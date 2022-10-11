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Новости Война
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Зафиксированы запуски ракет с Каспия в сторону Днепропетровщины, - облсовет

ракета,ракети,калібр

Жителей Днепропетровщины предупреждают о ракетной атаке.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы запуски ракет с Каспия в сторону Днепропетровской области. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметил он.

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обстрел (26891) Днепропетровская область (3853)


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Казахі і азербайджанці мають зробити Каспій мирним озером. Пора знищіти усі кораблі рашки на Каспії
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11.10.2022 10:10 Ответить
а може зробити його мирним озером повинні були б ті,хто торпедував фінансування всіх цих розпіарених Громів Коршунів Сапсанів Нептунів Вільх? І так усі 8 років....
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11.10.2022 10:14 Ответить
Україна не мае прав на Каспій .
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11.10.2022 10:16 Ответить
На Каспії є ще Іран та Туркменістан
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11.10.2022 10:15 Ответить
відомо хто запускає,відомі частини,відомі адреси їх військових містечок але бити у відповідь по цих об"єктах хтось суворо заборонив..Цікаво,хто ж цей могутній,невідомий забороняльщик?
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11.10.2022 10:13 Ответить
Містер Байден
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11.10.2022 10:18 Ответить
чим бити? асфальтом?
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11.10.2022 10:23 Ответить
 
 