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За добу рашисти вбили 6 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донецької області.

Як інформаує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Діброві та 1 в Опитному. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28196) Донецька область (8308) Кириленко Павло (907)


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11.10.2022 09:53 Відповісти
 
 