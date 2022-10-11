Без электричества осталась 1/3 Львова, - Садовый
Львов остался без электричества после ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - написал он. Мэр Львова также сообщил, что в Сиховском и Франковском районах перебои с водоснабжением.
Садовый попросил горожан сделать небольшой запас воды, поскольку могут возникнуть перебои с водоснабжением.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на двух объектах энергетики во Львовской области во время воздушной тревоги прогремели три взрыва.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение - на 70% Источник: