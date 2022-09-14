УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10285 відвідувачів онлайн
Новини
18 840 102

Треба готуватися до розпаду Росії, - Ходжес

ходжес

Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Путін настільки слабкий, що ми можемо стати свідками кінця не лише його режиму, а й Російської Федерації як такої.

Про це пише у колонці для The Telegraph генерал армії США Бен Ходжес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що РФ включає понад 120 етнічних груп, і робить припущення, що її крах може бути поступовим, але може і перетворитися на раптову, неконтрольовану й насильницьку подію.

Ходжес називає три фактори, які, на його думку, можуть призвести до розпаду РФ.

  • підрив довіри до російської армії;
  • шкода економіці Росії;
  • невелике число населення для такої великої території.

Читайте: Україна переламала хід війни. Але все може затягнутися і на 2023 рік, - ISW

"Якщо войовничі чеченці вирішать розв’язати нову війну за незалежність, де Путін знайде військові ресурси, щоб вести її зараз, коли він вже так багато присвятив Україні? Він, безумовно, розуміє, що якщо чеченці швидко та рішуче виграють таку війну, це може спровокувати хвилю подібних заколотів по всій Федерації", - пише Ходжес.

Генерал армії США переконаний, що світ замало готується до потенційного кінця Російської Федерації. І що вже зараз треба думати, хто в такому разі отримує ядерну зброю, як уникнути витоку зброї й бойовиків та взагалі - чи можна обмежити крах політичним контекстом.

Також читайте: Ще декілька перемог - і росіяни тікатимуть, - Резніков

"Наша нездатність підготуватися до попереднього краху Росії 30 років тому і внутрішніх заворушень, що послідували за ним, можливо, призвела до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути непідготовленими вдруге", - підсумовує Ходжес.

Автор: 

прогноз (1380) росія (64926) Ходжес Бен (172)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+54
Підтримую. Це буде дуже файно.
показати весь коментар
14.09.2022 15:41
+28
Завжди готові
показати весь коментар
14.09.2022 15:41
+24
...так, дайте дві!
показати весь коментар
14.09.2022 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На перший погляд - так і є.
Та якщо глибше подумати над цим, то стає доволі моторошно. І от чому. Гаразд, розвалилась смєхдєржава. Сусідам вдалось приєднати до себе раніше відтиснуті кацапами території (між іншим, населені зайвохромосомним біосміттям - проблема номер раз). Проблема номер два - через розвал недоімперії в усі боки як тарганиська кинуться мишебратья. І наслідки того будуть такими, ніби там пронеслись дракони, горгони та медузи.
От тому готуючись до розвалу смєхдєржави, треба враховувати ці дві проблеми, щоб потім голова не боліла, як вирішувати їхні наслідки.
показати весь коментар
15.09.2022 15:05 Відповісти
Isvinite za moi russkij no Litve v kartė apiat padsunuli rusiu i nedali akiana,treba ispravit , slava ukraine
показати весь коментар
14.09.2022 17:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 