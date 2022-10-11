Силы ПВО уничтожили над Одесской областью 3 российские ракеты, - ОВА

Противовоздушная оборона уничтожила уже 3 ракеты российских оккупантов над Одесщиной.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас подразделениями противовоздушной обороны Одесщины над областью уничтожены уже три ракеты. Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.

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