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Прогриміло три вибухи на двох об’єктах енергетики на Львівщині

обстріл,обстріл_лого

Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. За попередніми даними, вражено об’єкт енергетики.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ,  було чути два сильні вибухи.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У місті є перебої з електроенергією, у соцмережах повідомляють також про перебої з мобільним зв’язком.

Пізніше Козицький повідомив, що станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

"Інформації про постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває", - зазначає очільник регіону.

Повітряна тривога у Львові триває з 9 ранку.

Також читайте: Удари Росії по українській інфраструктурі змінюють характер війни, - Макрон

Автор: 

вибух (4436) Львів (3066) обстріл (28196)


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Топ коментарі
+12
Как Богуцкая хотела.
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11.10.2022 12:12
+10
ты же не сравнивай Украину с собой.
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11.10.2022 12:15
+9
Что там по плану прикрытия зонтиком ПВО из Польши с обоснованием "ракета могла лететь по нам, поэтому мы ее сбили"? Это же хотели сделать еще летом, какой прогресс? У них есть и радары дальные, и авакс может быть над головой, и ПВО дальнобойное, которое тоже будет бить по ракетам, которые формально могут атаковать их территорию, никто же не знает, какой курс в них заложили и вообще они кривые по радару наводятся, могут переключится на другую цель.
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11.10.2022 12:13
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Как Богуцкая хотела.
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11.10.2022 12:12 Відповісти
Что там по плану прикрытия зонтиком ПВО из Польши с обоснованием "ракета могла лететь по нам, поэтому мы ее сбили"? Это же хотели сделать еще летом, какой прогресс? У них есть и радары дальные, и авакс может быть над головой, и ПВО дальнобойное, которое тоже будет бить по ракетам, которые формально могут атаковать их территорию, никто же не знает, какой курс в них заложили и вообще они кривые по радару наводятся, могут переключится на другую цель.
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11.10.2022 12:13 Відповісти
ты же не сравнивай Украину с собой.
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11.10.2022 12:15 Відповісти
ВажнО доверие. Если системы сверхсовременные, нужно убедиться в том, чтобы эти системы не ушли в Москву. Доверие - фундамент всего, а с ним все довольно сложно. Конечно, эгоизм тоже есть, но это нормально.
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11.10.2022 12:21 Відповісти
Чем выше эскалация, тем больше и лучше они получат.
Кому выгодно, думайте сами.
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11.10.2022 12:21 Відповісти
нє нє розкажи ти нам - ти ж для цього вчора зарегався ?
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11.10.2022 12:26 Відповісти
На іванів, ще й петрових... всим дійсно пох. і похер.
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11.10.2022 12:17 Відповісти
Те *уйло ботоксне ніяк не втихомириться. Хто б вже "успокоїв" його назавжди!
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11.10.2022 12:16 Відповісти
где ваше ПВО , у Нас в Николаеве работает , сбили еще 3
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11.10.2022 12:27 Відповісти
и все пять Шахидов сбиты
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11.10.2022 12:37 Відповісти
**********, ти там трындишь своей вонючей пастью про то, что Украина готовила вам что-то, поэтому вы стреляете... Так вот единственный план, который применяется и будет всегда против вас испольваться без сомнения, это план Бумеранг.
Только ты лживая кровавая нелюдь из недостраны под названием держи вора виновато во всём.
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11.10.2022 12:31 Відповісти
план у )(уйла такой - оставить нас без тепла и света в отопительный сезон
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11.10.2022 12:35 Відповісти
Кишка у него тонка.
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11.10.2022 12:42 Відповісти
чому кац"пи так поспішають і почали нищити нашу енергетику в жовтні, недочекавшись зими? можливо знають що зима буде теплою для нас і Європи і останньою для них?
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11.10.2022 12:36 Відповісти
Никто не знает прогноз погоды на пару месяцев наперед. То что сейчас осень очень теплая - это факт. Но какой будет зима - посмотрим. Но надо быть готовым ко всему.
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11.10.2022 12:39 Відповісти
Богуцька - прокацапська зелена гнида ,щоб ти здохла падлюка це побажання від жителів Львівщини!!!
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11.10.2022 14:36 Відповісти
Нетреба це всім оголошувати щоб завтра знов прилетіло.
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12.10.2022 01:15 Відповісти
 
 