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Новости Война
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За сутки рашисты убили 6 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

За 10 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 10 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Диброва и 1 в Опытном. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

обстрел (26891) Донецкая область (9505) Кириленко Павел (638)


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11.10.2022 09:53 Ответить
 
 