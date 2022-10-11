За добу рашисти вбили 6 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА
За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донецької області.
Як інформаує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Діброві та 1 в Опитному. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар11.10.2022 09:53 Відповісти Мені подобається 1
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