18 російських ракет за ранок збила ППО, - Повітряні Сили

Сили протиповітряної оборони збили 18 російських ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, сили ППО збили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе на півдні (Одещина та Миколаївщина) та 3 БПЛА.

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