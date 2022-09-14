Надо готовиться к распаду России, - Ходжес

Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Путин настолько слаб, что мы можем стать свидетелями конца не только его режима, но и Российской Федерации как таковой.

Об этом пишет в колонке для The Telegraph генерал армии США Бен Ходжес, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что РФ включает более 120 этнических групп, и предполагает, что ее крах может быть постепенным, но может и превратиться в внезапное, неконтролируемое и насильственное событие.

Ходжес называет три фактора, которые, по его мнению, могут привести к распаду РФ.

подрыв доверия к российской армии;

вред экономике России;

небольшое число населения для столь обширной территории.

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"Если воинственные чеченцы решат развязать новую войну за независимость, где Путин найдет военные ресурсы, чтобы вести ее сейчас, когда он уже так много посвятил Украину? Он, несомненно, понимает, что если чеченцы быстро и решительно выиграют такую войну, это может спровоцировать волну подобных мятежей по всей Федерации", - пишет Ходжес.

Генерал армии США убежден, что мир недостаточно готовится к потенциальному концу Российской Федерации. И что уже сейчас надо думать, кто в таком случае получает ядерное оружие, как избежать утечки оружия и боевиков и вообще можно ли ограничить крах политическим контекстом.

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"Наша неспособность подготовиться к предыдущему краху России 30 лет назад и последовавших за ним внутренних беспорядков, возможно, привела к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неподготовленными во второй раз", - заключает Ходжес.