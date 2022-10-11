Без электричества осталась 1/3 Львова, - Садовый

Львов остался без электричества после ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - написал он. Мэр Львова также сообщил, что в Сиховском и Франковском районах перебои с водоснабжением.

Садовый попросил горожан сделать небольшой запас воды, поскольку могут возникнуть перебои с водоснабжением.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на двух объектах энергетики во Львовской области во время воздушной тревоги прогремели три взрыва.

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