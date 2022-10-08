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Є надія, що війна може закінчитися до Різдва, - The Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Успіхи ЗСУ під час контрнаступальних операцій породили надію на Заході, що війна в Україні може закінчитися до Різдва за західним обрядом.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання наводить слова висопосадовця британського уряду, який вважає, що російські окупанти будуть витіснені з Донбасу на територію РФ до кінця року, якщо прогрес українських військ на полі бою продовжиться.

Однак журналісти слушно зауважили, що за стрімкі успіхи, ймовірно, доведеться заплатити величезними втратами. Саме тому в Україні надають перевагу повільнішому, але водночас більш тактичному підходу, який дозволяє зберегти життя особового складу.

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The Times пояснює, що відповідна думка західних політиків ґрунтується не на даних розвідки, а на досягненнях ЗСУ під час контрнаступальних операцій.

Своєю чергою колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що немає жодних сумнівів у руйнуванні російських ліній оборони.

"Виходячи з усього того, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки", - сказав генерал.

Водночас він підкреслив, що після звільнення Херсона українські захисники просунуться далі на південь і підійдуть до Криму.

Після цього ЗСУ зможуть розгорнути ракетні системи залпового вогню великої дальності, надані їм англійцями та американцями, що можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

"Якщо вони це зроблять, то, відверто кажучи, окупанти в Криму потрапляють у пастку", - додав Ходжес.

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Есперти підходять до прогнозів обережніше. Політолог Маттіа Неллес переконаний, що ідея закінчення війни до кінця грудня є "неможливою". Адже, за його словами, росіяни все ще мають багато військ і зброї в Херсоні.

Схожу думку має і науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді, який зазначив, що жодна зі сторін не вичерпала своїх військових можливостей та працює над створенням більш вигідних тактичних і стратегічних позицій, щоб продовжити бойові дії у 2023 році.

"Температура вдарить на полі бою, солдатам стане важче діяти і їхня здатність проводити наступальні операції буде обмежена", - аргументував есперт.

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Гаді також припустив, що попри ініціативу України поточні контрнаступальні операції завершаться найближчими тижнями, бо ЗСУ далі зіткнуться з нестачею боєприпасів.

"Для України це гонка з часом, щоб звільнити якомога більше території до настання зими", - підсумував науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Головна проблема інфантильних ідіотів, яких виховують всякі абдристовичі і некомпетентні оглядачі різних змі, полягає у тому, що вони абсолютно не користуються фактами. Ось їм захотілось, щоб війна закінчилася завтра, ось вони про це і говорять. А те, що на фронті у ЗСУ продовжується ************ голод, а у рашистів такої проблеми немає, їх абсолютно не цікавить, не цікавить їх і те, що парашия сюди ще прижене 400 тис свої тушок, а потім іще і так далі... Тому я рекомендую всім не вірити у якесь безпідставне чудо, а слухати професіоналів, як Бутусов і розраховувати мінімум ще на рік-півтора-два роки важкої війни.
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08.10.2022 10:49
+6
Амінь ...
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08.10.2022 10:35
+5
ВСУ поступили новые ракеты для HIMARS с площадью поражения 1,3 км.кв.
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08.10.2022 10:36
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Амінь ...
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08.10.2022 10:35 Відповісти
Нісенітниця
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08.10.2022 10:35 Відповісти
ВСУ поступили новые ракеты для HIMARS с площадью поражения 1,3 км.кв.
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08.10.2022 10:36 Відповісти
Була колись надія, що війна, яка потім отримала назву "Перша Світова" закінчиться до Різдва...
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08.10.2022 10:37 Відповісти
що за маячня
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Ця війна, яка триває сторіччя, ще на десятиліття. Зараз цікава тендеція серед щурів, які чують такі новини - біжуть в ЗСУ за майбутніми преференціями....
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08.10.2022 10:38 Відповісти
Хто підкаже, як влаштовуються на непильну роботку ці всі аферистовичі?
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08.10.2022 10:40 Відповісти
Якщо надаватимете в необхідній кількості озброєння то закінчиться
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08.10.2022 10:41 Відповісти
на Святого Миколая!
щоб не тягати діду Javelinів та Bayraktarів малюкам під подушку...
бо саме це багато з них і проситимуть у Святого ?

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08.10.2022 10:44 Відповісти
Якщо кацапи виведуть війська з теріторіі України до кордонів 1991 , вбьють *****, оплатять репарації у розмірі 1 трильон долларів - то може і закінчіться до Різдва
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08.10.2022 10:48 Відповісти
Головна проблема інфантильних ідіотів, яких виховують всякі абдристовичі і некомпетентні оглядачі різних змі, полягає у тому, що вони абсолютно не користуються фактами. Ось їм захотілось, щоб війна закінчилася завтра, ось вони про це і говорять. А те, що на фронті у ЗСУ продовжується ************ голод, а у рашистів такої проблеми немає, їх абсолютно не цікавить, не цікавить їх і те, що парашия сюди ще прижене 400 тис свої тушок, а потім іще і так далі... Тому я рекомендую всім не вірити у якесь безпідставне чудо, а слухати професіоналів, як Бутусов і розраховувати мінімум ще на рік-півтора-два роки важкої війни.
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08.10.2022 10:49 Відповісти
Поважаю Бутусова, але в той же час в кінці серпня, у своєму стрімі, він казав що наразі не потрібно обнадіювати контранаступами, такої можливості у нас немає і проводити наступальні операції ми не можемо. Це говорить про те, що всі блогери-експерти лише виражають свою думку та бачення ситуацiї.
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08.10.2022 11:24 Відповісти
Там трохи інша ситуація. Бутусов не може знати плани Генштабу, він знає тільки ситуацію безпосередньо на лінії вогню в певних підрозділах. Всієї картини по всім родам військ, а тим більше про плани наступу ніхто ніколи не розкаже наперед. Я думаю, що рядові офіцери, які приймали участь у деокупації, самі дізналися про наступ за день-два до події.
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08.10.2022 12:13 Відповісти
Разом із Кримом?
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08.10.2022 10:53 Відповісти
"Видання наводить слова висопосадовця британського уряду" Джерело: https://censor.net/ua/n3372304
Виправте помилку, будьте ласкаві.

А по темі:
"The Times пояснює, що відповідна думка західних політиків ґрунтується не на даних розвідки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3372304

Далі можна не читати.
Звісно, хочеться, щоб рашистів знищили якомога швидше, але тоді ці "західні політики" повинні з того струмка озброєнь, що йде до України, зробити широченну річку (з танками, ППО, ПРО та літаками) в найближчі тижні. Інакше ці політичні ляпання язиком ні до чого.

Але ж так хочеться, щоб ці прогнози справдилися
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08.10.2022 10:53 Відповісти
Я також хочу, щоб це сталось завтра! I що далi?
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08.10.2022 10:56 Відповісти
Які гарні новини про міст, всі українці чекають на ганебну поразку пуйла і його посіпак.
Слава нашим ЗСУ! Божого захисту вам воїни світла!
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08.10.2022 11:12 Відповісти
Це пишуть усі,але те,як іде інформація про нові пакети зброї, до танків і літаків,то таки може бути. У нас на аеродромі стоять грузові, чекають....
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08.10.2022 11:38 Відповісти
Слідучого Різдва, якщо точніше. К тому часу у нас будуть зміни не менше ніх в Московії.
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08.10.2022 16:06 Відповісти
 
 