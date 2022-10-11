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Внаслідок ракетного удару по Львову травмовано одну особу, - Садовий

львів

Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого травмовано одну особу.

Про це у Telegram повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину", - повідомив очільник міста.

За словами Садового, потерпіла особа перебуває у стані середньої важкості.

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Львів (3066) обстріл (28196) Садовий (535)


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