ССО ЗСУ знищують ракетами HIMARS російську бойову техніку. ВIДЕО
У мережі показали, як ССО ЗСУ ведуть контрбатарейну стрільбу ракетами HIMARS по російській бойовій техніці. Розрахунок даних та пуск ракет відбувся миттєво після знаходження цілей. Ось так воюють справжні воїни.
Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Захоплююче відео ССО Збройних сил: низка високоточних страйків ракетами HIMARS по російській бойовій техніці, самохідним гарматам, реактивним системам залпового вогню. Варто звернути увагу на швидкість передачі даних для стрільби з безпілотника по рухомим цілям. Очевидно, розрахунок даних та пуск ракет відбувся миттєво після знаходження цілей. Така якісна контрбатарейна стрільба потрібна на кожній ділянці фронту. Ось так воюють справжні воїни, так не вміють воювати російські терористи, тому і завдають ударів по цивільним об'єктам", - прокоментував відео журналіст.
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скоріж за все це барражуючий **********, типу switchblade наприклад
Над Молдовою під час масових ударів окупантів по Україні вранці 10 жовтня помітили три російські ракети. Після цього МЗС країни викликало посла Росії "на килим".
Спеціалізовані структури Міністерства оборони (МО) Молдови підтвердили, що з 8:33 до 9:02 в небі перебували три повітряні цілі. Як повідомляється на https://www.facebook.com/MDAarmy/posts/pfbid0SQpVDiNymZYmvKUpfzdQyMnZZjfXhBpsDQV5z93w9quAU3MxXWUz2zj6qRA8KchLl Facebook-сторінці оборонного відомства, ракети рухалися за такими напрямками:
1. м. Чорна - Могилів-Подільськ (Україна) - Рибниця - Сороки - Могилів-Подільськ;
2. Чорна - Воронівка (Україна) - Рибниця - Руді (Сороки);
3. Чорна (Україна) - с. Попенку (Республіка Молдова) - Чинешкуць (Флорешти) - у напрямку України.
"Цілі представляли небезпеку для інфраструктури Республіки Молдова і, зокрема, для цивільних літаків, що літають у повітряному просторі країни", - підкреслили в МО. Представники уряду зазначили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні й рішуче засуджують атаки російської армії на міста України, які спричинили людські жертви."Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним та сумним, і, безсумнівно, таким, який викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - заявили в Кишиневі.
https://war.obozrevatel.com/ukr/u-povitryanij-prostir-moldovi-zaletili-tri-rosijski-raketi-mzs-viklikalo-posla-rosii.htm
А молдованам захотілося "всього" і "відразу" (як і деяким нашим придуркам) В результаті не стали ні складовою частиною Румунії, ні "Великою Молдовою" (за рахунок приєднання південного заходу Одещини - "Буджацького трикутника") Та ще й частину власних громадян проти себе налаштували І створили "Придністров"я" А зараз сидять, як собака з великою кісткою в пащі - і розгризти не можуть і покинуть жаль! Чекають: може "розсмокчеться" - Україна переможе у війні і ПМР (без підтримки Росії) "здасться"? Але ж в головах жителів ПМР "капітуляції" не станеться! І молдован вони любить не почнуть! Тобто протистояння так і залишиться на довгий час Просто конфлікт з державного рівня стане "місцевим"- молдовани стануть дивиться на "русскаязичних" зверхньо : як-не як - "домінуюча" нація в державі (і це буде посилено застарілою "нелюбов"ю" до "русских" - своєрідною "помстою" за "анекдоти про молдаван" (фігурально висловлюючись) А "русскаязичниє", знаючи це, будуть "в штики" сприймать будь-які дії молдовської влади стосовно них І якими-б "демократами" влада Кишинева себе не виставляла - на ближчі років 20-30 любові від жителів Придністров"я вона не доб"ється
Чертовски эффективно получается.
Слава Захисникам України!
по самохідниХ гарматаХ, реактивниХ системаХ залпового вогню... по рухомиХ ціляХ і по цивільниХ об'єктаХ
Надіюся - пояснив зрозуміло?
ТАК ТРИМАТИ...!!!
Х*ЯРИТИ УСІХ ЦИХ ПІДОРОСІВ ДЕ ТІЛЬКИ ЗНАЙДЕТЕ...!!!
ЗА НАШИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ЗА НАШИХ ДІТЕЙ, ДРУЖИН, БАТЬКІВ, РОДИЧІВ, ТА ЗА НЕВИННО УБІЄННИХ...!!!
ВБИВАТИ ТА ЗНИЩУВАТИ УСІХ ЦИХ кацапомордих підоросів ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВ ГЕРОЯМ...!!!
По поводу того, что могло бы быть, а чего нет. Когда путин оценивал ситуацию, он смотрел не только на запасы снарядов. Он смотрел еще и на психологический портрет оппонента. И когда он видел то, чем занимается Зеленский, он просто не мог не напасть. Поведение Зеленского, то что он делал и не делал дали путину понять, что можно нападать. Пороха путин ненавидел, но уважал. И эта могло бы стать стопером для путина. Зеленского же он тупо презирал, что прямо повлияло на то, чтобы решиться на широкомасштабную войну. Путин всю жизнь провел в системе уголовных понятий, а не законов. Там решающую(или очень серьезную, как минимум) роль играет уважение к противнику. Уважения нет, все, нападение неизбежно.
-то.