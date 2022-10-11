Білорусь проводить перевірку збройних сил

У Білорусі розпочалося проведення перевірки збройних сил республіки.

Про це повідомило міністерство оборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"З 11 жовтня Держсекретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь відповідно до доручення Президента проводить перевірку Збройних Сил Білорусі. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.

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