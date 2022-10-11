18 российских ракет за утро сбили ПВО, - Воздушные Силы

Силы противовоздушной обороны сбили 18 российских ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе на юге (Одесщина и Николаевщина) и 3 БПЛА.

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