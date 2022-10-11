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Новини Війна
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Голова КДБ Білорусі Тертель: Переломний момент у війні настане взимку

білорусь

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого.

Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент", - сказав він.

Міноборони Білорусі тим часом цитує заяву держсекретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти РБ.

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"У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", - сказав Вольфович.

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Білорусь (7922) прогноз (1380)


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Топ коментарі
+29
Якісна мобілізація... передове озброєння... це він про яку країну?
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11.10.2022 13:12
+28
та це він переказує західні розвідки - вони також прогнозують піздєц раші до Нового Року , він просто трохи завуальовано це подає
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11.10.2022 13:13
+21
цими заявами вони готують "вату"до нападу на Україну
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11.10.2022 13:12
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цими заявами вони готують "вату"до нападу на Україну
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11.10.2022 13:12 Відповісти
та це він переказує західні розвідки - вони також прогнозують піздєц раші до Нового Року , він просто трохи завуальовано це подає
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11.10.2022 13:13 Відповісти
хрестить коли кажеться , ти вчорашній бот під ВПН тай ще встидаєшся свій аквафреш світити - немає у вас годів , про десятиліття вже мовчу
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11.10.2022 13:21 Відповісти
Такої інтенсивності чи навіть на 20-30% від такої інтенсивності, як зараз, війна не може продовжуватися десятиліття
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11.10.2022 13:21 Відповісти
триллионолетия, ты иди и лучше пособирай кэны(баночки на улицах Твери), исли себя уж мнишь пяндосом.
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11.10.2022 13:27 Відповісти
а кушать что ты будешь, живая сила? уже сейчас твои лишнехромосомные братья загибаются от голода в степях Херсонщины, а это еще даже холода не наступили

сходи заодно посмотри свои арсеналы - там 20% в прыжке пригодно к использованию!
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11.10.2022 13:28 Відповісти
На кавунах багато не навоюеш, хіба сцять частіше будуть)
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11.10.2022 13:39 Відповісти
прилітав ? в багажник? якась нова літаюча Лада ?
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11.10.2022 13:41 Відповісти
******* кацапский, ты даже смысл тебе написанного не в состоянии понять? про какие склады тогда ты бекаешь, баран набутылочный?
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11.10.2022 13:52 Відповісти
мне кажется что ты пид..арас, но я не "перекрещусь" т.к. атеист
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11.10.2022 13:26 Відповісти
Точно. Там же ключове сово "якщо." Нагадує історію про відповідь спартанців на письмо загарбників
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11.10.2022 14:30 Відповісти
ніякого нападу не буде, - Лука знову ***** динаму накрутить. В цьому він профі.
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11.10.2022 13:55 Відповісти
Якісна мобілізація... передове озброєння... це він про яку країну?
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11.10.2022 13:12 Відповісти
це він заспівав на прохання фюрера ))))...чи бульфофюрера (шо майже одна ******)
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11.10.2022 13:14 Відповісти
які в біса фюрери?
нафіг ви навіть близько порівнюєш цю мерзоту з Гітлером? я просто чуть почитав як він воював - і скажу тобі що такого солдіка ще пошукати треба, ну типу по мужності. а це огидне лайно шо лисе, шо вусатеньке - тупо обісралося би від одного відсотка того шо Фюрер пережив ще не будучи Фюрером. та й будучи, шо уж тут уж.
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12.10.2022 08:34 Відповісти
хер себе переломай... белорашкина подпевала...
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11.10.2022 13:12 Відповісти
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11.10.2022 13:36 Відповісти
еще один утыцрок ***** ******** ******** закрой к зиме твоего Грыгорыча повесят в лесу партизанен а ***** закопают у могылку мечтай импотентный ********* .. *** почему все комитетчики ГПУ и НКВД КГБ такие евбанутые на обе сраки и полушария в бошке ...
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11.10.2022 13:12 Відповісти
Ключеве слово "якщо", хоча звісно перелом вже є, але на нашу користь, ще знищемо тотально чмобіків і прочу погань та зачистемо звільнену терріторію у промислових масштабах.
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11.10.2022 13:14 Відповісти
Передовое вооружение вот-вот поступит. Госдура предлагает чмобикам ватники выдать. В связи с чем возникает вопрос к таварисчу из КГБ: "А стоит ли ждать до февраля?"
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11.10.2022 13:14 Відповісти
Ага, вундервафли и корпус Венка. Все вот вот придет на помощь.
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11.10.2022 14:42 Відповісти
Вундервафли низзя, санкции знаете ли. Только "Вкусно и точка"!
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11.10.2022 14:46 Відповісти
И этот сученок колхозный будет висеть рядом со своим агрофюррером...
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11.10.2022 13:15 Відповісти
Это они опять Киев за 3 дня хотят повторить?
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11.10.2022 13:15 Відповісти
За базар треба відповідати .
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11.10.2022 13:16 Відповісти
А болота со стороны Белоруси замерзают зимой?
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11.10.2022 13:16 Відповісти
Болото хіба що вкриється зверху кригою на товщину кількох см, але не достатньо, щоб вільно переміщатися. Бульбаші можуть стати під сніжинками після спроби поперти на нас
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11.10.2022 13:21 Відповісти
Так
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11.10.2022 15:05 Відповісти
Дивлячись які морози будуть і яка осінь Бо у суху осінь частина боліт взагалі пересихає Однак і по замерзлих болотах навіть піхоту на лід не пустиш - "гнилух" багато (це коли рослинність на дні гниє Там лід - як каша)
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11.10.2022 15:25 Відповісти
еще один эксперт, ваш картофельник говорил что - с кем там воевать, несколько дней от силы. Обломаетесь в очередной раз
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11.10.2022 13:17 Відповісти
Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу
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Украинцы разбили передовые части, которые десятилетиями готовились к войне. Уничтожили современную технику кацапов, которая строилась в тепличных условиях. Но сейчас соберутся чмобики, научаться ездить на танках 60 годов и как попрут...
Забавна сама риторика. От "Киев за три дня" до "зимой наступит переломный момент". Осталось дело за малым, насобирать и обучить чмобиков, наклепать техники, обеспечить "передовым вооружением".
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11.10.2022 13:19 Відповісти
Ну с Беларашки кацапы таки выдоят все складв и базы хранения. Сотни три единиц бронетехники, арты и месячный запас боеприпасов натягают.
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11.10.2022 14:43 Відповісти
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11.10.2022 13:21 Відповісти
Згоден, цей момент для москалів та білорусів буде переломним, переламаним, перестріляним, перегнійним...
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11.10.2022 13:22 Відповісти
Да давно ЗСУ мають право в'їбати по цьому колхозу ...
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11.10.2022 13:23 Відповісти
це повідомлення це частина інфовійни. орки вкидують в голови свого населення наратив що все впорядку і потрібно лише почекати. Тобто не бунтуйте зараз. Сподіваючись що генерал Мороз їм допоможе.
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11.10.2022 13:25 Відповісти
Два бульбашних дебіла-єта сіла!
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11.10.2022 13:28 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистів-путіністів! Всіх руZZкіх на концерт кабздона в гундяєвський рай!
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11.10.2022 13:29 Відповісти
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11.10.2022 13:30 Відповісти
Це тільки мені хочеться матюкнутись на цього козла?
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11.10.2022 13:31 Відповісти
Гнилокартошечник:
(срет под вдерь) соседу
- Мне кажется что меня у..бут, ну ведь он первый хотел мне насрать под дверь!111
(продолжает срать)
- Ну ведь точно у..бут!!1, я еще могу срать, но еще и не начинал.....
(уже срет глистами, размазывает говно по стенам)
- Ну уже уе..ите меня, ну а то я вас каааак обосрууу...!!!111
И тут спускается "амбал" с этажа повыше - Слышь, ты уже досрался, у меня цветы завяли(У..бает)
(болтается в петле - Ну вот просто тихонько пернул в подьезде, а они уже у..бали и подвесили, фаш, ой, то есть нацисто ыыыыыыы )
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11.10.2022 13:33 Відповісти
А Іван міг собі колись уявити, що його сюзеренам доведеться мобілізацію проводити, щоб отримати надію на цей переломний момент.
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11.10.2022 13:34 Відповісти
..."полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", - сказав Вольфович
а вусатий таракан законний президент !!!
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11.10.2022 13:35 Відповісти
Ну-ну. Перелом чмобіками. Коли наші ЗСУ і трошніки одними джавелінами і стінгерами ********** треновану кацапську армію і аналогнєтную техніку під Києвом, то звісно, чмобики на старих драндулєтах переломають загартовану армію з хаймерсами.
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11.10.2022 13:36 Відповісти
на жаль, їх дофіга, тих чмобіків, і прямо зараз пруть під Бахмутом...
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11.10.2022 13:44 Відповісти
Там Вагнер, під Бахмутом. До чого тут чмобіки?
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11.10.2022 13:44 Відповісти
Під Бахмутом " вагнер" вже отримав "Путь до Вальгали"!)
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11.10.2022 13:58 Відповісти
Якщо так, це супер!
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11.10.2022 14:01 Відповісти
у пригожина також "чмобики", тільки з тюрем. А вони там разом пруть.
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11.10.2022 14:02 Відповісти
на жаль Ан Мур ты зрадо...б ((
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11.10.2022 14:01 Відповісти
сволота/*******, скинь вишиванку, засвіти ватник.
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11.10.2022 14:04 Відповісти
бульбаш смердючий.
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11.10.2022 13:40 Відповісти
григорича переломят через колінце і нарешті надають по сраці?
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11.10.2022 13:45 Відповісти
А сцить, ******!)))
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11.10.2022 13:54 Відповісти
Переломний момент настав з початком наступу ЗСУ на Харківщині!
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11.10.2022 13:57 Відповісти
Когда Филипп Македонский (отец Александра Македонского) подошёл к стенам Спарты, он направил спартанцам послание:
«Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!».
На это спартанцы ответили:
«Если».
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11.10.2022 13:58 Відповісти
ХОЧЕТ ХОТЬ НА СЛОВАХ ПРОДЛИТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА СВОБОДЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.10.2022 14:01 Відповісти
В прогнозе, ключевое слово ЕСЛИ.
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11.10.2022 14:02 Відповісти
В целом товарищ совершенно точно определил, что перелом окончательный состоится этой зимой. Поскольку путинская РФ не в состоянии качественно провести мобилизацию и обеспечить свою группировку техническими средствами и передовым вооружением. Будет коллапс и разгром.
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11.10.2022 14:03 Відповісти
C ноября по февраль какого года?
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11.10.2022 14:25 Відповісти
Еще один картофельный стратег.Бери с собой усатого бульбафюрера и вешайтесь!Колхозный недомаршал *******.............................................
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11.10.2022 14:54 Відповісти
Схоже на троллінг.
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11.10.2022 14:56 Відповісти
*** да кацапи з передовим озброєнням Бахмут не можуть узяти третій місяць 🤦
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11.10.2022 15:01 Відповісти
Бялопарашка-це взагалі незаконне утворення вафлокацапських фуєсосів на 700-річних землях Речі Посполитої!
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11.10.2022 15:03 Відповісти
Хай Білораша готує в якості репарацій українську Берестейщину. Про неї тут ніхто не забув
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11.10.2022 15:32 Відповісти
 
 