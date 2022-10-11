Голова КДБ Білорусі Тертель: Переломний момент у війні настане взимку
Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого.
Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент", - сказав він.
Міноборони Білорусі тим часом цитує заяву держсекретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти РБ.
"У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", - сказав Вольфович.
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нафіг ви навіть близько порівнюєш цю мерзоту з Гітлером? я просто чуть почитав як він воював - і скажу тобі що такого солдіка ще пошукати треба, ну типу по мужності. а це огидне лайно шо лисе, шо вусатеньке - тупо обісралося би від одного відсотка того шо Фюрер пережив ще не будучи Фюрером. та й будучи, шо уж тут уж.
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Украинцы разбили передовые части, которые десятилетиями готовились к войне. Уничтожили современную технику кацапов, которая строилась в тепличных условиях. Но сейчас соберутся чмобики, научаться ездить на танках 60 годов и как попрут...
Забавна сама риторика. От "Киев за три дня" до "зимой наступит переломный момент". Осталось дело за малым, насобирать и обучить чмобиков, наклепать техники, обеспечить "передовым вооружением".
(срет под вдерь) соседу
- Мне кажется что меня у..бут, ну ведь он первый хотел мне насрать под дверь!111
(продолжает срать)
- Ну ведь точно у..бут!!1, я еще могу срать, но еще и не начинал.....
(уже срет глистами, размазывает говно по стенам)
- Ну уже уе..ите меня, ну а то я вас каааак обосрууу...!!!111
И тут спускается "амбал" с этажа повыше - Слышь, ты уже досрался, у меня цветы завяли(У..бает)
(болтается в петле - Ну вот просто тихонько пернул в подьезде, а они уже у..бали и подвесили, фаш, ой, то есть нацисто ыыыыыыы )
а вусатий таракан законний президент !!!
«Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!».
На это спартанцы ответили:
«Если».