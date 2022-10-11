Зафіксовано запуски ракет з Каспію в сторону Дніпропетровщини, - облрада
Жителів Дніпропетровщини попереджають про ракетну атаку.
Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано запуски ракет з Каспію в сторону Дніпропетровської області. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - зазначив він.
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