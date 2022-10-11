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Новости Война
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18 российских ракет за утро сбили ПВО, - Воздушные Силы

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили 18 российских ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе на юге (Одесщина и Николаевщина) и 3 БПЛА.

Также смотрите: Артиллеристы уничтожают российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

ПВО (2707) Воздушные силы (2247) Игнат Юрий (590)


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Топ комментарии
+17
Дякую нашим захисникам Слава Україні Переможемо
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11.10.2022 13:31
+13
Молодці! Чекаємо на Лелеку на червоній площі!
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11.10.2022 13:28
+4
Ну вот, когда нет массового запуска сотни ракет и бпла, ПВО наше отрабатывает хорошо.
Есть несколько прилётов, но основную массу сбили.
Надеюсь Запад наконец-то прокачает наши возможности, Зима близко...
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11.10.2022 13:48
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Молодці! Чекаємо на Лелеку на червоній площі!
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11.10.2022 13:28 Ответить
Дякую нашим захисникам Слава Україні Переможемо
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11.10.2022 13:31 Ответить
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11.10.2022 13:34 Ответить
Отже ,сьогодні наступна серія сумного серіалу "Ми іх за 72 часа".Ну,ну.
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11.10.2022 13:45 Ответить
чего за 72 часа ?
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11.10.2022 13:49 Ответить
То вже як вийшло в москалів.Але кіно мало таке й бути.
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11.10.2022 13:52 Ответить
Другий день намагаються знищити скляний міст, поки не виходить с.😳
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11.10.2022 14:35 Ответить
Это все та же атака, что и вчера, еще пару дней будет, поэтому считаем все вместе. Соответственно % сбитых ракет увеличивается. Слава ЗСУ !!!
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11.10.2022 13:47 Ответить
пишите сколько не сбили ,плизззз
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11.10.2022 13:48 Ответить
страдаешь от потерь?
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11.10.2022 13:53 Ответить
ага
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11.10.2022 13:56 Ответить
Всрався мабуть, кацап?
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11.10.2022 14:09 Ответить
Ну вот, когда нет массового запуска сотни ракет и бпла, ПВО наше отрабатывает хорошо.
Есть несколько прилётов, но основную массу сбили.
Надеюсь Запад наконец-то прокачает наши возможности, Зима близко...
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11.10.2022 13:48 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-63133453 ВВС сьогодні в 13:28 повідомляє , що мінагресії касапів підтвердило, що у вівторок орківські злочинці продовжили масований удар "по об'єктах воєнного управління та енергетики України". Ракетні удари тривають в країні від самого ранку. ППО збила ракети на Одещині, Миколаївщині, Київщині, Рівненщині та Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Однак касапи поцілили по Ладижинській ТЕС на Вінниччині, а також уразили енергетичну інфраструктуру Львова та області - частина міста без світла.
"Ціль удару досягнута, всі визначені об'єкти уражені", - брешуть в касапському міністерстві.
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11.10.2022 13:52 Ответить
А у них куди попали - там і "визначені об'єкти"...
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11.10.2022 14:11 Ответить
Звичайно, що брешуть. Ще їхній класик Іван Тургенєв зазаначав, що брехливість, то суть рускага чілавєка.
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11.10.2022 14:11 Ответить
У Львові слабо ППО працює, майже усе в ціль прилітає, треба підсилити місцеву оборону.
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11.10.2022 14:37 Ответить
Мало тренувань на реальних цілях було. В Одесі, Києві, Дніпрі, Харкові тощо - тренуються безперервно з 24.02. Це не в докір львівським ППО-шникам. Просто факт - аби збивати, треба вчитись на реальних ракетах та дронах.

Зрозумійте - українська ППО зараз робить реально фантастичні дива. В Ізраїлі зараз заздрісно зітхають - наші хлопці на совковому допотопному залізяччі роблять фантастику, збиваючи 50-70% крилатих ракет та 70%+ дронів-камікадзе...
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11.10.2022 16:08 Ответить
 
 