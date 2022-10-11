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Новини Війна
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Сили ППО знищили над Одещиною 3 російські ракети, - ОВА

ппо

Протиповітряна оборона знищила вже 3 ракети російських окупантів над Одещиною.

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз підрозділами протиповітряної оборони Одещини над областю знищено вже три ракети. Залишайтесь в укриттях!" - наголосив очільник ОВА.

Читайте: Є загроза удару по Тернопільщині. Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одесі та на Вінниччині

Автор: 

Одеська область (3181)


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ЗСУ молодці !!!
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11.10.2022 11:50 Відповісти
Спасибо Дорогие
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11.10.2022 11:52 Відповісти
 
 