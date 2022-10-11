Прогриміло три вибухи на двох об’єктах енергетики на Львівщині
Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. За попередніми даними, вражено об’єкт енергетики.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було чути два сильні вибухи.
"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У місті є перебої з електроенергією, у соцмережах повідомляють також про перебої з мобільним зв’язком.
Пізніше Козицький повідомив, що станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
"Інформації про постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває", - зазначає очільник регіону.
Повітряна тривога у Львові триває з 9 ранку.
Топ коментарі
+12 Иван Петров #477813
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Только ты лживая кровавая нелюдь из недостраны под названием держи вора виновато во всём.