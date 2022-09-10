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Ще декілька перемог - і росіяни тікатимуть, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Точну дату закінчення війни прогнозувати складно. Однак після ще кількох перемог ЗСУ росіяни почнуть тікати.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що має відчуття: воювати доведеться недовго.

"Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних, нехай незначних, але перемог, і війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться", - сказав він.

Резніков додав, що Росія не має, чим годувати солдатів, заправляти танки, бо ЗСУ відрізають їхні ланцюжки постачання. І нині із застосуванням високоточної артилерії і техніки, є великий шанс, що "ця лавина (втечі окупантів. - Ред.) полетить швидше".

Дивіться: ЗСУ підняли український прапор над звільненою від окупантів Балаклією. ВIДЕО

Він пояснив, що раніше світ сприймав ЗСУ як маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії. Але практика показала, що все зовсім не так.

Крім того, російські солдати вірили, що візьмуть Україну за кілька днів, що їх зустрічатимуть з квітами, але їх тут почали убивати.

"Я вам дам критерій мого розуміння завершення цієї війни. Він дуже простий, їх є два – наші прикордонники на всіх кордонах, визнаних в 1991 році, це такий формально-юридичний. А реалістично-життєвий, коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок… Це означатиме, що в Україні наступив мир", - сказав Резніков.

Також читайте: Росія вже витратила понад половину своїх ракет, - Міноборони

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+37
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10.09.2022 13:41
+33
Без ейфорії, тільки холодний розум і тактика з стратегією.
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10.09.2022 13:38
+31
Головне щоб Єлдак дав їм правильну карту з маршрутом
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10.09.2022 13:35
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Головне щоб Єлдак дав їм правильну карту з маршрутом
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10.09.2022 13:35 Відповісти
Чекаємо гундосика з відосиком.
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10.09.2022 13:46 Відповісти
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10.09.2022 14:13 Відповісти
Схоже єладка використали в "тьомну" і тепер у орському штабі "***********" і все йде по плану!
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10.09.2022 13:57 Відповісти
Насчет Ермака и почему удается так быстро продвигаться послушайте Юрия Швеца №312
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10.09.2022 17:10 Відповісти
Ошибка, № 311 https://www.youtube.com/watch?v=kaRhJr3M1r0
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10.09.2022 18:28 Відповісти
Хотите узнать, как добраться до остановки Дорога на Западное кладбище в Москве, Россия?
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10.09.2022 13:36 Відповісти
Утекай!!!

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10.09.2022 13:37 Відповісти
Без ейфорії, тільки холодний розум і тактика з стратегією.
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10.09.2022 13:38 Відповісти
попробу зупини ЗСУ...читав на деяких пабліках наші хлопці ввійшли в азарт..не хочуть зупинятись
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10.09.2022 13:48 Відповісти
Гайнц Ґудеріан Heinz Brausewetter - «Гайнц-ураган» міг дойти до маскви,але підвила логістика,не вспівали підвозити,топливо,їжу та снаряди
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10.09.2022 13:52 Відповісти
Саме тому в наступі на Харківщині мала участь танків. Хлопці "вовчими зграями" рвуть оборону свинолупих на хамві. А для них питання логістики - значно простіше вирішується. Ця машина нормально їде на 1 заправці 400 км (93 літри палива). Сухпая на 5 днів на 4 осіб - одна сумка. Єдина проблема з БК - набої для кулеметів, та ще й заправлениі в стрічки, під кущем не валяються. А ось гранатометів, думаю, хлопці трофеять більше, ніж здатні везти.

Але, сподіваюся, ви ж розумієте, що забезпечити "вовчі зграї" - реально на порядок легше, ніж танкові батальйони. Достатньо, аби на кожні 3 "вовчі зграї" позаду просто 1-2 БТР-и зі всім необхідним їхали, не дуже і поспішаючи. А якщо щось "кусюче" зустрічається на шляху в "вовків", то якраз БТР-и, зі своїма 14.7мм кулеметами або навіть 30мм гарматами - саме те, що треба.

Зрозумійте: для хамві на 100км треба лише 1 каністра палива. А БТР-3/4 спокійно в десантному відсіку витягне 1-2 тони БК та палива.

БТР-и, взагалі-то для того і призначені - для перевезення живої сили та вантажів. Якщо ти ними правильно користуєшся - маєш оперативну глибину наступу. А якщо кидаєш на штурм - маєш 4500 підбитих ББМ, як свинолупі.
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10.09.2022 16:11 Відповісти
утекай, в подворотни их ждет маниак, он их хочет посадить на кукан ))
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10.09.2022 13:38 Відповісти
з лугандона вони просто так не підуть , доведеться гарно виколупувати . при цьому не маючи підтримки місцевого населення ...
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10.09.2022 13:39 Відповісти
100 відсотково...вони ж собі придумали лднр і хочуть в ньому жити..по типу придністровя
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10.09.2022 13:46 Відповісти
Там усе чоловіче населення воює проти України ,дуже багато кого вже вбили дуже багато інвалідів .Заналом там чорна діра . Я не знаю якщо це буде правильно ризикувати життям наших захисників заради визволення Лугандону гидотного який був завжди гидот ний а після 8 років окупації ще гидот ніше . Південь та Крим так треба повертати безперечно .А лугандон з ДНР що були окуповані 8 років я дуже невпевнена що треба. Життя Наших військових це набагато важливіше,це чим визволення лугандону гидотного
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10.09.2022 16:03 Відповісти
я згоден з вами лише частково . як би не було гидко але хирург видаляє нарив чи пухлину . так і тут пухлину треба видаляти ,щоб країна одужала ...
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10.09.2022 16:22 Відповісти
Місцеве населення там абсолютно інертне. Вони і "за рашку" "воюють" тільки тому, що пістолет окупанта у скроні страшніший, ніж стріляюче ЗСУ за обрієм. Накажуть воювати за прибульців з альфи-центраври, розстрілявши кожного сотого - теж візьмуть автомати і ніби підуть воювати...

Тож не розводьте зради передчасно - деморалізація в свинолупих це основна наразі зброя України. І дія цієї зброї з кожним днем все відчутніша та ефективніша.

Зрозумійте - якщо в свинолупих не вистачає особового складу навіть для комплектації своїх кадрових та найманих підрозділів, кого вони поставлять для гарантованого контролю за "мобіками"?

Сподіваюсь, ви не забули, що 3й АК, підготований в Муліно, був призначений не для штурмів, насправді, а для контролю та закріплення свинолупих на окупованих територіях. Тепер-то, його кинуть на "затикання дір". Але пізно всрались...
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10.09.2022 16:20 Відповісти
а в чому зрада ? я реально оцінюю ситуацію . за літо довелось багато спілкуватись з воїнами 128-ї , які розповіли наскільки важко воювати там де населення не підтримує . в лугандоні збереться вся сепарня і стоятиме до кінця .
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10.09.2022 16:32 Відповісти
Интересно....заградотряды уже подтянули? Отступать пуйло приказ не отдаст.
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10.09.2022 13:40 Відповісти
"Замминистра" "информации" "ДНР" Безсонов подтвердил выход российских военных из Изюма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По данным военкора, российские войска отходят за реку Оскол.
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10.09.2022 13:40 Відповісти
Насчет аэропорта донецкого ничего не слышно?
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10.09.2022 15:03 Відповісти
так вже підтягнули,щоб дальше не втікали..казали партія кадировців приїхала
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10.09.2022 13:45 Відповісти
Кадирівці ніби на Херсоському напрямку.
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10.09.2022 14:08 Відповісти
на харківський напрямок тех казали шо кинули,бо сильно кацапи почали втікати, що аж в нижній білизні ріку перепливали
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10.09.2022 14:12 Відповісти
Вони мітушатся
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10.09.2022 14:40 Відповісти
Отлично. Чем больше постреляют, тем меньше работы ВСУ 😊
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10.09.2022 14:59 Відповісти
О! Кабінетні зе-стратеги пачками повалили. Липкі ручечки гріють на подвигах наших воїнів.
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10.09.2022 13:40 Відповісти
ох...тих "переможців" буде ще хоть гать гати...як вони з кабінетів звільняли міста...типу Арєстовіча--по щелчку пальців Херсон у Фейгіна на ютюбі звільняв
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10.09.2022 13:44 Відповісти
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10.09.2022 13:41 Відповісти
********** до второй звездочки. у нас так кашевага и пеКАЛава наградили
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10.09.2022 13:43 Відповісти
"погналі наши городскіх, наши спєрєді, городскіє - сзаді" (С)
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10.09.2022 14:39 Відповісти
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10.09.2022 13:41 Відповісти
оптимістично.....але....дивлячись на карту окупованих земель..та кількість колаборантів.. та розсрач у владі..хабарництво та розкрадання....
В Туреччину будуть летіти не всі
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10.09.2022 13:42 Відповісти
Звірю добряче вмазали, але він ще не здох і може наробити неприємностей. Так що притримали б ви коней...
Особливо ті чиї пройоби зараз виправляють тисячами життів...
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10.09.2022 13:42 Відповісти
На мой взгляд только полный разгром заставит орков закончить войну. Несколькими небольшими победами не отделаешься.
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10.09.2022 13:42 Відповісти
Так як ввас з українською?
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10.09.2022 13:44 Відповісти
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10.09.2022 13:42 Відповісти
Хорошо что в лнр мобилизовали почти всех мужиков. самок потом будет проще пустить на фарш
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10.09.2022 13:44 Відповісти
Отставить фарш. Депортация вместе с личинками в Мордор.
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10.09.2022 15:05 Відповісти
Ми ж не орки, шановний.
"Чємадан - вакзал - расіся!". Не треба фаршу. Хай ******** до своїх, нам таких не треба.
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10.09.2022 17:18 Відповісти
Дуже, дуже, дуже хочу в це вірити.
Засмучує лише те, що це говорить той, що не бачив підстав вторгнення…
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10.09.2022 13:43 Відповісти
Ще б "зелених запроданців" з собою прихопили!
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10.09.2022 13:45 Відповісти
Слава Украине!!!Слава Непереможним Бийцям!!!путинХуйло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.09.2022 13:49 Відповісти


ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher
·

Только без паники. Всё идёт по плану. Сначала по плану два месяца российские войска брали Лиман в Донецкой обрасти, потом опять же по плану в течение суток - ****** и жест доброй воли, в смысле *********, всё бросив!
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10.09.2022 13:50 Відповісти
Минфин США заявил о запрете на морские перевозки российской нефти с 5 декабря.

Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает ТАСС.(с)
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10.09.2022 13:51 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога, згадайте що сталося з тими кацапами які в перші дні зробили кидки на сотню кілометрів, логістика повинна працювати.
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10.09.2022 13:51 Відповісти
тільки кацапи йшли по чужій країні , а ми вдома !
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10.09.2022 13:55 Відповісти
Так, але наші виходять до природнього бар'єру - річок Оскіл та Сіверський Донець, тому позиції кращі, ніж у кацапів під Києвом.
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10.09.2022 13:57 Відповісти
Слухай сюди диванного стратега:
1. Танк:
* жере 300-400 літрів на 100км.
* вага БК (40 пострілів) - декілька тон.
2. Хаммви:
* жере 20 літрів на 100км.
* вага БК (стрічки кулеметні) - до пари сотень кг.

Отже, для логістики наступу танками - потрібні цілі колони паливних цистерн, вантажівок з снарядами тощо.

Для логістики наступу "вовчими зграями" на хамві - на 2-3 дні потрібно на декілька "вовчіх зграй" з 3-4 хамві лише 1-2 (ОДИН чи ДВА) БТР, який саме для того і призначений - тягати вантажі. І в десантному відсіку та на зовнішній броні може тягти декілька тон - сотні літрів палива та десятки тисяч набоїв одразу в споряджених стрічках.
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10.09.2022 16:32 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/40860 Як козаки в Куп'янськ заходили…
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10.09.2022 13:58 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Збройні Сили України перед початком наступу співають Гімн України. Володимир Омелян:
На наших очах відроджується велика нація…
TO55:
Мої (десь у степах херсону) не виходили на зв'язок кілька днів. Зателефонували: «Тут нас люди зустрічають ніби ми зішли з неба! Жінки ридають та міцно обіймають, чоловіки виносять усі смаколики з хати. Я ще ніколи так багато не плакав від щастя!»
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10.09.2022 14:00 Відповісти
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10.09.2022 14:01 Відповісти
но нельзя вот так вот кучковатся. Щас какаянить **** сочувствующая рузкому миру даст кординаты и прилетит болванка и привет...
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10.09.2022 14:05 Відповісти
Без сумніву. Та думаю, що це галявина у лісі і прив'язки до місцевості немає.
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10.09.2022 14:06 Відповісти
Garry

Резніков озвучив свій прогноз щодо закінчення війни: Ще декілька перемог-і росіяни будуть утікати.

А тепер ще раз перечитайте статтю Залужного/Забродського і зацініть рівень компетенції.

Фейкові експерти, фейкові волонтери, міністр оборони фейковий, фейкові радники с@@@.
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10.09.2022 14:01 Відповісти
Військовий експерт рівня боХ.
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10.09.2022 14:10 Відповісти
Резніков даремно радіє, бо щойно роздовбаєм москво-гнид, одразу візьмемось за зеле-вошей.
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10.09.2022 14:01 Відповісти
схиляюсь до оцінки залужного що надовго бо резніков як військовий експерт слабуватий.
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10.09.2022 14:05 Відповісти
Ми вже бухаємо за перемогу!
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10.09.2022 14:06 Відповісти
Резніков , якщо не дай Бог , хоч одному з військових не вистачить зимового одягу , але буде не по розміру - ПРОПОНУЮ усіх чіновників МО відправити на фронт у чому мати народила
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10.09.2022 14:07 Відповісти
Ой, вей!
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10.09.2022 14:08 Відповісти
Балаклія - це місто, згадка про яке буде гірчити в ротах Генштабу рашки довго. 80 років тому, правда в травні, вермахт в три дні оточив ПЗФ. А тут памятаючи про ту катастрофу, вирішити втекти зразуж. Кинули свою "найкращу" техніку і ходу. Як там "Москва-Воронеж, хер догоніш"
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10.09.2022 14:12 Відповісти
Нет пан чиновник - ВАМ - чиновникам надо раз и на всегда запретить отдыхать за рубежом - только Украина, чтоб вы понимали как живет народ на который вы должны работать. Точно так же - вы должны лечиться и ваши семьи только в Украине - без каких либо исключений - на общих основаниях. Учиться дети чиновников должны - то же только в Украине! Вот тогда страна будет процветать!
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10.09.2022 14:13 Відповісти
Треба рашу демилітіризувати і заборонити їй мати армію 100 років - забагато від них крові в світи
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10.09.2022 14:18 Відповісти
Повірю, коли це Залужний скаже. Бо цим казкарям ******** - що дурному з гори збігти.
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10.09.2022 14:18 Відповісти
"Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті"
і злочини земерзоти будуть нівельовані.
Далі - боротьба за звільнення країни.
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10.09.2022 14:19 Відповісти
біжи Ваня, біжи
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10.09.2022 14:21 Відповісти
Рашисты сообщают, что начали «героически» отступать из Сватово.

Город находится в 50 км от освобожденного ВСУ Купянска.

ТРУХА⚡️Украина
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10.09.2022 14:23 Відповісти
Граєм в доганялки.
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10.09.2022 14:28 Відповісти
та смотри! губу раскатал.....
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10.09.2022 14:37 Відповісти
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10.09.2022 14:41 Відповісти
Пропагандистов Морддора надо судить по законам военного времени. Они как раз и есть те кто вешал макарони дебилам. И не менее виноваты в в развязывании войны.
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10.09.2022 15:08 Відповісти
Резников адвокатом был,им и остался,уже начинает отрабатывать линию защиты зелени. Залужный и ВСУ-вот сила,только им полное доверие!
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10.09.2022 14:42 Відповісти
там в них ще є одна адвокат, ціла заступник міністра оборони Ганна Маляр. Які має якості і користь для МО - нуль. Зате має якість і користь для Зе обсирати Порошенка. Там ще один заступник Денис Шарапов, який гарно продає НАТОвську зброю і заробляє кошти для антимайданівської мафії татарова-єрмака-Зе.
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10.09.2022 15:02 Відповісти
Ну, вот не надо делать такие глобальные прогнозы. Далеко не факт, что всё будет продолжаться так же позитивно, как последние три дня. Всё-таки у рашистов там много войск, где-то они остановятся, бои станут более ожесточенными. Тогда Резникову эти слова припомнят...
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10.09.2022 14:54 Відповісти
Не тікатимуть. Як би нам цього не хотілось.
Ніхто таких райдужних прогнозів не дає
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10.09.2022 15:00 Відповісти
А цей дурень читав статтю справжніх фахівців Залужного і Забродського?
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10.09.2022 15:02 Відповісти
З рєзнікова такий спеціаліст, як з мене космонавт. Дає порожні надії. Крові доведеться пролити ще багато.
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10.09.2022 15:03 Відповісти
трепло
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10.09.2022 15:04 Відповісти
Він говорить те, що подабається наріду 73%. Вони звикли говорити гарні речі, а реально дурити ще з 2019 року.
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10.09.2022 15:05 Відповісти
А можно без шапкозакидательства? Кода убежит, тогда и торжествовать будем.
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10.09.2022 15:16 Відповісти
Amen ! Tak i bujet ! Slva Ukraine ! Slava Ukrainskomu narodu !
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10.09.2022 16:18 Відповісти
Млять, клоун а не министр обороны
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10.09.2022 18:05 Відповісти
Не міністр оборони, а ванга... ностердамус... павло глоба)) ще карти таро розкинь...
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10.09.2022 22:21 Відповісти
От коли побіжать з Херсона та Маріуполя, а там з Донецька, от тоді й будемо будьмо-гей!
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11.09.2022 06:18 Відповісти
 
 