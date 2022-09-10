Ще декілька перемог - і росіяни тікатимуть, - Резніков
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Точну дату закінчення війни прогнозувати складно. Однак після ще кількох перемог ЗСУ росіяни почнуть тікати.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр розповів, що має відчуття: воювати доведеться недовго.
"Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних, нехай незначних, але перемог, і війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться", - сказав він.
Резніков додав, що Росія не має, чим годувати солдатів, заправляти танки, бо ЗСУ відрізають їхні ланцюжки постачання. І нині із застосуванням високоточної артилерії і техніки, є великий шанс, що "ця лавина (втечі окупантів. - Ред.) полетить швидше".
Він пояснив, що раніше світ сприймав ЗСУ як маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії. Але практика показала, що все зовсім не так.
Крім того, російські солдати вірили, що візьмуть Україну за кілька днів, що їх зустрічатимуть з квітами, але їх тут почали убивати.
"Я вам дам критерій мого розуміння завершення цієї війни. Він дуже простий, їх є два – наші прикордонники на всіх кордонах, визнаних в 1991 році, це такий формально-юридичний. А реалістично-життєвий, коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок… Це означатиме, що в Україні наступив мир", - сказав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Але, сподіваюся, ви ж розумієте, що забезпечити "вовчі зграї" - реально на порядок легше, ніж танкові батальйони. Достатньо, аби на кожні 3 "вовчі зграї" позаду просто 1-2 БТР-и зі всім необхідним їхали, не дуже і поспішаючи. А якщо щось "кусюче" зустрічається на шляху в "вовків", то якраз БТР-и, зі своїма 14.7мм кулеметами або навіть 30мм гарматами - саме те, що треба.
Зрозумійте: для хамві на 100км треба лише 1 каністра палива. А БТР-3/4 спокійно в десантному відсіку витягне 1-2 тони БК та палива.
БТР-и, взагалі-то для того і призначені - для перевезення живої сили та вантажів. Якщо ти ними правильно користуєшся - маєш оперативну глибину наступу. А якщо кидаєш на штурм - маєш 4500 підбитих ББМ, як свинолупі.
Тож не розводьте зради передчасно - деморалізація в свинолупих це основна наразі зброя України. І дія цієї зброї з кожним днем все відчутніша та ефективніша.
Зрозумійте - якщо в свинолупих не вистачає особового складу навіть для комплектації своїх кадрових та найманих підрозділів, кого вони поставлять для гарантованого контролю за "мобіками"?
Сподіваюсь, ви не забули, що 3й АК, підготований в Муліно, був призначений не для штурмів, насправді, а для контролю та закріплення свинолупих на окупованих територіях. Тепер-то, його кинуть на "затикання дір". Але пізно всрались...
В Туреччину будуть летіти не всі
Особливо ті чиї пройоби зараз виправляють тисячами життів...
"Чємадан - вакзал - расіся!". Не треба фаршу. Хай ******** до своїх, нам таких не треба.
Засмучує лише те, що це говорить той, що не бачив підстав вторгнення…
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
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Только без паники. Всё идёт по плану. Сначала по плану два месяца российские войска брали Лиман в Донецкой обрасти, потом опять же по плану в течение суток - ****** и жест доброй воли, в смысле *********, всё бросив!
Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает ТАСС.(с)
1. Танк:
* жере 300-400 літрів на 100км.
* вага БК (40 пострілів) - декілька тон.
2. Хаммви:
* жере 20 літрів на 100км.
* вага БК (стрічки кулеметні) - до пари сотень кг.
Отже, для логістики наступу танками - потрібні цілі колони паливних цистерн, вантажівок з снарядами тощо.
Для логістики наступу "вовчими зграями" на хамві - на 2-3 дні потрібно на декілька "вовчіх зграй" з 3-4 хамві лише 1-2 (ОДИН чи ДВА) БТР, який саме для того і призначений - тягати вантажі. І в десантному відсіку та на зовнішній броні може тягти декілька тон - сотні літрів палива та десятки тисяч набоїв одразу в споряджених стрічках.
Точність науки чи осяяння? Нашу війну з рф описано ще 1995 року
Збройні Сили України перед початком наступу співають Гімн України. Володимир Омелян:
На наших очах відроджується велика нація…
TO55:
Мої (десь у степах херсону) не виходили на зв'язок кілька днів. Зателефонували: «Тут нас люди зустрічають ніби ми зішли з неба! Жінки ридають та міцно обіймають, чоловіки виносять усі смаколики з хати. Я ще ніколи так багато не плакав від щастя!»
Резніков озвучив свій прогноз щодо закінчення війни: Ще декілька перемог-і росіяни будуть утікати.
А тепер ще раз перечитайте статтю Залужного/Забродського і зацініть рівень компетенції.
Фейкові експерти, фейкові волонтери, міністр оборони фейковий, фейкові радники с@@@.
і злочини земерзоти будуть нівельовані.
Далі - боротьба за звільнення країни.
Город находится в 50 км от освобожденного ВСУ Купянска.
ТРУХА⚡️Украина
Ніхто таких райдужних прогнозів не дає