Без електрики залишилася 1/3 Львова, - Садовий

Львова залишилося без електрики після ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії", - написав він. Також мер Львова повідомив, що у Сихівському та Франківському районах перебої з водопостачанням.

Садовий попросив городян зробити невеликий запас води, оскільки можуть виникнути перебої із водопостачанням.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на двох об'єктах енергетики на Львівщині під час повітряної тривоги прогриміло три вибухи.

Також читайте: Обмеження електроспоживання діятимуть ще кілька днів для відновлення зруйнованих внаслідок обстрілів мереж, - "Укренерго"