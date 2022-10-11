Москвичів ловлять для мобілізації по хостелах та репетиційних базах музикантів

Поліцейські розшукують придатних для мобілізації чоловіків у розташованих в Москві хостелах та на репетеційних базах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настощее время".

8 і 9 жовтня поліцейські відвідали два хостели мережі Travel Inn - на вулиці Достоєвського на та вулиці Менделеєвській. Вони шукали чоловіків віком від 28 років, які мають бойовий досвід, і забрали кілька людей до пункту мобілізації. Там у чоловіків відібрали паспорти й звеліли наступного дня прийти з речами.

10 жовтня поліцейські прийшли на репетиційні бази Red Gates та Under The Ground. Вони запитували у співробітників баз та у музикантів паспорти й військові квитки.

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Тим часом районні управи Москви масово обзвонюють містян із закликом добровільно прийти до військкоматів та підтвердити свою категорію придатності до мобілізації.