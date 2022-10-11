18 российских ракет за утро сбили ПВО, - Воздушные Силы
Силы противовоздушной обороны сбили 18 российских ракет.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Так, силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе на юге (Одесщина и Николаевщина) и 3 БПЛА.
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Есть несколько прилётов, но основную массу сбили.
Надеюсь Запад наконец-то прокачает наши возможности, Зима близко...
"Ціль удару досягнута, всі визначені об'єкти уражені", - брешуть в касапському міністерстві.
Зрозумійте - українська ППО зараз робить реально фантастичні дива. В Ізраїлі зараз заздрісно зітхають - наші хлопці на совковому допотопному залізяччі роблять фантастику, збиваючи 50-70% крилатих ракет та 70%+ дронів-камікадзе...