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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили над Одесской областью 3 российские ракеты, - ОВА

ппо

Противовоздушная оборона уничтожила уже 3 ракеты российских оккупантов над Одесщиной.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас подразделениями противовоздушной обороны Одесщины над областью уничтожены уже три ракеты. Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.

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Одесская область (3547)


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ЗСУ молодці !!!
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11.10.2022 11:50 Ответить
Спасибо Дорогие
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11.10.2022 11:52 Ответить
 
 