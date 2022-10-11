Білорусь проводить перевірку збройних сил
У Білорусі розпочалося проведення перевірки збройних сил республіки.
Про це повідомило міністерство оборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.
"З 11 жовтня Держсекретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь відповідно до доручення Президента проводить перевірку Збройних Сил Білорусі. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.
Топ коментарі
+22 jklpqrs
показати весь коментар11.10.2022 13:17
+13 Serhiy Talatynnik
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+11 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар11.10.2022 13:18
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Аж водить гнид-бульбашів…
Давно пора принаймні у новинах використовувати означення:
"територія, що була Білоруссю"
"псевдобілоруські збройні сили росії"
"маріонетковий уряд"
"самопроголошений президент"
Окремо скажу щодо населення:
Зараз очевидним стає, що спроби довести, що білоруси були державотворчим народом Великого Князівства Литовського, з огляду на події останніх років, є безпідставними.
перевіряє і перевіряє... ****... і колеться і хочеться...і стара дупа підказує що не можна поки що...
9 октября первая группа груженых платформ в количестве 20 единиц отправилась на станцию Успенская (Северо-Кавказская ЖД) и далее в направление Донецка (расчетная дата прибытия - 19.10 Сообщество железнодорожников Беларуси
Если вывозят значит не собираются наземно нападать
Братики з 1 ОШР ДУК ПС, зв'яжіться по можливості, хочу бути з Вами! Дякую, чекатиму.