Прогриміло три вибухи на двох об’єктах енергетики на Львівщині

Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. За попередніми даними, вражено об’єкт енергетики.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було чути два сильні вибухи.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У місті є перебої з електроенергією, у соцмережах повідомляють також про перебої з мобільним зв’язком.

Пізніше Козицький повідомив, що станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

"Інформації про постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває", - зазначає очільник регіону.

Повітряна тривога у Львові триває з 9 ранку.

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