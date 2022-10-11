Сегодня ВСУ сбили на подлете к Киеву несколько российских ракет, - Кличко

Во время 5-часовой воздушной тревоги ВСУ сбили возле Киева несколько российских ракет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире единого национального телемарафона во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Благодаря нашим Вооруженным силам несколько ракет были сбиты на подлете к Киеву. Никаких взрывов не было в столице Украины... Сегодняшний день начался нормально, без каких-либо инцидентов", - сказал Кличко.

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