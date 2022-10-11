В результате ракетного удара по Львову травмирован один человек, - Садовый

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего травмирован один человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным в результате ракетного удара травмирован один человек", - сообщил глава города.

По словам Садового, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

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