Украина вернет территории и сама решит, как завершится война, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Именно от Украины зависит, как завершится война с РФ. Все захваченные врагом территории должны быть возвращены.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам на обратном пути из Киева в Брюссель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Блинкен заявил, что Украина планирует завершить войну дипломатично, однако для этого необходимы две стороны для переговоров. Между тем, Россия не проявляет никаких признаков заинтересованности в этом.
"Они должны определить, на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень ясно заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двух нет и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", - заявил Блинкен.
Государственный секретарь США отметил, что суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены возвращением всех оккупированных территорий. В то же время главе Кремля Владимиру Путину уже никогда не удастся убедить кого-то в том, что Украина якобы "не является самостоятельной страной и принадлежит России".
"Эта игра уже закончена. Путин здесь проиграл", - добавил Блинкен.
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Alex Petrov
@Punisher_Cat
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4m
Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
блин я ждала но не настолько же быстро!! вот красавцы!!
вони не вміють поступати по - людськи і тримати слово , бо це не люди , а дикі потвори , брехуни і вбивці !!
Вчора один з наших бійців сказав прямо і відверто :,, всіх русофашистів , які ступили на нашу землю , потрібно вбити "😠
Вот самое ужасное, что может произойти. Я даже представляю себе состав переговорщиков с нашей стороны и "мирный договор" который они там заключат. Всем зеленым по 10 лямов и в расчете.