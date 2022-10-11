Сили ППО знищили над Одещиною 3 російські ракети, - ОВА
Протиповітряна оборона знищила вже 3 ракети російських окупантів над Одещиною.
Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз підрозділами протиповітряної оборони Одещини над областю знищено вже три ракети. Залишайтесь в укриттях!" - наголосив очільник ОВА.
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показати весь коментар11.10.2022 11:50 Відповісти Мені подобається 9
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показати весь коментар11.10.2022 11:52 Відповісти Мені подобається 6
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