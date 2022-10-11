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Новости Война
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Сегодня ВСУ сбили на подлете к Киеву несколько российских ракет, - Кличко

ракета

Во время 5-часовой воздушной тревоги ВСУ сбили возле Киева несколько российских ракет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире единого национального телемарафона во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Благодаря нашим Вооруженным силам несколько ракет были сбиты на подлете к Киеву. Никаких взрывов не было в столице Украины... Сегодняшний день начался нормально, без каких-либо инцидентов", - сказал Кличко.

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Автор: 

Киев (25472) Кличко Виталий (4635) крылатые ракеты (878) ПВО (2707) ракеты (3550)


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гарна робота...
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11.10.2022 13:44 Ответить
Дякуємо Порошенко за київське ПВО. Бо щось "забувають" за це.
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11.10.2022 13:46 Ответить
пока не дойдёт до зелёного жирафа-избирателя. Хочешь ЭТО на второй срок
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11.10.2022 14:31 Ответить
 
 