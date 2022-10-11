За сутки рашисты убили 6 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА
За 10 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 10 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Диброва и 1 в Опытном. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий11.10.2022 09:53 Ответить Мне нравится 1
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