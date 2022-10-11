Без електрики залишилася 1/3 Львова, - Садовий
Львова залишилося без електрики після ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії", - написав він. Також мер Львова повідомив, що у Сихівському та Франківському районах перебої з водопостачанням.
Садовий попросив городян зробити невеликий запас води, оскільки можуть виникнути перебої із водопостачанням.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на двох об'єктах енергетики на Львівщині під час повітряної тривоги прогриміло три вибухи.
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Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение - на 70% Источник: