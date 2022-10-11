Глава КГБ Беларуси Тертель: Переломный момент в войне наступит зимой

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль.

Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовым вооружением, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - сказал он.

Минобороны Беларуси в это время цитирует заявление госсекретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича о том, что Украина якобы пытается нанести удар по Беларуси, а НАТО и европейские страны якобы "уже открыто рассматривают возможные варианты агрессии" против РБ.

"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, прежде всего используя наших беглецов, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - сказал Вольфович.

Читайте также: Беларусь проводит проверку вооруженных сил