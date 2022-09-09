Україна поверне території і сама вирішить, як завершиться війна, - Блінкен
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Саме від України залежить, яким чином завершиться війна з РФ. Усі захоплені ворогом території мають бути повернуті.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав журналістам на зворотньому шляху з Києва до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Блінкен заявив, що Україна планує завершити війну дипломатично, однак для цього необхідні дві сторони для переговорів. Тим часом Росія не проявляє жодних ознак зацікавленості в цьому.
"Вони мають визначити, на яких умовах вони захочуть взаємодіяти та займатися дипломатією. Президент Зеленський дуже чітко заявив, що коли це закінчиться, це закінчиться дипломатією, але для серйозної дипломатії потрібні двоє. А одного з цих двох немає і немає жодних ознак, що він з'явиться, і йдеться про Росію", - заявив Блінкен.
Державний секретар США зауважив, що суверенітет й незалежність України повинні бути підтвердженні поверненням усіх окупованих територій. Водночас голові Кремля Володимиру Путіну вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить Росії".
"Цю гру вже закінчено. Путін тут програв", - додав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Alex Petrov
@Punisher_Cat
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4m
Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
блин я ждала но не настолько же быстро!! вот красавцы!!
вони не вміють поступати по - людськи і тримати слово , бо це не люди , а дикі потвори , брехуни і вбивці !!
Вчора один з наших бійців сказав прямо і відверто :,, всіх русофашистів , які ступили на нашу землю , потрібно вбити "😠
Вот самое ужасное, что может произойти. Я даже представляю себе состав переговорщиков с нашей стороны и "мирный договор" который они там заключат. Всем зеленым по 10 лямов и в расчете.