Беларусь проводит проверку вооруженных сил

В Беларуси началось проведение проверки вооруженных сил республики.

Об этом сообщило министерство обороны РБ, передает Цензор.НЕТ.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки военные части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, марш, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

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