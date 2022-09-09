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Україна поверне території і сама вирішить, як завершиться війна, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Саме від України залежить, яким чином завершиться війна з РФ. Усі захоплені ворогом території мають бути повернуті.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав журналістам на зворотньому шляху з Києва до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Блінкен заявив, що Україна планує завершити війну дипломатично, однак для цього необхідні дві сторони для переговорів. Тим часом Росія не проявляє жодних ознак зацікавленості в цьому.

"Вони мають визначити, на яких умовах вони захочуть взаємодіяти та займатися дипломатією. Президент Зеленський дуже чітко заявив, що коли це закінчиться, це закінчиться дипломатією, але для серйозної дипломатії потрібні двоє. А одного з цих двох немає і немає жодних ознак, що він з'явиться, і йдеться про Росію", - заявив Блінкен.

Також читайте: Зеленський і Блінкен обговорили подальшу підтримку України з боку США

Державний секретар США зауважив, що суверенітет й незалежність України повинні бути підтвердженні поверненням усіх окупованих територій. Водночас голові Кремля Володимиру Путіну вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить Росії".

"Цю гру вже закінчено. Путін тут програв", - додав Блінкен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26


Alex Petrov

@Punisher_Cat

·

4m

Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
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09.09.2022 14:20
+20
Швидкість закінчення війни залежить від швикості, кількості і якості поставок зброї, а бажання набити іпало кацапам у нас з надлишком
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09.09.2022 14:20
+14
Ни какие переговоры с Путиным, который убивал украинцев, женщин, детей, бомбил их города, в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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09.09.2022 14:22
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Alex Petrov

@Punisher_Cat

·

4m

Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
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09.09.2022 14:20 Відповісти
АБАЛДЕЕЕТЬ!!!
блин я ждала но не настолько же быстро!! вот красавцы!!
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09.09.2022 15:28 Відповісти
Швидкість закінчення війни залежить від швикості, кількості і якості поставок зброї, а бажання набити іпало кацапам у нас з надлишком
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09.09.2022 14:20 Відповісти
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09.09.2022 14:22 Відповісти
дивитися повний скрін про витік стратегічної військової інформації з ОП
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09.09.2022 14:24 Відповісти
Зайве підтвердження що у нас ще один ворог який сидить в ОП. І про нього даже знає Боневтік!
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09.09.2022 14:40 Відповісти
Ни какие переговоры с Путиным, который убивал украинцев, женщин, детей, бомбил их города, в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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09.09.2022 14:22 Відповісти
Дай Боже , щоби так сталося ‼️
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09.09.2022 14:30 Відповісти
це занадто наївно. кгб та силовики не дадуть ***** розвалити московію. його швидше прибируть і почнуть перемовини про вихід з криму. все інше фантазії
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09.09.2022 14:43 Відповісти
Трошки забули про ядерну зброю
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09.09.2022 15:19 Відповісти
В общем-то, Патрон правильно разъяснил Блинкену позицию Украины.
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09.09.2022 14:25 Відповісти
Також дивилася. Іноді думаєш, що Патрон має більшу цінність чим зепатрон
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09.09.2022 15:07 Відповісти
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09.09.2022 14:26 Відповісти
Ніфіга собі, наші вже у Купянську???
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09.09.2022 14:35 Відповісти
Для кремлівських фашистів , дипломатія - це щось із світу фантастики ,
вони не вміють поступати по - людськи і тримати слово , бо це не люди , а дикі потвори , брехуни і вбивці !!

Вчора один з наших бійців сказав прямо і відверто :,, всіх русофашистів , які ступили на нашу землю , потрібно вбити "😠
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09.09.2022 14:28 Відповісти
пдц! не могу поверить!
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09.09.2022 14:28 Відповісти
Братец Блинен ты перестань блокировать поставку ракет Атакмс и всё будет в шоколаде... )
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09.09.2022 14:30 Відповісти
Похоже уже прислали партию. Но про это не рассказывает. Что есть правильно.
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09.09.2022 14:52 Відповісти
Сила духу і зброя Заходу на лиці у рашистів.
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09.09.2022 14:35 Відповісти
"Президент Зеленский очень ясно заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, Источник: https://censor.net/ru/n3366088"
Вот самое ужасное, что может произойти. Я даже представляю себе состав переговорщиков с нашей стороны и "мирный договор" который они там заключат. Всем зеленым по 10 лямов и в расчете.
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09.09.2022 14:36 Відповісти
Одна Арахгнида чого варта.
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09.09.2022 17:31 Відповісти
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09.09.2022 15:10 Відповісти
 
 