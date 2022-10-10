ССО ЗСУ знищують ракетами HIMARS російську бойову техніку. ВIДЕО

У мережі показали, як ССО ЗСУ ведуть контрбатарейну стрільбу ракетами HIMARS по російській бойовій техніці. Розрахунок даних та пуск ракет відбувся миттєво після знаходження цілей. Ось так воюють справжні воїни.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Захоплююче відео ССО Збройних сил: низка високоточних страйків ракетами HIMARS по російській бойовій техніці, самохідним гарматам, реактивним системам залпового вогню. Варто звернути увагу на швидкість передачі даних для стрільби з безпілотника по рухомим цілям. Очевидно, розрахунок даних та пуск ракет відбувся миттєво після знаходження цілей. Така якісна контрбатарейна стрільба потрібна на кожній ділянці фронту. Ось так воюють справжні воїни, так не вміють воювати російські терористи, тому і завдають ударів по цивільним об'єктам", - прокоментував відео журналіст.

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