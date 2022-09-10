Еще несколько побед - и россияне будут убегать, - Резников

Точную дату окончания войны прогнозировать сложно. Однако после еще нескольких побед ВСУ россияне начнут убегать.

Об этом Министр обороны Алексей Резников сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что чувствует: воевать придется недолго.

"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных пусть небольших, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что сегодня мы разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И встанет вопрос: а куда ему деваться? И моральный дух... Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", - сказал он.

Резников добавил, что у России нет чем кормить солдат, заправлять танки, потому что ВСУ отрезают их цепочки поставок. И сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина (бегства оккупантов - Ред.) полетит быстрее".

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Он объяснил, что раньше мир воспринимал ВСУ как маленькую советскую армию, которая будет противостоять большой советской армии. Но практика показала, что все совсем не так.

Кроме того, российские солдаты верили, что возьмут Украину через несколько дней, что их будут встречать с цветами, но их здесь начали убивать.

"Я вам дам критерий моего понимания завершения этой войны. Он очень простой, их два – наши пограничники на всех границах, признанных в 1991 году, это такой формально-юридический. А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в каком отеле вы планируете остановиться на отдых... Это означает, что в Украине наступил мир", - сказал Резников.

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