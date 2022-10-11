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18 російських ракет за ранок збила ППО, - Повітряні Сили

ппо

Сили протиповітряної оборони збили 18 російських ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, сили ППО збили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе на півдні (Одещина та Миколаївщина) та 3 БПЛА.

Також читайте: Знищено 4 ворожі ракети, випущені з району Каспійського моря, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3142) Повітряні сили (2585) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+17
Дякую нашим захисникам Слава Україні Переможемо
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11.10.2022 13:31
+13
Молодці! Чекаємо на Лелеку на червоній площі!
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11.10.2022 13:28
+4
Ну вот, когда нет массового запуска сотни ракет и бпла, ПВО наше отрабатывает хорошо.
Есть несколько прилётов, но основную массу сбили.
Надеюсь Запад наконец-то прокачает наши возможности, Зима близко...
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11.10.2022 13:48
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Молодці! Чекаємо на Лелеку на червоній площі!
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11.10.2022 13:28 Відповісти
Дякую нашим захисникам Слава Україні Переможемо
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11.10.2022 13:31 Відповісти
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11.10.2022 13:34 Відповісти
Отже ,сьогодні наступна серія сумного серіалу "Ми іх за 72 часа".Ну,ну.
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11.10.2022 13:45 Відповісти
чего за 72 часа ?
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11.10.2022 13:49 Відповісти
То вже як вийшло в москалів.Але кіно мало таке й бути.
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11.10.2022 13:52 Відповісти
Другий день намагаються знищити скляний міст, поки не виходить с.😳
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11.10.2022 14:35 Відповісти
Это все та же атака, что и вчера, еще пару дней будет, поэтому считаем все вместе. Соответственно % сбитых ракет увеличивается. Слава ЗСУ !!!
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11.10.2022 13:47 Відповісти
пишите сколько не сбили ,плизззз
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11.10.2022 13:48 Відповісти
страдаешь от потерь?
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11.10.2022 13:53 Відповісти
ага
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11.10.2022 13:56 Відповісти
Всрався мабуть, кацап?
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11.10.2022 14:09 Відповісти
Ну вот, когда нет массового запуска сотни ракет и бпла, ПВО наше отрабатывает хорошо.
Есть несколько прилётов, но основную массу сбили.
Надеюсь Запад наконец-то прокачает наши возможности, Зима близко...
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11.10.2022 13:48 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-63133453 ВВС сьогодні в 13:28 повідомляє , що мінагресії касапів підтвердило, що у вівторок орківські злочинці продовжили масований удар "по об'єктах воєнного управління та енергетики України". Ракетні удари тривають в країні від самого ранку. ППО збила ракети на Одещині, Миколаївщині, Київщині, Рівненщині та Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Однак касапи поцілили по Ладижинській ТЕС на Вінниччині, а також уразили енергетичну інфраструктуру Львова та області - частина міста без світла.
"Ціль удару досягнута, всі визначені об'єкти уражені", - брешуть в касапському міністерстві.
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11.10.2022 13:52 Відповісти
А у них куди попали - там і "визначені об'єкти"...
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11.10.2022 14:11 Відповісти
Звичайно, що брешуть. Ще їхній класик Іван Тургенєв зазаначав, що брехливість, то суть рускага чілавєка.
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11.10.2022 14:11 Відповісти
У Львові слабо ППО працює, майже усе в ціль прилітає, треба підсилити місцеву оборону.
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11.10.2022 14:37 Відповісти
Мало тренувань на реальних цілях було. В Одесі, Києві, Дніпрі, Харкові тощо - тренуються безперервно з 24.02. Це не в докір львівським ППО-шникам. Просто факт - аби збивати, треба вчитись на реальних ракетах та дронах.

Зрозумійте - українська ППО зараз робить реально фантастичні дива. В Ізраїлі зараз заздрісно зітхають - наші хлопці на совковому допотопному залізяччі роблять фантастику, збиваючи 50-70% крилатих ракет та 70%+ дронів-камікадзе...
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11.10.2022 16:08 Відповісти
 
 