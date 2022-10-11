УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4324 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 997 5

Сьогодні ЗСУ збили на підльоті до Києва декілька російських ракет, - Кличко

ракета

Під час 5-годинної повітряної тривоги ЗСУ збили біля Києва декілька російських ракет.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки нашим Збройним силам, декілька ракет було збито на підльоті до Києва. Жодних вибухів не було у столиці України... Сьогоднішній день розпочався нормально, без будь-яких інцидентів", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Загроза нових ударів триває", - Кличко закликав киян не нехтувати безпекою

Автор: 

Київ (19408) Кличко (3507) крилаті ракети (1070) ППО (3142) ракети (4000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарна робота...
показати весь коментар
11.10.2022 13:44 Відповісти
Дякуємо Порошенко за київське ПВО. Бо щось "забувають" за це.
показати весь коментар
11.10.2022 13:46 Відповісти
пока не дойдёт до зелёного жирафа-избирателя. Хочешь ЭТО на второй срок
показати весь коментар
11.10.2022 14:31 Відповісти
 
 