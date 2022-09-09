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Украина вернет территории и сама решит, как завершится война, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

Именно от Украины зависит, как завершится война с РФ. Все захваченные врагом территории должны быть возвращены.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам на обратном пути из Киева в Брюссель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен заявил, что Украина планирует завершить войну дипломатично, однако для этого необходимы две стороны для переговоров. Между тем, Россия не проявляет никаких признаков заинтересованности в этом.

"Они должны определить, на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень ясно заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двух нет и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", - заявил Блинкен.

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Государственный секретарь США отметил, что суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены возвращением всех оккупированных территорий. В то же время главе Кремля Владимиру Путину уже никогда не удастся убедить кого-то в том, что Украина якобы "не является самостоятельной страной и принадлежит России".

"Эта игра уже закончена. Путин здесь проиграл", - добавил Блинкен.
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Топ комментарии
+26


Alex Petrov

@Punisher_Cat

·

4m

Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
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09.09.2022 14:20
+20
Швидкість закінчення війни залежить від швикості, кількості і якості поставок зброї, а бажання набити іпало кацапам у нас з надлишком
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09.09.2022 14:20
+14
Ни какие переговоры с Путиным, который убивал украинцев, женщин, детей, бомбил их города, в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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09.09.2022 14:22
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Alex Petrov

@Punisher_Cat

·

4m

Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
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09.09.2022 14:20 Ответить
АБАЛДЕЕЕТЬ!!!
блин я ждала но не настолько же быстро!! вот красавцы!!
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09.09.2022 15:28 Ответить
Швидкість закінчення війни залежить від швикості, кількості і якості поставок зброї, а бажання набити іпало кацапам у нас з надлишком
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09.09.2022 14:20 Ответить
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09.09.2022 14:22 Ответить
дивитися повний скрін про витік стратегічної військової інформації з ОП
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09.09.2022 14:24 Ответить
Зайве підтвердження що у нас ще один ворог який сидить в ОП. І про нього даже знає Боневтік!
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09.09.2022 14:40 Ответить
Ни какие переговоры с Путиным, который убивал украинцев, женщин, детей, бомбил их города, в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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09.09.2022 14:22 Ответить
Дай Боже , щоби так сталося ‼️
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09.09.2022 14:30 Ответить
це занадто наївно. кгб та силовики не дадуть ***** розвалити московію. його швидше прибируть і почнуть перемовини про вихід з криму. все інше фантазії
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09.09.2022 14:43 Ответить
Трошки забули про ядерну зброю
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09.09.2022 15:19 Ответить
В общем-то, Патрон правильно разъяснил Блинкену позицию Украины.
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09.09.2022 14:25 Ответить
Також дивилася. Іноді думаєш, що Патрон має більшу цінність чим зепатрон
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09.09.2022 15:07 Ответить
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09.09.2022 14:26 Ответить
Ніфіга собі, наші вже у Купянську???
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09.09.2022 14:35 Ответить
Для кремлівських фашистів , дипломатія - це щось із світу фантастики ,
вони не вміють поступати по - людськи і тримати слово , бо це не люди , а дикі потвори , брехуни і вбивці !!

Вчора один з наших бійців сказав прямо і відверто :,, всіх русофашистів , які ступили на нашу землю , потрібно вбити "😠
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09.09.2022 14:28 Ответить
пдц! не могу поверить!
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09.09.2022 14:28 Ответить
Братец Блинен ты перестань блокировать поставку ракет Атакмс и всё будет в шоколаде... )
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09.09.2022 14:30 Ответить
Похоже уже прислали партию. Но про это не рассказывает. Что есть правильно.
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09.09.2022 14:52 Ответить
Сила духу і зброя Заходу на лиці у рашистів.
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09.09.2022 14:35 Ответить
"Президент Зеленский очень ясно заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, Источник: https://censor.net/ru/n3366088"
Вот самое ужасное, что может произойти. Я даже представляю себе состав переговорщиков с нашей стороны и "мирный договор" который они там заключат. Всем зеленым по 10 лямов и в расчете.
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09.09.2022 14:36 Ответить
Одна Арахгнида чого варта.
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09.09.2022 17:31 Ответить
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09.09.2022 15:10 Ответить
 
 