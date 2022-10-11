Прогремели три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области
Во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы. По предварительным данным, поражен объект энергетики.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, было слышно два сильных взрыва.
"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи", - написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
В городе есть перебои с электроэнергией, в соцсетях сообщают также о перебоях с мобильной связью.
Позже Козицкий сообщил, что на данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области.
"Информации о пострадавших пока не поступало. Опасность остается", - отмечает глава региона.
Воздушная тревога во Львове продолжается с 9 утра.
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+12 Иван Петров #477813
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Только ты лживая кровавая нелюдь из недостраны под названием держи вора виновато во всём.