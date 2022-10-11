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Новини Мобілізація в РФ
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Москвичів ловлять для мобілізації по хостелах та репетиційних базах музикантів

рф,крим,мобілізація

Поліцейські розшукують придатних для мобілізації чоловіків у розташованих в Москві хостелах та на репетеційних базах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настощее время".

8 і 9 жовтня поліцейські відвідали два хостели мережі Travel Inn - на вулиці Достоєвського на та вулиці Менделеєвській. Вони шукали чоловіків віком від 28 років, які мають бойовий досвід, і забрали кілька людей до пункту мобілізації. Там у чоловіків відібрали паспорти й звеліли наступного дня прийти з речами.

10 жовтня поліцейські прийшли на репетиційні бази Red Gates та Under The Ground. Вони запитували у співробітників баз та у музикантів паспорти й військові квитки.

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Тим часом районні управи Москви масово обзвонюють містян із закликом добровільно прийти до військкоматів та підтвердити свою категорію придатності до мобілізації.

Автор: 

москва (1244) росія (64911) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+19
москвичи в опросах одобряют удары по городам Украины и говорят, что надо больше. Поэтому пусть все умрут на фронте.
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11.10.2022 14:23
+12
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11.10.2022 14:27
+11
Настогидло вбивати якихось вузькооких бурятів з якутами. Давай масковську шелупонь яка вважає себе "елітою **********" і тупо вірить що "за МКАДОМ жізні нєт". Ну що ж! Україна "за МКАДОМ" і для них тут "жізні нєт".
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11.10.2022 14:30
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москвичи в опросах одобряют удары по городам Украины и говорят, что надо больше. Поэтому пусть все умрут на фронте.
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11.10.2022 14:23 Відповісти
Может и так

Но сейчас любые опросы это пустая информация
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11.10.2022 14:26 Відповісти
опрос был уличный и русоскот очень внятно и логично обьяснял уничтожение украинцев.
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11.10.2022 15:01 Відповісти
лучше бы подсыпать в кацапский водопровод вкусного чего ниб, чтобы они там все повыздыхали. и ехать бы сюда не пришлось
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11.10.2022 16:17 Відповісти
Баянистов ищут, что бы чмобикам песни горланить "Рааааспускались яблони груши..."
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11.10.2022 14:24 Відповісти
Давно пора, ведь ЧМОбилизация именно в Москвабаде ключик от протрезвлению и принятию активных действий, а не просто кукареканию в Интернете с рассказами "а мы то тут при чём"
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11.10.2022 14:25 Відповісти
Що за бред ? Навищо москвичам жити у хостелах ?

а просто по квартираМ ходити боязно - мабудь там син медаеда чі зять ***** ? 🤣🤣
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11.10.2022 14:26 Відповісти
Приезжие наверное
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11.10.2022 14:39 Відповісти
Щоб не жити за місцем реєстрації і водночас не втрачати роботу в москві.
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11.10.2022 15:02 Відповісти
Войн матраси ******* пiсля азiатiв нюхати...
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11.10.2022 18:47 Відповісти
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11.10.2022 14:27 Відповісти
Настогидло вбивати якихось вузькооких бурятів з якутами. Давай масковську шелупонь яка вважає себе "елітою **********" і тупо вірить що "за МКАДОМ жізні нєт". Ну що ж! Україна "за МКАДОМ" і для них тут "жізні нєт".
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11.10.2022 14:30 Відповісти
Елітна мАсква не піде, вона, як син піськова, буде "рєшать вопрос на другом уровне".
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11.10.2022 15:04 Відповісти
В масквє 16 мільйонів. Проріджувати і проріджувати цих вєпсів...
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11.10.2022 15:49 Відповісти
Валерий Кипелов (экс-Ария) служил в армии. И поддерживает войну. Вперёд и с песней
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11.10.2022 14:38 Відповісти
і нікалашу *********** також туди
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11.10.2022 15:08 Відповісти
Гражданин ФРГ уже 20 лет, атасс!
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11.10.2022 15:42 Відповісти
О, они даже вместе пели!
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11.10.2022 16:20 Відповісти
откосит это чмо. скажет что он пенсионер, старый и больной везде
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11.10.2022 16:22 Відповісти
Боевые скрипачи на подходе.
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11.10.2022 14:51 Відповісти
Кто служил в армии тот знает, что самый чмо-солдат - это москвич !
С него боец, как из марли трусы....
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11.10.2022 15:01 Відповісти
Взагалі-то, ЧМО розшифровується як "чєловєк масковскай області"
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11.10.2022 15:35 Відповісти
Це вже якась ******* інтерпретація. Раніше ЧМО було "чрєзвичайно мерзкая образина".
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11.10.2022 18:16 Відповісти
москвичи это практически гомосеки
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11.10.2022 15:10 Відповісти
прилетели к нам грачи
********-москвичи
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11.10.2022 18:31 Відповісти
 
 