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Зафіксовано запуски ракет з Каспію в сторону Дніпропетровщини, - облрада

ракета,ракети,калібр

Жителів Дніпропетровщини попереджають про ракетну атаку.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано запуски ракет з Каспію в сторону Дніпропетровської області. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - зазначив він.

Також читайте: Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Дніпропетровська область (3628)


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Казахі і азербайджанці мають зробити Каспій мирним озером. Пора знищіти усі кораблі рашки на Каспії
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11.10.2022 10:10 Відповісти
а може зробити його мирним озером повинні були б ті,хто торпедував фінансування всіх цих розпіарених Громів Коршунів Сапсанів Нептунів Вільх? І так усі 8 років....
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11.10.2022 10:14 Відповісти
Україна не мае прав на Каспій .
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11.10.2022 10:16 Відповісти
На Каспії є ще Іран та Туркменістан
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11.10.2022 10:15 Відповісти
відомо хто запускає,відомі частини,відомі адреси їх військових містечок але бити у відповідь по цих об"єктах хтось суворо заборонив..Цікаво,хто ж цей могутній,невідомий забороняльщик?
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11.10.2022 10:13 Відповісти
Містер Байден
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11.10.2022 10:18 Відповісти
чим бити? асфальтом?
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11.10.2022 10:23 Відповісти
 
 