Голова КДБ Білорусі Тертель: Переломний момент у війні настане взимку

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого.

Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент", - сказав він.

Міноборони Білорусі тим часом цитує заяву держсекретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти РБ.

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"У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", - сказав Вольфович.