на "русскаязичних" зверхньо : як-не як - "домінуюча" нація в державі (і це буде посилено застарілою "нелюбов"ю" до "русских" - своєрідною "помстою" за "анекдоти про молдаван" (фігурально висловлюючись) А "русскаязичниє", знаючи це, будуть "в штики" сприймать будь-які дії молдовської влади стосовно них І якими-б "демократами" влада Кишинева себе не виставляла - на ближчі років 20-30 любові від жителів Придністров"я вона не доб"ється
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11.10.2022 06:51 Відповісти
Moldovanje i Rumini - eto bila i jestj ODNA Nacija, iskusstveno razdjeljennaja sovkom v nachalje 2-oij Mirovoij voini.
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11.10.2022 12:38 Відповісти
судя по графической визуализации трека пролета, одна из ракет вообще прошла через всю страну и над Кишинёвом (!) ... фактически рашисты провели по губам молдаванам, а те утерлись
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10.10.2022 23:47 Відповісти
Ты менеджер или тролль зарегистрированный после начала войны? У Кишинева нет ПВО кроме Шилок и неработоспособных ОС. Они как и Украина до 14-го года разваливали свои вооруженные силы.
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11.10.2022 00:03 Відповісти
Что значит высоко точное оружие. В итоге выходит даже намного дешевле чем засыпать поля десятками тонн боеприпасов пока во что то попадешь. Уже не говорю про износ орудий.
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10.10.2022 23:33 Відповісти
Учтите еще стоимость и сложность транспортировки. То ли один снаряд к полю боя подвезти, то ли грузовик.
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11.10.2022 03:31 Відповісти
Чисто ради интереса, скорость полета ракеты Химарс - 800 м/с, допустим расстояние до цели 30 км, итого подлетное время около 40с. + время на передачу и ввод координат цели допустим 20с, итого - от того как цель определена, прилет через 1 минуту.
Чертовски эффективно получается.
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10.10.2022 23:36 Відповісти
Соколи
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10.10.2022 23:37 Відповісти
Выпускаем "Весёлых енотиков" и "Белые Жигули". Они друг без друга не могут жить!
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10.10.2022 23:41 Відповісти
Будь ласка ))

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11.10.2022 01:04 Відповісти
Це вже не хаймарси, це круче )
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10.10.2022 23:48 Відповісти
Vot eto otlycno.Ja uze zametil sto ne pervy raz takoje
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10.10.2022 23:50 Відповісти
Vielen Dank, ЗСУ!
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10.10.2022 23:51 Відповісти
Ось так кацапи.Навіть і білий прапор не допоможе.
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10.10.2022 23:53 Відповісти
Гарнюче.... дивився б й дивився на таке відео.
Слава Захисникам України!
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10.10.2022 23:57 Відповісти
зауваження для редакторів
по самохідниХ гарматаХ, реактивниХ системаХ залпового вогню... по рухомиХ ціляХ і по цивільниХ об'єктаХ
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11.10.2022 00:00 Відповісти
Видео классное, непонятно только зачем ССО приданы РСЗО?
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11.10.2022 00:04 Відповісти
Вы разве не видели зачем?
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11.10.2022 03:33 Відповісти
Пояснюю "на пальцях": ССО закидають диверсійно-розвідувальні групи в тил противника В ході розвідки виявляють батарею РСЗВ чи ствольної артилерії, колону противника, табір, склад пального чи *********** Що робить? Виконувать далі завдання розвідки? А як же виявлені цілі? Йти на штурм? З чим? Зі стрілецькою зброєю та парою "Мух"? Адже подібні цілі непогано охороняться повинні! Передавать інформацію своєму командуванню, а воно потім зв"яжеться з армійцями, а ті потім приведуть у дію свої сили і нанесуть удар? Але це ЧАС!!! А за цей час техніка та особовий склад і передислокуваться можуть! А тут "рішення на залп" приймається на рівні командування ССО - швидко і без "тасування по додаткових інстанціях"
Надіюся - пояснив зрозуміло?
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11.10.2022 07:04 Відповісти
СУПЕР...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
Х*ЯРИТИ УСІХ ЦИХ ПІДОРОСІВ ДЕ ТІЛЬКИ ЗНАЙДЕТЕ...!!!
ЗА НАШИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ЗА НАШИХ ДІТЕЙ, ДРУЖИН, БАТЬКІВ, РОДИЧІВ, ТА ЗА НЕВИННО УБІЄННИХ...!!!
ВБИВАТИ ТА ЗНИЩУВАТИ УСІХ ЦИХ кацапомордих підоросів ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВ ГЕРОЯМ...!!!
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11.10.2022 00:10 Відповісти
Чотко☝ підсмажили 💀свинособак😄
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11.10.2022 00:13 Відповісти
Це ж асфальтом ********, чи шашликами?
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11.10.2022 01:36 Відповісти
это ракетами, которых у нас нет, но могли бы быть. своих, заметь. теперь своего ни асфальта, ни ракет. все просим милостыню и обвиняем тех, кто не хочет ее давать.
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11.10.2022 07:25 Відповісти
Во время Второй Мировой СССР тоже просила милостыню у США, иначе бы она не выжила, а Украине и то количество вооружения не помогло бы в должной мере..
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11.10.2022 09:14 Відповісти
Вопрос не в помощи, а в качестве управления своими ресурсами. А оно оказалось нулевым, и даже негативным. При вменяемом руководстве, скорее всего, просить бы милостыни не пришлось в силу того, что и войны вполне могло бы и не быть.
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11.10.2022 09:29 Відповісти
Великая Отечественная - это и есть часть кремлевской пропаганды. Я же предпочитаю войну называть Второй Мировой, поскольку то, о чем ты говоришь - это ее неотъемлемая часть, а не нечто отдельно взятое.
По поводу того, что могло бы быть, а чего нет. Когда путин оценивал ситуацию, он смотрел не только на запасы снарядов. Он смотрел еще и на психологический портрет оппонента. И когда он видел то, чем занимается Зеленский, он просто не мог не напасть. Поведение Зеленского, то что он делал и не делал дали путину понять, что можно нападать. Пороха путин ненавидел, но уважал. И эта могло бы стать стопером для путина. Зеленского же он тупо презирал, что прямо повлияло на то, чтобы решиться на широкомасштабную войну. Путин всю жизнь провел в системе уголовных понятий, а не законов. Там решающую(или очень серьезную, как минимум) роль играет уважение к противнику. Уважения нет, все, нападение неизбежно.
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11.10.2022 10:47 Відповісти
верно, не стоит.
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11.10.2022 11:13 Відповісти
Uvazhejemij, davaij na prjamuju: jeslji Ukraina/inci brosit Zeljenskovo, vsja Zapadnaja poddjerzhka Ukrainje budjet MGNOVENNO priostanovljena. MGNOVENNO!!! Tozhe samoje, jeslji hrjusskije svinji/vanjki unjichtozhit Zeljenskovo! Mgnovenno! Zapadnaja pomosch Ukrainje sevodnja zavisit toljko ot Zeljonskovo, njekovo drugovo Mi, Zapad, njepoddjerzhim!!!
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11.10.2022 12:47 Відповісти
Не преувеличивай значимость Зеленского. Запад Зеленского трогать не будет. До окончания войны по крайней мере. Внутри Украины сейчас тоже есть некий негласный мораторий на борьбу друг с другом. Но если сложится так, что Зеленского не станет(по любым причинам) помощь от этого не остановится. И возможно, даже, наоборот.
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11.10.2022 12:52 Відповісти
Нам би таку зброю та на початок війни.... і ми не мали б стільки втрачених життів українців...Але щоб ми мали таку зброю, не потрібно було голосувати "по пріколу" і за " какая разніца"....
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11.10.2022 06:25 Відповісти
Краса, аж гай шумить!👍
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11.10.2022 08:09 Відповісти
Красота!!! Но..... мало ракет, мало!!!!!!!!
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11.10.2022 08:58 Відповісти
Да это просто праздник какой

-то.
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11.10.2022 21:31 Відповісти
 
 