Сьогодні ЗСУ збили на підльоті до Києва декілька російських ракет, - Кличко
Під час 5-годинної повітряної тривоги ЗСУ збили біля Києва декілька російських ракет.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Завдяки нашим Збройним силам, декілька ракет було збито на підльоті до Києва. Жодних вибухів не було у столиці України... Сьогоднішній день розпочався нормально, без будь-яких інцидентів", - сказав Кличко.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар11.10.2022 13:44 Відповісти Мені подобається 8
Michael Krishtopa #467378
показати весь коментар11.10.2022 13:46 Відповісти Мені подобається 17
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Michael Krishtopa #467378
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