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Новости Война
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Глава КГБ Беларуси Тертель: Переломный момент в войне наступит зимой

білорусь

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль.

Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовым вооружением, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - сказал он.

Минобороны Беларуси в это время цитирует заявление госсекретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича о том, что Украина якобы пытается нанести удар по Беларуси, а НАТО и европейские страны якобы "уже открыто рассматривают возможные варианты агрессии" против РБ.

"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, прежде всего используя наших беглецов, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - сказал Вольфович.

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Беларусь (7887) прогноз (698)


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Топ комментарии
+29
Якісна мобілізація... передове озброєння... це він про яку країну?
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11.10.2022 13:12
+28
та це він переказує західні розвідки - вони також прогнозують піздєц раші до Нового Року , він просто трохи завуальовано це подає
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11.10.2022 13:13
+21
цими заявами вони готують "вату"до нападу на Україну
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11.10.2022 13:12
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цими заявами вони готують "вату"до нападу на Україну
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11.10.2022 13:12 Ответить
та це він переказує західні розвідки - вони також прогнозують піздєц раші до Нового Року , він просто трохи завуальовано це подає
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11.10.2022 13:13 Ответить
хрестить коли кажеться , ти вчорашній бот під ВПН тай ще встидаєшся свій аквафреш світити - немає у вас годів , про десятиліття вже мовчу
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11.10.2022 13:21 Ответить
Такої інтенсивності чи навіть на 20-30% від такої інтенсивності, як зараз, війна не може продовжуватися десятиліття
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11.10.2022 13:21 Ответить
триллионолетия, ты иди и лучше пособирай кэны(баночки на улицах Твери), исли себя уж мнишь пяндосом.
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11.10.2022 13:27 Ответить
а кушать что ты будешь, живая сила? уже сейчас твои лишнехромосомные братья загибаются от голода в степях Херсонщины, а это еще даже холода не наступили

сходи заодно посмотри свои арсеналы - там 20% в прыжке пригодно к использованию!
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11.10.2022 13:28 Ответить
На кавунах багато не навоюеш, хіба сцять частіше будуть)
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11.10.2022 13:39 Ответить
прилітав ? в багажник? якась нова літаюча Лада ?
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11.10.2022 13:41 Ответить
******* кацапский, ты даже смысл тебе написанного не в состоянии понять? про какие склады тогда ты бекаешь, баран набутылочный?
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11.10.2022 13:52 Ответить
мне кажется что ты пид..арас, но я не "перекрещусь" т.к. атеист
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11.10.2022 13:26 Ответить
Точно. Там же ключове сово "якщо." Нагадує історію про відповідь спартанців на письмо загарбників
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11.10.2022 14:30 Ответить
ніякого нападу не буде, - Лука знову ***** динаму накрутить. В цьому він профі.
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11.10.2022 13:55 Ответить
Якісна мобілізація... передове озброєння... це він про яку країну?
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11.10.2022 13:12 Ответить
це він заспівав на прохання фюрера ))))...чи бульфофюрера (шо майже одна ******)
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11.10.2022 13:14 Ответить
які в біса фюрери?
нафіг ви навіть близько порівнюєш цю мерзоту з Гітлером? я просто чуть почитав як він воював - і скажу тобі що такого солдіка ще пошукати треба, ну типу по мужності. а це огидне лайно шо лисе, шо вусатеньке - тупо обісралося би від одного відсотка того шо Фюрер пережив ще не будучи Фюрером. та й будучи, шо уж тут уж.
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12.10.2022 08:34 Ответить
хер себе переломай... белорашкина подпевала...
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11.10.2022 13:12 Ответить
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11.10.2022 13:36 Ответить
еще один утыцрок ***** ******** ******** закрой к зиме твоего Грыгорыча повесят в лесу партизанен а ***** закопают у могылку мечтай импотентный ********* .. *** почему все комитетчики ГПУ и НКВД КГБ такие евбанутые на обе сраки и полушария в бошке ...
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11.10.2022 13:12 Ответить
Ключеве слово "якщо", хоча звісно перелом вже є, але на нашу користь, ще знищемо тотально чмобіків і прочу погань та зачистемо звільнену терріторію у промислових масштабах.
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11.10.2022 13:14 Ответить
Передовое вооружение вот-вот поступит. Госдура предлагает чмобикам ватники выдать. В связи с чем возникает вопрос к таварисчу из КГБ: "А стоит ли ждать до февраля?"
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11.10.2022 13:14 Ответить
Ага, вундервафли и корпус Венка. Все вот вот придет на помощь.
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11.10.2022 14:42 Ответить
Вундервафли низзя, санкции знаете ли. Только "Вкусно и точка"!
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11.10.2022 14:46 Ответить
И этот сученок колхозный будет висеть рядом со своим агрофюррером...
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11.10.2022 13:15 Ответить
Это они опять Киев за 3 дня хотят повторить?
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11.10.2022 13:15 Ответить
За базар треба відповідати .
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11.10.2022 13:16 Ответить
А болота со стороны Белоруси замерзают зимой?
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11.10.2022 13:16 Ответить
Болото хіба що вкриється зверху кригою на товщину кількох см, але не достатньо, щоб вільно переміщатися. Бульбаші можуть стати під сніжинками після спроби поперти на нас
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11.10.2022 13:21 Ответить
Так
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11.10.2022 15:05 Ответить
Дивлячись які морози будуть і яка осінь Бо у суху осінь частина боліт взагалі пересихає Однак і по замерзлих болотах навіть піхоту на лід не пустиш - "гнилух" багато (це коли рослинність на дні гниє Там лід - як каша)
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11.10.2022 15:25 Ответить
еще один эксперт, ваш картофельник говорил что - с кем там воевать, несколько дней от силы. Обломаетесь в очередной раз
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11.10.2022 13:17 Ответить
Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу
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Украинцы разбили передовые части, которые десятилетиями готовились к войне. Уничтожили современную технику кацапов, которая строилась в тепличных условиях. Но сейчас соберутся чмобики, научаться ездить на танках 60 годов и как попрут...
Забавна сама риторика. От "Киев за три дня" до "зимой наступит переломный момент". Осталось дело за малым, насобирать и обучить чмобиков, наклепать техники, обеспечить "передовым вооружением".
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11.10.2022 13:19 Ответить
Ну с Беларашки кацапы таки выдоят все складв и базы хранения. Сотни три единиц бронетехники, арты и месячный запас боеприпасов натягают.
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11.10.2022 14:43 Ответить
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11.10.2022 13:21 Ответить
Згоден, цей момент для москалів та білорусів буде переломним, переламаним, перестріляним, перегнійним...
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11.10.2022 13:22 Ответить
Да давно ЗСУ мають право в'їбати по цьому колхозу ...
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11.10.2022 13:23 Ответить
це повідомлення це частина інфовійни. орки вкидують в голови свого населення наратив що все впорядку і потрібно лише почекати. Тобто не бунтуйте зараз. Сподіваючись що генерал Мороз їм допоможе.
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11.10.2022 13:25 Ответить
Два бульбашних дебіла-єта сіла!
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11.10.2022 13:28 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистів-путіністів! Всіх руZZкіх на концерт кабздона в гундяєвський рай!
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11.10.2022 13:29 Ответить
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11.10.2022 13:30 Ответить
Це тільки мені хочеться матюкнутись на цього козла?
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11.10.2022 13:31 Ответить
Гнилокартошечник:
(срет под вдерь) соседу
- Мне кажется что меня у..бут, ну ведь он первый хотел мне насрать под дверь!111
(продолжает срать)
- Ну ведь точно у..бут!!1, я еще могу срать, но еще и не начинал.....
(уже срет глистами, размазывает говно по стенам)
- Ну уже уе..ите меня, ну а то я вас каааак обосрууу...!!!111
И тут спускается "амбал" с этажа повыше - Слышь, ты уже досрался, у меня цветы завяли(У..бает)
(болтается в петле - Ну вот просто тихонько пернул в подьезде, а они уже у..бали и подвесили, фаш, ой, то есть нацисто ыыыыыыы )
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11.10.2022 13:33 Ответить
А Іван міг собі колись уявити, що його сюзеренам доведеться мобілізацію проводити, щоб отримати надію на цей переломний момент.
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11.10.2022 13:34 Ответить
..."полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", - сказав Вольфович
а вусатий таракан законний президент !!!
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11.10.2022 13:35 Ответить
Ну-ну. Перелом чмобіками. Коли наші ЗСУ і трошніки одними джавелінами і стінгерами ********** треновану кацапську армію і аналогнєтную техніку під Києвом, то звісно, чмобики на старих драндулєтах переломають загартовану армію з хаймерсами.
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11.10.2022 13:36 Ответить
на жаль, їх дофіга, тих чмобіків, і прямо зараз пруть під Бахмутом...
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11.10.2022 13:44 Ответить
Там Вагнер, під Бахмутом. До чого тут чмобіки?
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11.10.2022 13:44 Ответить
Під Бахмутом " вагнер" вже отримав "Путь до Вальгали"!)
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11.10.2022 13:58 Ответить
Якщо так, це супер!
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11.10.2022 14:01 Ответить
у пригожина також "чмобики", тільки з тюрем. А вони там разом пруть.
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11.10.2022 14:02 Ответить
на жаль Ан Мур ты зрадо...б ((
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11.10.2022 14:01 Ответить
сволота/*******, скинь вишиванку, засвіти ватник.
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11.10.2022 14:04 Ответить
бульбаш смердючий.
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11.10.2022 13:40 Ответить
григорича переломят через колінце і нарешті надають по сраці?
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11.10.2022 13:45 Ответить
А сцить, ******!)))
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11.10.2022 13:54 Ответить
Переломний момент настав з початком наступу ЗСУ на Харківщині!
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11.10.2022 13:57 Ответить
Когда Филипп Македонский (отец Александра Македонского) подошёл к стенам Спарты, он направил спартанцам послание:
«Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!».
На это спартанцы ответили:
«Если».
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11.10.2022 13:58 Ответить
ХОЧЕТ ХОТЬ НА СЛОВАХ ПРОДЛИТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА СВОБОДЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.10.2022 14:01 Ответить
В прогнозе, ключевое слово ЕСЛИ.
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11.10.2022 14:02 Ответить
В целом товарищ совершенно точно определил, что перелом окончательный состоится этой зимой. Поскольку путинская РФ не в состоянии качественно провести мобилизацию и обеспечить свою группировку техническими средствами и передовым вооружением. Будет коллапс и разгром.
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11.10.2022 14:03 Ответить
C ноября по февраль какого года?
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11.10.2022 14:25 Ответить
Еще один картофельный стратег.Бери с собой усатого бульбафюрера и вешайтесь!Колхозный недомаршал *******.............................................
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11.10.2022 14:54 Ответить
Схоже на троллінг.
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11.10.2022 14:56 Ответить
*** да кацапи з передовим озброєнням Бахмут не можуть узяти третій місяць 🤦
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11.10.2022 15:01 Ответить
Бялопарашка-це взагалі незаконне утворення вафлокацапських фуєсосів на 700-річних землях Речі Посполитої!
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11.10.2022 15:03 Ответить
Хай Білораша готує в якості репарацій українську Берестейщину. Про неї тут ніхто не забув
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11.10.2022 15:32 Ответить
 
 