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Білорусь проводить перевірку збройних сил

лукашенко

У Білорусі розпочалося проведення перевірки збройних сил республіки.

Про це повідомило міністерство оборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"З 11 жовтня Держсекретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь відповідно до доручення Президента проводить перевірку Збройних Сил Білорусі. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.

Також читайте: Голова КДБ Білорусі Тертель: Переломний момент у війні настане взимку

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+22
уже 9-й месяц проводят. никак не проведут
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11.10.2022 13:17
+13
Колгоспник готується але розуміє що получе піз..изд але все рівно влізе, потім правда буде верещати що то все нати з гамерікой. Ну нічого і з тобою розберемося
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11.10.2022 13:18
+11
Звучить як анекдот
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11.10.2022 13:18
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уже 9-й месяц проводят. никак не проведут
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11.10.2022 13:17 Відповісти
У перевіряючих напевно вже всі руки у мозолях.)
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11.10.2022 13:25 Відповісти
A cto s nimi podelatj - oni ze ********!
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11.10.2022 13:43 Відповісти
тогда уже пора и рожать. доносили доношенных)
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11.10.2022 14:31 Відповісти
Снял с языка!!! То учяться, никак не научяться , то проверяют никак не на проверяют... Один смех с этих "бяларусов", вот такие походу и вояки наверно - нихера не проверенные, нихера не натренированные!!! Тока языком бульбофюрер умеет!!
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11.10.2022 14:46 Відповісти
Перетренували мабуть .
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11.10.2022 13:17 Відповісти
Звучить як анекдот
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11.10.2022 13:18 Відповісти
На подвиги тягне, підкацапників?
Аж водить гнид-бульбашів…
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11.10.2022 13:18 Відповісти
Наразі не існує Білорусі як суб'єкта.
Давно пора принаймні у новинах використовувати означення:

"територія, що була Білоруссю"
"псевдобілоруські збройні сили росії"
"маріонетковий уряд"
"самопроголошений президент"

Окремо скажу щодо населення:
Зараз очевидним стає, що спроби довести, що білоруси були державотворчим народом Великого Князівства Литовського, з огляду на події останніх років, є безпідставними.
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11.10.2022 13:57 Відповісти
Якби ***** повністю контролював цього покидька, оркі з білорусі вже давно, були б на фронті.
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11.10.2022 15:15 Відповісти
Колгоспник готується але розуміє що получе піз..изд але все рівно влізе, потім правда буде верещати що то все нати з гамерікой. Ну нічого і з тобою розберемося
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11.10.2022 13:18 Відповісти
А бо той підар заспокоїться сам,або його скоро заспокоять.
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11.10.2022 13:21 Відповісти
Головний бульбаш маневрує між молотом і ковадлом.
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11.10.2022 13:22 Відповісти
перевіряє на вошивість???
перевіряє і перевіряє... ****... і колеться і хочеться...і стара дупа підказує що не можна поки що...
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11.10.2022 13:23 Відповісти
та просто порахуйте скільки у вас тих сил, і скільки пакетів закупили. от і буде готовність-неготовність
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11.10.2022 13:23 Відповісти
Побудова дачі генералу, фарбування трави, збір картоплі на швидкість та інші "бойові" навички перевірятись будуть?
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11.10.2022 13:24 Відповісти
В результаті перевірки збройних сил не знайдено
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11.10.2022 13:24 Відповісти
Катаются на тех 10-и бтэрах и китайском хамви с угла в угол, чмошники. Идите лучше в пирамидку сложитесь или лягушку растопчите, "армия" сраная.
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11.10.2022 13:25 Відповісти
Бро , а куда делся " Подгорелый ватник " не подскажешь? Я правильно подумал?
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11.10.2022 13:31 Відповісти
Правильно. Был забанен много месяцев назад непонятно за что.
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11.10.2022 13:47 Відповісти
ПАСТУХ СКОТНОГО ДВОРА "БЕЛОРУССИЯ" СКОРО ПОГОНИТ СВОЙ ТУПОЙ, ПОКОРНЫЙ И БЕССЛОВЕСНЫЙ СКОТ НА БОЙНЮ. Скот, ты готов со своими скотенятами сдохнуть с клеймом "оккупант"?
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11.10.2022 13:25 Відповісти
Білорусь проводить перевірку збройних сил хіба що на їх наявність, бо їх вояки точно переглядають інформацію про успіхи «второй арміі міра», то у нихякось мало бажання стати перегноєм для українських чорноземів)
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11.10.2022 13:26 Відповісти
Клоуны.
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11.10.2022 13:27 Відповісти
Как этот колхозный дегенерат уже задолбал. Надеюсь после рашки этим картофельным чучелом займутся жестко.
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11.10.2022 13:29 Відповісти
Лука все життя "сидить на кількох стільцях", тому зараз демонструє просто таки "чудєса еквілібрістікі". Розуміє, що це на великій території кацапії можна ще довго брехати про втрати, мобілізовувати дуже ще довго російських йолопів. Але не в білорусії. ЗСУ з усім своїм нинішнім озброєнням виставкову армію лукашенки знищать за три дні, а потім ще за три дні - і тих, кого домобілізують. А якщо ще вдарити по білоруській інфраструктурі (а вона ось, поруч), то маленькій білорусі буде великий п..дець. От і крутиться ця гнида: і для ***** видимість підготовки створює, і до срачки боїться в цю війну влазити.
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11.10.2022 13:31 Відповісти
Дадуть картопляним замполітам вказівку побільше конспектів з епітафіями підготувати, ой як ************.
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11.10.2022 13:37 Відповісти
За 8 месяцев уже можно и состояние анусов проверить у всех бойцов и по три раза
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11.10.2022 13:37 Відповісти
Мозги бы себе проверили, если они вообще есть.
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11.10.2022 13:42 Відповісти
картофельный дуче доперепроверяется. В Беларусь тупо войдут войска ЗСУ, Польши и беларусские соединения. Вешать бульбофюрера будут частями.
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11.10.2022 13:50 Відповісти
"Шо опять?" (С)
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11.10.2022 13:55 Відповісти
В промежутке с 1 по 9 октября на станции Уречье велась погрузка основных боевых танков Т-72А на платформы.
9 октября первая группа груженых платформ в количестве 20 единиц отправилась на станцию Успенская (Северо-Кавказская ЖД) и далее в направление Донецка (расчетная дата прибытия - 19.10 Сообщество железнодорожников Беларуси
Если вывозят значит не собираются наземно нападать
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11.10.2022 15:15 Відповісти
Панове, звертається до Вас офіцер ЗСУ лейтенант Колесник Олександр Миколайович, зараз продажу службу на посаді заступника командира роти з МПЗ... батальйону. Є вища освіта бакалавр "Право" НАВС, але бажання є служити та здобувати Волю України в складі 1 ОМБ "Вовки да Вінчі", колись ДУК ПС, все пам'ятаємо. Якщо є в когось контакт то зв'язок тримайте чи передайте мої дані 0965074360. Дякую, чекатиму сильно 1 ОШР ДУК ПС. Слава Україні!!!!!!!

Братики з 1 ОШР ДУК ПС, зв'яжіться по можливості, хочу бути з Вами! Дякую, чекатиму.
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29.03.2023 01:51 Відповісти
 
 