РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости
6 527 32

Беларусь проводит проверку вооруженных сил

лукашенко

В Беларуси началось проведение проверки вооруженных сил республики.

Об этом сообщило министерство обороны РБ, передает Цензор.НЕТ.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки военные части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, марш, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Читайте также: Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
уже 9-й месяц проводят. никак не проведут
показать весь комментарий
11.10.2022 13:17
+13
Колгоспник готується але розуміє що получе піз..изд але все рівно влізе, потім правда буде верещати що то все нати з гамерікой. Ну нічого і з тобою розберемося
показать весь комментарий
11.10.2022 13:18
+11
Звучить як анекдот
показать весь комментарий
11.10.2022 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже 9-й месяц проводят. никак не проведут
показать весь комментарий
11.10.2022 13:17 Ответить
У перевіряючих напевно вже всі руки у мозолях.)
показать весь комментарий
11.10.2022 13:25 Ответить
A cto s nimi podelatj - oni ze ********!
показать весь комментарий
11.10.2022 13:43 Ответить
тогда уже пора и рожать. доносили доношенных)
показать весь комментарий
11.10.2022 14:31 Ответить
Снял с языка!!! То учяться, никак не научяться , то проверяют никак не на проверяют... Один смех с этих "бяларусов", вот такие походу и вояки наверно - нихера не проверенные, нихера не натренированные!!! Тока языком бульбофюрер умеет!!
показать весь комментарий
11.10.2022 14:46 Ответить
Перетренували мабуть .
показать весь комментарий
11.10.2022 13:17 Ответить
Звучить як анекдот
показать весь комментарий
11.10.2022 13:18 Ответить
На подвиги тягне, підкацапників?
Аж водить гнид-бульбашів…
показать весь комментарий
11.10.2022 13:18 Ответить
Наразі не існує Білорусі як суб'єкта.
Давно пора принаймні у новинах використовувати означення:

"територія, що була Білоруссю"
"псевдобілоруські збройні сили росії"
"маріонетковий уряд"
"самопроголошений президент"

Окремо скажу щодо населення:
Зараз очевидним стає, що спроби довести, що білоруси були державотворчим народом Великого Князівства Литовського, з огляду на події останніх років, є безпідставними.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:57 Ответить
Якби ***** повністю контролював цього покидька, оркі з білорусі вже давно, були б на фронті.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:15 Ответить
Колгоспник готується але розуміє що получе піз..изд але все рівно влізе, потім правда буде верещати що то все нати з гамерікой. Ну нічого і з тобою розберемося
показать весь комментарий
11.10.2022 13:18 Ответить
А бо той підар заспокоїться сам,або його скоро заспокоять.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:21 Ответить
Головний бульбаш маневрує між молотом і ковадлом.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:22 Ответить
перевіряє на вошивість???
перевіряє і перевіряє... ****... і колеться і хочеться...і стара дупа підказує що не можна поки що...
показать весь комментарий
11.10.2022 13:23 Ответить
та просто порахуйте скільки у вас тих сил, і скільки пакетів закупили. от і буде готовність-неготовність
показать весь комментарий
11.10.2022 13:23 Ответить
Побудова дачі генералу, фарбування трави, збір картоплі на швидкість та інші "бойові" навички перевірятись будуть?
показать весь комментарий
11.10.2022 13:24 Ответить
В результаті перевірки збройних сил не знайдено
показать весь комментарий
11.10.2022 13:24 Ответить
Катаются на тех 10-и бтэрах и китайском хамви с угла в угол, чмошники. Идите лучше в пирамидку сложитесь или лягушку растопчите, "армия" сраная.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:25 Ответить
Бро , а куда делся " Подгорелый ватник " не подскажешь? Я правильно подумал?
показать весь комментарий
11.10.2022 13:31 Ответить
Правильно. Был забанен много месяцев назад непонятно за что.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:47 Ответить
ПАСТУХ СКОТНОГО ДВОРА "БЕЛОРУССИЯ" СКОРО ПОГОНИТ СВОЙ ТУПОЙ, ПОКОРНЫЙ И БЕССЛОВЕСНЫЙ СКОТ НА БОЙНЮ. Скот, ты готов со своими скотенятами сдохнуть с клеймом "оккупант"?
показать весь комментарий
11.10.2022 13:25 Ответить
Білорусь проводить перевірку збройних сил хіба що на їх наявність, бо їх вояки точно переглядають інформацію про успіхи «второй арміі міра», то у нихякось мало бажання стати перегноєм для українських чорноземів)
показать весь комментарий
11.10.2022 13:26 Ответить
Клоуны.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:27 Ответить
Как этот колхозный дегенерат уже задолбал. Надеюсь после рашки этим картофельным чучелом займутся жестко.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:29 Ответить
Лука все життя "сидить на кількох стільцях", тому зараз демонструє просто таки "чудєса еквілібрістікі". Розуміє, що це на великій території кацапії можна ще довго брехати про втрати, мобілізовувати дуже ще довго російських йолопів. Але не в білорусії. ЗСУ з усім своїм нинішнім озброєнням виставкову армію лукашенки знищать за три дні, а потім ще за три дні - і тих, кого домобілізують. А якщо ще вдарити по білоруській інфраструктурі (а вона ось, поруч), то маленькій білорусі буде великий п..дець. От і крутиться ця гнида: і для ***** видимість підготовки створює, і до срачки боїться в цю війну влазити.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:31 Ответить
Дадуть картопляним замполітам вказівку побільше конспектів з епітафіями підготувати, ой як ************.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:37 Ответить
За 8 месяцев уже можно и состояние анусов проверить у всех бойцов и по три раза
показать весь комментарий
11.10.2022 13:37 Ответить
Мозги бы себе проверили, если они вообще есть.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:42 Ответить
картофельный дуче доперепроверяется. В Беларусь тупо войдут войска ЗСУ, Польши и беларусские соединения. Вешать бульбофюрера будут частями.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:50 Ответить
"Шо опять?" (С)
показать весь комментарий
11.10.2022 13:55 Ответить
В промежутке с 1 по 9 октября на станции Уречье велась погрузка основных боевых танков Т-72А на платформы.
9 октября первая группа груженых платформ в количестве 20 единиц отправилась на станцию Успенская (Северо-Кавказская ЖД) и далее в направление Донецка (расчетная дата прибытия - 19.10 Сообщество железнодорожников Беларуси
Если вывозят значит не собираются наземно нападать
показать весь комментарий
11.10.2022 15:15 Ответить
Панове, звертається до Вас офіцер ЗСУ лейтенант Колесник Олександр Миколайович, зараз продажу службу на посаді заступника командира роти з МПЗ... батальйону. Є вища освіта бакалавр "Право" НАВС, але бажання є служити та здобувати Волю України в складі 1 ОМБ "Вовки да Вінчі", колись ДУК ПС, все пам'ятаємо. Якщо є в когось контакт то зв'язок тримайте чи передайте мої дані 0965074360. Дякую, чекатиму сильно 1 ОШР ДУК ПС. Слава Україні!!!!!!!

Братики з 1 ОШР ДУК ПС, зв'яжіться по можливості, хочу бути з Вами! Дякую, чекатиму.
показать весь комментарий
29.03.2023 01:51 Ответить
 
 