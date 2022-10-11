Глава КГБ Беларуси Тертель: Переломный момент в войне наступит зимой
Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль.
Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовым вооружением, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - сказал он.
Минобороны Беларуси в это время цитирует заявление госсекретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича о том, что Украина якобы пытается нанести удар по Беларуси, а НАТО и европейские страны якобы "уже открыто рассматривают возможные варианты агрессии" против РБ.
"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, прежде всего используя наших беглецов, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - сказал Вольфович.
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нафіг ви навіть близько порівнюєш цю мерзоту з Гітлером? я просто чуть почитав як він воював - і скажу тобі що такого солдіка ще пошукати треба, ну типу по мужності. а це огидне лайно шо лисе, шо вусатеньке - тупо обісралося би від одного відсотка того шо Фюрер пережив ще не будучи Фюрером. та й будучи, шо уж тут уж.
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Украинцы разбили передовые части, которые десятилетиями готовились к войне. Уничтожили современную технику кацапов, которая строилась в тепличных условиях. Но сейчас соберутся чмобики, научаться ездить на танках 60 годов и как попрут...
Забавна сама риторика. От "Киев за три дня" до "зимой наступит переломный момент". Осталось дело за малым, насобирать и обучить чмобиков, наклепать техники, обеспечить "передовым вооружением".
(срет под вдерь) соседу
- Мне кажется что меня у..бут, ну ведь он первый хотел мне насрать под дверь!111
(продолжает срать)
- Ну ведь точно у..бут!!1, я еще могу срать, но еще и не начинал.....
(уже срет глистами, размазывает говно по стенам)
- Ну уже уе..ите меня, ну а то я вас каааак обосрууу...!!!111
И тут спускается "амбал" с этажа повыше - Слышь, ты уже досрался, у меня цветы завяли(У..бает)
(болтается в петле - Ну вот просто тихонько пернул в подьезде, а они уже у..бали и подвесили, фаш, ой, то есть нацисто ыыыыыыы )
а вусатий таракан законний президент !!!
«Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!».
На это спартанцы ответили:
«Если».