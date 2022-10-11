Беларусь проводит проверку вооруженных сил
В Беларуси началось проведение проверки вооруженных сил республики.
Об этом сообщило министерство обороны РБ, передает Цензор.НЕТ.
"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки военные части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, марш, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.
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+22 jklpqrs
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+13 Serhiy Talatynnik
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+11 Mykola Trofimenko #538463
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Аж водить гнид-бульбашів…
Давно пора принаймні у новинах використовувати означення:
"територія, що була Білоруссю"
"псевдобілоруські збройні сили росії"
"маріонетковий уряд"
"самопроголошений президент"
Окремо скажу щодо населення:
Зараз очевидним стає, що спроби довести, що білоруси були державотворчим народом Великого Князівства Литовського, з огляду на події останніх років, є безпідставними.
перевіряє і перевіряє... ****... і колеться і хочеться...і стара дупа підказує що не можна поки що...
9 октября первая группа груженых платформ в количестве 20 единиц отправилась на станцию Успенская (Северо-Кавказская ЖД) и далее в направление Донецка (расчетная дата прибытия - 19.10 Сообщество железнодорожников Беларуси
Если вывозят значит не собираются наземно нападать
Братики з 1 ОШР ДУК ПС, зв'яжіться по можливості, хочу бути з Вами! Дякую, чекатиму.