Силы ПВО уничтожили над Одесской областью 3 российские ракеты, - ОВА
Противовоздушная оборона уничтожила уже 3 ракеты российских оккупантов над Одесщиной.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас подразделениями противовоздушной обороны Одесщины над областью уничтожены уже три ракеты. Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.
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показать весь комментарий11.10.2022 11:50 Ответить Мне нравится 9
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