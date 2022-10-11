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Новости Мобилизация в РФ
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Москвичей ловят для мобилизации по хостелам и репетиционным базам музыкантов

рф,крим,мобілізація

Полицейские разыскивают подходящих для мобилизации мужчин в хостелах, расположенных в Москве, и на репетиционных базах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

8 и 9 октября полицейские посетили два хостела сети Travel Inn - на улице Достоевского и улице Менделеевской. Они искали мужчин в возрасте от 28 лет, имеющих боевой опыт, и забрали несколько человек в пункт мобилизации. Там у мужчин отобрали паспорта и велели на следующий день прийти с вещами.

10 октября полицейские пришли на репетиционные базы Red Gates и Under The Ground. Они спрашивали у сотрудников баз и музыкантов паспорта и военные билеты.

Между тем, районные управы Москвы массово обзванивают горожан с призывом добровольно прийти в военкоматы и подтвердить свою категорию пригодности к мобилизации.

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Автор: 

москва (3072) россия (95361) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+19
москвичи в опросах одобряют удары по городам Украины и говорят, что надо больше. Поэтому пусть все умрут на фронте.
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11.10.2022 14:23
+12
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11.10.2022 14:27
+11
Настогидло вбивати якихось вузькооких бурятів з якутами. Давай масковську шелупонь яка вважає себе "елітою **********" і тупо вірить що "за МКАДОМ жізні нєт". Ну що ж! Україна "за МКАДОМ" і для них тут "жізні нєт".
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11.10.2022 14:30
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москвичи в опросах одобряют удары по городам Украины и говорят, что надо больше. Поэтому пусть все умрут на фронте.
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11.10.2022 14:23 Ответить
Может и так

Но сейчас любые опросы это пустая информация
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11.10.2022 14:26 Ответить
опрос был уличный и русоскот очень внятно и логично обьяснял уничтожение украинцев.
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11.10.2022 15:01 Ответить
лучше бы подсыпать в кацапский водопровод вкусного чего ниб, чтобы они там все повыздыхали. и ехать бы сюда не пришлось
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11.10.2022 16:17 Ответить
Баянистов ищут, что бы чмобикам песни горланить "Рааааспускались яблони груши..."
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11.10.2022 14:24 Ответить
Давно пора, ведь ЧМОбилизация именно в Москвабаде ключик от протрезвлению и принятию активных действий, а не просто кукареканию в Интернете с рассказами "а мы то тут при чём"
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11.10.2022 14:25 Ответить
Що за бред ? Навищо москвичам жити у хостелах ?

а просто по квартираМ ходити боязно - мабудь там син медаеда чі зять ***** ? 🤣🤣
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11.10.2022 14:26 Ответить
Приезжие наверное
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11.10.2022 14:39 Ответить
Щоб не жити за місцем реєстрації і водночас не втрачати роботу в москві.
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11.10.2022 15:02 Ответить
Войн матраси ******* пiсля азiатiв нюхати...
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11.10.2022 18:47 Ответить
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11.10.2022 14:27 Ответить
Настогидло вбивати якихось вузькооких бурятів з якутами. Давай масковську шелупонь яка вважає себе "елітою **********" і тупо вірить що "за МКАДОМ жізні нєт". Ну що ж! Україна "за МКАДОМ" і для них тут "жізні нєт".
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11.10.2022 14:30 Ответить
Елітна мАсква не піде, вона, як син піськова, буде "рєшать вопрос на другом уровне".
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11.10.2022 15:04 Ответить
В масквє 16 мільйонів. Проріджувати і проріджувати цих вєпсів...
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11.10.2022 15:49 Ответить
Валерий Кипелов (экс-Ария) служил в армии. И поддерживает войну. Вперёд и с песней
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11.10.2022 14:38 Ответить
і нікалашу *********** також туди
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11.10.2022 15:08 Ответить
Гражданин ФРГ уже 20 лет, атасс!
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11.10.2022 15:42 Ответить
О, они даже вместе пели!
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11.10.2022 16:20 Ответить
откосит это чмо. скажет что он пенсионер, старый и больной везде
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11.10.2022 16:22 Ответить
Боевые скрипачи на подходе.
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11.10.2022 14:51 Ответить
Кто служил в армии тот знает, что самый чмо-солдат - это москвич !
С него боец, как из марли трусы....
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11.10.2022 15:01 Ответить
Взагалі-то, ЧМО розшифровується як "чєловєк масковскай області"
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11.10.2022 15:35 Ответить
Це вже якась ******* інтерпретація. Раніше ЧМО було "чрєзвичайно мерзкая образина".
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11.10.2022 18:16 Ответить
москвичи это практически гомосеки
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11.10.2022 15:10 Ответить
прилетели к нам грачи
********-москвичи
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11.10.2022 18:31 Ответить
 
 