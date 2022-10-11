Зафиксированы запуски ракет с Каспия в сторону Днепропетровщины, - облсовет

Жителей Днепропетровщины предупреждают о ракетной атаке.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы запуски ракет с Каспия в сторону Днепропетровской области. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметил он.

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