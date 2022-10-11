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Новости Война
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Прогремели три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области

обстріл,обстріл_лого

Во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы. По предварительным данным, поражен объект энергетики.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, было слышно два сильных взрыва.

"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи", - написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В городе есть перебои с электроэнергией, в соцсетях сообщают также о перебоях с мобильной связью.

Позже Козицкий сообщил, что на данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области.

"Информации о пострадавших пока не поступало. Опасность остается", - отмечает глава региона.

Воздушная тревога во Львове продолжается с 9 утра.

Читайте также: Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение – на 70%

Автор: 

взрыв (6726) Львов (4580) обстрел (26891)


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Топ комментарии
+12
Как Богуцкая хотела.
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11.10.2022 12:12
+10
ты же не сравнивай Украину с собой.
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11.10.2022 12:15
+9
Что там по плану прикрытия зонтиком ПВО из Польши с обоснованием "ракета могла лететь по нам, поэтому мы ее сбили"? Это же хотели сделать еще летом, какой прогресс? У них есть и радары дальные, и авакс может быть над головой, и ПВО дальнобойное, которое тоже будет бить по ракетам, которые формально могут атаковать их территорию, никто же не знает, какой курс в них заложили и вообще они кривые по радару наводятся, могут переключится на другую цель.
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11.10.2022 12:13
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Как Богуцкая хотела.
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11.10.2022 12:12 Ответить
Что там по плану прикрытия зонтиком ПВО из Польши с обоснованием "ракета могла лететь по нам, поэтому мы ее сбили"? Это же хотели сделать еще летом, какой прогресс? У них есть и радары дальные, и авакс может быть над головой, и ПВО дальнобойное, которое тоже будет бить по ракетам, которые формально могут атаковать их территорию, никто же не знает, какой курс в них заложили и вообще они кривые по радару наводятся, могут переключится на другую цель.
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11.10.2022 12:13 Ответить
ты же не сравнивай Украину с собой.
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11.10.2022 12:15 Ответить
ВажнО доверие. Если системы сверхсовременные, нужно убедиться в том, чтобы эти системы не ушли в Москву. Доверие - фундамент всего, а с ним все довольно сложно. Конечно, эгоизм тоже есть, но это нормально.
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11.10.2022 12:21 Ответить
Чем выше эскалация, тем больше и лучше они получат.
Кому выгодно, думайте сами.
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11.10.2022 12:21 Ответить
нє нє розкажи ти нам - ти ж для цього вчора зарегався ?
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11.10.2022 12:26 Ответить
На іванів, ще й петрових... всим дійсно пох. і похер.
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11.10.2022 12:17 Ответить
Те *уйло ботоксне ніяк не втихомириться. Хто б вже "успокоїв" його назавжди!
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11.10.2022 12:16 Ответить
где ваше ПВО , у Нас в Николаеве работает , сбили еще 3
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11.10.2022 12:27 Ответить
и все пять Шахидов сбиты
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11.10.2022 12:37 Ответить
**********, ти там трындишь своей вонючей пастью про то, что Украина готовила вам что-то, поэтому вы стреляете... Так вот единственный план, который применяется и будет всегда против вас испольваться без сомнения, это план Бумеранг.
Только ты лживая кровавая нелюдь из недостраны под названием держи вора виновато во всём.
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11.10.2022 12:31 Ответить
план у )(уйла такой - оставить нас без тепла и света в отопительный сезон
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11.10.2022 12:35 Ответить
Кишка у него тонка.
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11.10.2022 12:42 Ответить
чому кац"пи так поспішають і почали нищити нашу енергетику в жовтні, недочекавшись зими? можливо знають що зима буде теплою для нас і Європи і останньою для них?
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11.10.2022 12:36 Ответить
Никто не знает прогноз погоды на пару месяцев наперед. То что сейчас осень очень теплая - это факт. Но какой будет зима - посмотрим. Но надо быть готовым ко всему.
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11.10.2022 12:39 Ответить
Богуцька - прокацапська зелена гнида ,щоб ти здохла падлюка це побажання від жителів Львівщини!!!
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11.10.2022 14:36 Ответить
Нетреба це всім оголошувати щоб завтра знов прилетіло.
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12.10.2022 01:15 Ответить
 
 