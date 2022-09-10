Еще несколько побед - и россияне будут убегать, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Точную дату окончания войны прогнозировать сложно. Однако после еще нескольких побед ВСУ россияне начнут убегать.
Об этом Министр обороны Алексей Резников сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Министр рассказал, что чувствует: воевать придется недолго.
"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных пусть небольших, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что сегодня мы разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И встанет вопрос: а куда ему деваться? И моральный дух... Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", - сказал он.
Резников добавил, что у России нет чем кормить солдат, заправлять танки, потому что ВСУ отрезают их цепочки поставок. И сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина (бегства оккупантов - Ред.) полетит быстрее".
Он объяснил, что раньше мир воспринимал ВСУ как маленькую советскую армию, которая будет противостоять большой советской армии. Но практика показала, что все совсем не так.
Кроме того, российские солдаты верили, что возьмут Украину через несколько дней, что их будут встречать с цветами, но их здесь начали убивать.
"Я вам дам критерий моего понимания завершения этой войны. Он очень простой, их два – наши пограничники на всех границах, признанных в 1991 году, это такой формально-юридический. А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в каком отеле вы планируете остановиться на отдых... Это означает, что в Украине наступил мир", - сказал Резников.
Пожалуйста, подождите...
Але, сподіваюся, ви ж розумієте, що забезпечити "вовчі зграї" - реально на порядок легше, ніж танкові батальйони. Достатньо, аби на кожні 3 "вовчі зграї" позаду просто 1-2 БТР-и зі всім необхідним їхали, не дуже і поспішаючи. А якщо щось "кусюче" зустрічається на шляху в "вовків", то якраз БТР-и, зі своїма 14.7мм кулеметами або навіть 30мм гарматами - саме те, що треба.
Зрозумійте: для хамві на 100км треба лише 1 каністра палива. А БТР-3/4 спокійно в десантному відсіку витягне 1-2 тони БК та палива.
БТР-и, взагалі-то для того і призначені - для перевезення живої сили та вантажів. Якщо ти ними правильно користуєшся - маєш оперативну глибину наступу. А якщо кидаєш на штурм - маєш 4500 підбитих ББМ, як свинолупі.
Тож не розводьте зради передчасно - деморалізація в свинолупих це основна наразі зброя України. І дія цієї зброї з кожним днем все відчутніша та ефективніша.
Зрозумійте - якщо в свинолупих не вистачає особового складу навіть для комплектації своїх кадрових та найманих підрозділів, кого вони поставлять для гарантованого контролю за "мобіками"?
Сподіваюсь, ви не забули, що 3й АК, підготований в Муліно, був призначений не для штурмів, насправді, а для контролю та закріплення свинолупих на окупованих територіях. Тепер-то, його кинуть на "затикання дір". Але пізно всрались...
В Туреччину будуть летіти не всі
Особливо ті чиї пройоби зараз виправляють тисячами життів...
"Чємадан - вакзал - расіся!". Не треба фаршу. Хай ******** до своїх, нам таких не треба.
Засмучує лише те, що це говорить той, що не бачив підстав вторгнення…
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
·
Только без паники. Всё идёт по плану. Сначала по плану два месяца российские войска брали Лиман в Донецкой обрасти, потом опять же по плану в течение суток - ****** и жест доброй воли, в смысле *********, всё бросив!
Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает ТАСС.(с)
1. Танк:
* жере 300-400 літрів на 100км.
* вага БК (40 пострілів) - декілька тон.
2. Хаммви:
* жере 20 літрів на 100км.
* вага БК (стрічки кулеметні) - до пари сотень кг.
Отже, для логістики наступу танками - потрібні цілі колони паливних цистерн, вантажівок з снарядами тощо.
Для логістики наступу "вовчими зграями" на хамві - на 2-3 дні потрібно на декілька "вовчіх зграй" з 3-4 хамві лише 1-2 (ОДИН чи ДВА) БТР, який саме для того і призначений - тягати вантажі. І в десантному відсіку та на зовнішній броні може тягти декілька тон - сотні літрів палива та десятки тисяч набоїв одразу в споряджених стрічках.
Точність науки чи осяяння? Нашу війну з рф описано ще 1995 року
Збройні Сили України перед початком наступу співають Гімн України. Володимир Омелян:
На наших очах відроджується велика нація…
TO55:
Мої (десь у степах херсону) не виходили на зв'язок кілька днів. Зателефонували: «Тут нас люди зустрічають ніби ми зішли з неба! Жінки ридають та міцно обіймають, чоловіки виносять усі смаколики з хати. Я ще ніколи так багато не плакав від щастя!»
Резніков озвучив свій прогноз щодо закінчення війни: Ще декілька перемог-і росіяни будуть утікати.
А тепер ще раз перечитайте статтю Залужного/Забродського і зацініть рівень компетенції.
Фейкові експерти, фейкові волонтери, міністр оборони фейковий, фейкові радники с@@@.
і злочини земерзоти будуть нівельовані.
Далі - боротьба за звільнення країни.
Город находится в 50 км от освобожденного ВСУ Купянска.
ТРУХА⚡️Украина
Ніхто таких райдужних прогнозів не дає