18 російських ракет за ранок збила ППО, - Повітряні Сили
Сили протиповітряної оборони збили 18 російських ракет.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Так, сили ППО збили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе на півдні (Одещина та Миколаївщина) та 3 БПЛА.
Топ коментарі
+17 Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар11.10.2022 13:31
+13 Yev Mir
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+4 Alex_Dimitrov
показати весь коментар11.10.2022 13:48
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Есть несколько прилётов, но основную массу сбили.
Надеюсь Запад наконец-то прокачает наши возможности, Зима близко...
"Ціль удару досягнута, всі визначені об'єкти уражені", - брешуть в касапському міністерстві.
Зрозумійте - українська ППО зараз робить реально фантастичні дива. В Ізраїлі зараз заздрісно зітхають - наші хлопці на совковому допотопному залізяччі роблять фантастику, збиваючи 50-70% крилатих ракет та 70%+ дронів-камікадзе...