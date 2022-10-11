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Без электричества осталась 1/3 Львова, - Садовый

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Львов остался без электричества после ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - написал он. Мэр Львова также сообщил, что в Сиховском и Франковском районах перебои с водоснабжением.

Садовый попросил горожан сделать небольшой запас воды, поскольку могут возникнуть перебои с водоснабжением.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на двух объектах энергетики во Львовской области во время воздушной тревоги прогремели три взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение – на 70%

Автор: 

Львов (4580) обстрел (26891) Садовый Андрей (651) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Млять, а это как?
Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение - на 70% Источник:
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11.10.2022 13:57 Ответить
Это по второму разу прилетело. У нас ПВО в основном гнилую зеленую задницу прикрывают. Вот только непонятно зачем.
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11.10.2022 15:12 Ответить
Ну, по Киеву тоже десяток прилетел...
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12.10.2022 10:25 Ответить
 
 