Внаслідок ракетного удару по Львову травмовано одну особу, - Садовий
Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого травмовано одну особу.
Про це у Telegram повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину", - повідомив очільник міста.
За словами Садового, потерпіла особа перебуває у стані середньої важкості.
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