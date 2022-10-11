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Без електрики залишилася 1/3 Львова, - Садовий

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Львова залишилося без електрики після ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії", - написав він. Також мер Львова повідомив, що у Сихівському та Франківському районах перебої з водопостачанням.

Садовий попросив городян зробити невеликий запас води, оскільки можуть виникнути перебої із водопостачанням.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на двох об'єктах енергетики на Львівщині під час повітряної тривоги прогриміло три вибухи.

Також читайте: Обмеження електроспоживання діятимуть ще кілька днів для відновлення зруйнованих внаслідок обстрілів мереж, - "Укренерго"

Автор: 

Львів (3066) обстріл (28196) Садовий (535) електроенергія (6176)


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Млять, а это как?
Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение - на 70% Источник:
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11.10.2022 13:57 Відповісти
Это по второму разу прилетело. У нас ПВО в основном гнилую зеленую задницу прикрывают. Вот только непонятно зачем.
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11.10.2022 15:12 Відповісти
Ну, по Киеву тоже десяток прилетел...
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12.10.2022 10:25 Відповісти
 
 