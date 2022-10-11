Сьогодні ЗСУ збили на підльоті до Києва декілька російських ракет, - Кличко

Під час 5-годинної повітряної тривоги ЗСУ збили біля Києва декілька російських ракет.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки нашим Збройним силам, декілька ракет було збито на підльоті до Києва. Жодних вибухів не було у столиці України... Сьогоднішній день розпочався нормально, без будь-яких інцидентів", - сказав Кличко.

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