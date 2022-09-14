Треба готуватися до розпаду Росії, - Ходжес

Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Путін настільки слабкий, що ми можемо стати свідками кінця не лише його режиму, а й Російської Федерації як такої.

Про це пише у колонці для The Telegraph генерал армії США Бен Ходжес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що РФ включає понад 120 етнічних груп, і робить припущення, що її крах може бути поступовим, але може і перетворитися на раптову, неконтрольовану й насильницьку подію.

Ходжес називає три фактори, які, на його думку, можуть призвести до розпаду РФ.

підрив довіри до російської армії;

шкода економіці Росії;

невелике число населення для такої великої території.

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"Якщо войовничі чеченці вирішать розв’язати нову війну за незалежність, де Путін знайде військові ресурси, щоб вести її зараз, коли він вже так багато присвятив Україні? Він, безумовно, розуміє, що якщо чеченці швидко та рішуче виграють таку війну, це може спровокувати хвилю подібних заколотів по всій Федерації", - пише Ходжес.

Генерал армії США переконаний, що світ замало готується до потенційного кінця Російської Федерації. І що вже зараз треба думати, хто в такому разі отримує ядерну зброю, як уникнути витоку зброї й бойовиків та взагалі - чи можна обмежити крах політичним контекстом.

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"Наша нездатність підготуватися до попереднього краху Росії 30 років тому і внутрішніх заворушень, що послідували за ним, можливо, призвела до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути непідготовленими вдруге", - підсумовує Ходжес.