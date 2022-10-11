Москвичей ловят для мобилизации по хостелам и репетиционным базам музыкантов
Полицейские разыскивают подходящих для мобилизации мужчин в хостелах, расположенных в Москве, и на репетиционных базах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
8 и 9 октября полицейские посетили два хостела сети Travel Inn - на улице Достоевского и улице Менделеевской. Они искали мужчин в возрасте от 28 лет, имеющих боевой опыт, и забрали несколько человек в пункт мобилизации. Там у мужчин отобрали паспорта и велели на следующий день прийти с вещами.
10 октября полицейские пришли на репетиционные базы Red Gates и Under The Ground. Они спрашивали у сотрудников баз и музыкантов паспорта и военные билеты.
Между тем, районные управы Москвы массово обзванивают горожан с призывом добровольно прийти в военкоматы и подтвердить свою категорию пригодности к мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но сейчас любые опросы это пустая информация
а просто по квартираМ ходити боязно - мабудь там син медаеда чі зять ***** ? 🤣🤣
С него боец, как из марли трусы....
********-москвичи